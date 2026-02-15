GNW-News: JLT Mobile Computers und QUAD GmbH Advanced Systems geben strategische Partnerschaft im DACH-Markt bekannt

Werte in diesem Artikel

Växjö, Schweden, 11. März 2026 ***JLT Mobile Computers, ein weltweit führender

Entwickler und Hersteller zuverlässiger mobiler Computerlösungen für

anspruchsvolle Umgebungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit der QUAD

GmbH Advanced Systems bekannt. Die Zusammenarbeit stärkt die Präsenz von JLT im

DACH-Markt erheblich, indem bewährte robuste Technologien mit tiefgehender

lokaler Marktkenntnis und Kompetenz in der Systemintegration kombiniert werden.

Stärkung von Industrie- und Logistiklösungen

Durch diese Partnerschaft erhalten Systemintegratoren und Reseller im

deutschsprachigen Europa Zugang zu einem umfassenden Portfolio robuster

Fahrzeug- und Gabelstapler-Terminals für Anwendungen in Logistik, Fertigung,

Transport, Lagerhaltung, Häfen und weiteren industriellen Einsatzgebieten. Die

QUAD GmbH übernimmt dabei die lokale Beratung, Systemintegration sowie den

Kundensupport und stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen und eine

zuverlässige Projektumsetzung erhalten.

Als Teil des gemeinsamen Angebots werden JLT Mobile Computers und QUAD GmbH

Advanced Systems ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, um die Anforderungen

anspruchsvoller industrieller Umgebungen optimal zu erfüllen.

Robuste Leistung für anspruchsvolle Umgebungen

Im Rahmen des Portfolios bietet die QUAD GmbH künftig robuste Terminals mit 10-,

12- und 15-Zoll-Displays an, die für einen zuverlässigen Betrieb unter extremen

Bedingungen wie Tiefkühlumgebungen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit sowie für

den kontinuierlichen 24/7-Einsatz ausgelegt sind.

Stellungnahmen der Geschäftsführung

?Mit JLT Mobile Computers haben wir einen äußerst erfahrenen Partner mit einem

langjährigen Ruf für Qualität und Innovation im Bereich robuster

Fahrzeugcomputer gewonnen", sagt Andrew Wey, Geschäftführer der QUAD GmbH.?Die

Lösungen von JLT ergänzen unser Portfolio ideal und ermöglichen es uns, unsere

Partner in der DACH-Region mit langlebigen und stets verfügbaren Systemen für

geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen."

?QUAD vereint einen starken Marktzugang im deutschsprachigen Raum mit

umfassender Expertise in industriellen IT-Lösungen", sagt Per Holmberg, CEO von

JLT Mobile Computers.?Gemeinsam können wir unsere Präsenz in den Bereichen

Industrie, Transport und Logistik weiter ausbauen und unseren Kunden

zuverlässige, langfristige Fahrzeug-Computing-Lösungen anbieten."

Durch die Partnerschaft mit QUAD stellt JLT sicher, dass Kunden im DACH-Markt

nicht nur von bewährter robuster Hardware profitieren, sondern auch von

professioneller Beratung, technischer Expertise und langfristiger

Projektunterstützung, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten

ist.

JLT-Vertriebskontakt - DACH-Markt

Zur weiteren Unterstützung von Kunden und Partnern in der Region fungiert Danny

Dierckx, Channel & Solution Director Europe bei JLT Mobile Computers, als

zentraler Vertriebskontakt für den DACH-Markt und arbeitet eng mit QUAD

zusammen, um Partnerbeziehungen und Marktentwicklung voranzutreiben.

Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Unternehmen,

zuverlässige, leistungsstarke und fortschrittliche Gabelstapler-Terminal-

Lösungen für geschäftskritische industrielle Einsatzgebiete bereitzustellen.

Weitere Informationen zu JLT Mobile Computers sowie zu Produkten,

Dienstleistungen und Lösungen finden Sie unter www.jltmobile.com

(http://www.jltmobile.com/). Finanzinformationen sind auf dem Investor-

Relations-Seite von JLT verfügbar.

Reader enquiries Press contact Certified Adviser

pressrelease@pr.jlt

mobile.com

(mailto:pressreleas

JLT Mobile Computers Group e@pr.jltmobile.com) Eminova Fondkommission AB

Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10

adviser@eminova.se

Tel.: +46 70 361 3934 (mailto:Adviser@eminova.se)

per.holmberg@jltmobile.com

(mailto:per.holmberg@jltmobi

le.com)

www.jltmobile.com

(https://jltmobile.com/sv/?u

tm_campaign=press_release_se

__pd&utm_medium=pr&utm_sourc www.eminova.se

e=Paid) (https://www.eminova.se)

Über JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers ist ein führender Entwickler und Hersteller robuster

mobiler Computergeräte und -lösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen. Über

30 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben es JLT ermöglicht, Maßstäbe

im Bereich Rugged Computing zu setzen. Das Unternehmen kombiniert herausragende

Produktqualität mit kompetentem Service, Support und maßgeschneiderten Lösungen,

um einen störungsfreien Geschäftsbetrieb für Kunden in den Bereichen

Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bergbau, Häfen und Landwirtschaft

sicherzustellen.

JLT ist weltweit tätig mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA

sowie einem umfangreichen Netzwerk lokaler Vertriebspartner. Das Unternehmen

wurde 1994 gegründet und ist seit 2002 unter dem Kürzel JLT am Nasdaq First

North Growth Market börsennotiert. Eminova Fondkommission AB fungiert als

Certified Adviser.

Über QUAD GmbH - Consulting + Distribution

Seit über 30 Jahren ist QUAD in Europa als Distributor und Beratungsplattform

für Kassentechnologien, Kiosklösungen, Barcodetechnologie, Etikettendruck und

mobile Datenerfassung für Einzelanwender und grenzüberschreitende Installationen

präsent. Seit 2025 als?Business Solution" klassifiziert, widmen sich die Teams

dem ständig wachsenden Spektrum an Technologien im Einzelhandel und in der

Gastronomie.

Der zweite Geschäftsbereich?Advanced Systems" mit OEM-Produkten positioniert

sich seit vielen Jahren weltweit erfolgreich als Anbieter von Scan- und RFID-

Modulen für den Einbau in Systeme und Produkte und verfügt über Niederlassungen

in Frankreich, Italien und Großbritannien. Das integrierte Team?ITL -

Industry/Transport/Logistics" erweitert das Produktangebot mit seiner Expertise

im Bereich Auto-ID und bietet produktionsreife IT- und Auto-ID-Lösungen für die

Automobil- und Zubehörindustrie.

QUAD unterstützt seine Partner von der Beratung bis zur Installation - mit

individuellen Lösungen und einer Auswahl der besten Produkte - bei der

Investition in eine zukunftssichere und budgetgerechte Lösung.

