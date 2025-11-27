GNW-News: Konferenz des Beirates für internationalen Handel und für Investitionen für die Provinz Shandong 2025 findet statt
JINAN, China, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. November fand in Jinan,
in der ostchinesischen Provinz Shandong, die Konferenz des Beirates für
Internationalen Handel und Investitionen für die Provinz Shandong 2025 statt.
Die vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shandong
Sub-council organisierte Veranstaltung stand unter dem Motto?Globale
Wirtschaftskompetenz bündeln, um innovative Handelsentwicklung voranzutreiben"
und brachte über 50 internationale Berater und Delegierte aus mehr als 10
Ländern und Regionen zusammen, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland,
Großbritannien, Italien, Mexiko, Malaysia, Singapur und Kenia. Die Teilnehmer
führten intensive Diskussionen über die Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen
und hochwertigen Entwicklung in Shandong, die Vertiefung der institutionellen
Offenheit und den Aufbau eines modernen Industriesystems, um umsetzbare
Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen Shandong als Drehscheibe für eine
hochkarätige internationale Zusammenarbeit positioniert werden kann.
Auf der Konferenz wurden sieben neue Berater ernannt, wodurch Shandongs
internationaler Think Tank weiter ausgebaut und die Vielfalt und Repräsentanz
seines Beratungsmechanismus verbessert wurde.
Während der Keynote-Sessions sprachen 15 Berater - darunter Dr. Jürgen Schmitz,
Mitglied des Internationalen Vorstands der ERGO International AG und CEO von
ERGO China, Joe Zhou, Präsident von DSM-Firmenich China, und Zhan Jingtao,
Vizepräsident von Siemens Ltd., China - über Themen wie die grüne Transformation
von Industrieketten, den digitalen Handel und die Pharmaindustrie. Vertreter von
sechs Provinzbehörden gingen auf die Empfehlungen der Berater ein und sprachen
wichtige Punkte an, die während der Diskussionen zur Sprache gekommen waren.
Insgesamt wurden auf der Konferenz 18 Beratungsberichte vorgelegt, die
internationale Perspektiven und strategische Wege zur Förderung der hochwertigen
Entwicklung von Shandong aufzeigen. Diese Berichte behandelten wichtige Bereiche
wie grüne und kohlenstoffarme Initiativen, Biopharmazeutika, neue produktive
Kräfte, digitale Wirtschaft und grenzüberschreitende wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Das Hauptziel bestand darin, Shandong beim Aufbau eines
widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren offenen Wirtschaftssystems zu
unterstützen.
Der im Dezember 2021 ins Leben gerufene Beratungsmechanismus hat namhafte
Persönlichkeiten aus der globalen Wirtschaft als Berater engagiert.
Im Laufe der letzten vier Jahre hat sich diese Initiative darauf konzentriert,
internationale Ressourcen zu bündeln, die globale Zusammenarbeit zu vertiefen
und die Offenheit zu erweitern, indem eine solide Plattform für den Austausch
zwischen Shandong und der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen
wurde. Sein wachsender Einfluss hat den Mechanismus zu einer wichtigen Brücke
für die Stärkung der globalen Partnerschaften von Shandong und die Förderung der
internationalen Zusammenarbeit im Bereich Handel gemacht.
Berater haben über 50 Strategieempfehlungen zu den wichtigsten
Entwicklungsprioritäten von Shandong vorgelegt. Für die Pilotzonen der Provinz
für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und hochwertige Entwicklung wurden
Vorschläge, die sich an internationalen Best Practices orientieren, in die
Provinzplanung integriert. Dies trägt dazu bei, dass Shandong seinen
Energieverbrauch pro BIP-Einheit nachhaltig senken und ein stetiges Wachstum
seiner umweltfreundlichen Industrien erzielen kann. Darüber hinaus wurden im
Hinblick auf die Optimierung des Geschäftsumfelds konkrete Maßnahmen ergriffen,
um?Reformen zur Straffung der Verwaltung, zur Delegation von Befugnissen und
zur Verbesserung der Regulierung und Dienstleistungen" voranzutreiben und das
Geschäftsumfeld in Shandong an globale Standards anzupassen.
Der Beratungsmechanismus hat auch die Umsetzung von Handels- und
Investitionsprojekten durch Unternehmen mit Verbindungen zu Beratern in Shandong
vorangetrieben. In den letzten vier Jahren haben sich Berater aktiv für die
Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Entwicklung in
Shandong eingesetzt, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit gefördert
und eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Mit starker
Unterstützung von Regierungsbehörden auf allen Ebenen wurden bereits mehrere
Projekte verwirklicht. Die Singapore RGE Group hat 10 Milliarden Yuan in
Shandong investiert, um die weltweit größte Produktionsstätte für Lyocellfasern
zu errichten. DSM-Firmenich hat seine Investitionen in Unternehmen mit Sitz in
Yantai ausgeweitet und seinen Aktienanteil auf 90,5 % erhöht. Die deutsche ERGO
International treibt aktiv Kapitalzuführungen für Partnerschaften im
Versicherungssektor voran, wobei die geplanten Investitionen in Shandong
voraussichtlich 3,5 Milliarden Yuan übersteigen werden. Darüber hinaus wurde die
von Siemens und Locke Mason gemeinsam entwickelte Locke Mason (Jinan) Smart
Zero-Carbon Factory vom Energieinvestitionsausschuss der China Investment
Association als Pilotprojekt für eine?Zero-Carbon-Factory" ausgewählt und ist
damit das erste Projekt in Shandong, das diese Auszeichnung erhalten hat.
Quelle: China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-
council
