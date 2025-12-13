GNW-News: Kiniéro liefert erstes Erz an Mühle und nimmt Betrieb auf

^Highlights:

* Robex nimmt im Rahmen der Inbetriebnahmeaktivitäten erste Erzlieferung an

die Mühle in Kiniéro vor

Wer­bung Wer­bung

* Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage verläuft erwartungsgemäß

* Die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme funktionieren

gemäß ihrer Auslegung

* Das Projekt ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 das erste Gold zu

gießen

* Der Start der kommerziellen Produktion in Kiniéro ist für das erste Quartal

2026 geplant.

Wer­bung Wer­bung

Abbildung 1: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro im Rahmen der

Inbetriebnahmeaktivitäten

QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das

?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) freut sich bekannt zu geben, dass die

erste Erzlieferung an die Mühle seines Goldprojekts Kiniéro (? Kiniéro") in

Wer­bung Wer­bung

Guinea, Westafrika, geliefert wurde, noch bevor die erste Goldproduktion, die

für diesen Monat geplant ist, aufgenommen wurde.

Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage von Kiniéro schreitet voran, wobei

die mechanischen, elektrischen und instrumentellen Systeme erwartungsgemäß

funktionieren.

Robex ist weiterhin auf Kurs, um im Dezember 2025 in Kiniéro das erste Gold zu

gießen. Die Aufnahme der kommerziellen Goldproduktion wird für das erste Quartal

des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer von

Robex, sagt:?Mit der Lieferung der ersten Erzmenge an die Anlage in Kiniéro

setzen wir unsere Inbetriebnahmeaktivitäten fort und kommen gleichzeitig der

ersten Goldproduktion für das Projekt einen Schritt näher, die wir noch in

diesem Monat erwarten.

Robex strebt an, Westafrikas nächster mittelständischer Goldproduzent zu werden,

und mit jedem Meilenstein, den wir in Kiniéro erreichen, kommen wir diesem Ziel

näher.

Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden arbeitsreichen Wochen weitere

Neuigkeiten zum Projekt mitzuteilen."

Abbildung 2: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro

Abbildung 3: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro

Abbildung 4: Erste Erzlieferung an die Mühle in Kiniéro

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniéro-Goldprojekt, wie in der

entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,

vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten

überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben

nachteiliger Bedingungen im Kiniéro-Goldprojekt; das Ausbleiben

unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher

Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein

Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniéro-Goldprojekts gewährleistet;

die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der

Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen

hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen

und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das

Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")

abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung;

den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im

Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des

Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass

der Kreditnehmer die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der

Kreditfazilität nicht erfüllen kann und daher nicht in der Lage ist, einen Teil

oder den gesamten Kapitalbetrag, der ihm gemäß der Kreditfazilitätsvereinbarung

zur Verfügung steht, aufzunehmen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der

Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd-

oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen der

Kreditvereinbarung aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko,

dass die Schuldner im Rahmen der Kreditvereinbarung nicht in der Lage sind, die

finanziellen und sonstigen Auflagen der Kreditvereinbarung zu erfüllen, was zu

einem Ausfallereignis führen würde; geopolitische Risiken und

Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in

Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte

geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;

Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des

Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter

der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften

Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des

Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt niemals die

Produktionsphase erreicht (unter anderem aufgrund fehlender Finanzierung); der

Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der

Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen

unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie

die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten

des Unternehmens; Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen

sind; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des

globalen Finanzsystems; Unsicherheiten hinsichtlich der Einführung von Zöllen

durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten

Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses

Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf

die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie

z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar. das Risiko anhängiger

oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen für

Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerbescheide

für das Unternehmen; der Erwerb und Erhalt von Eigentumsrechten sowie der für

den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und

Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen

im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen

Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbauliche und

explorative technische Probleme; Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen,

die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere

Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher

Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der

öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen

des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene

Gesetze durch das Unternehmen oder seine Beauftragten; das Risiko, dass das

Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen

Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die

Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und

hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener

Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen

Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;

Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der

Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden

sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen

der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,

dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb

des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,

dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der

Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und

das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich

gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu

versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/812c0df1-96f4-46a7-9492-

b1912ce38c3f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f82de95f-c68e-4eeb-b9f8-

53f5b95e1d1f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa173b38-81ea-4b50-af4d-

d1e7c28a2558

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fab4276-003b-4bd4-98bc-

a44867b46d39

Â°