Behörde: Verletzte Nationalgardisten sind 20 und 24 Jahre alt

27.11.25 16:39 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei den zwei in der US-Hauptstadt Washington durch Schüssen lebensgefährlich verletzten Mitgliedern der Nationalgarde handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine 20 Jahre alte Frau und einen 24-jährigen Mann. Beide befänden sich weiter in kritischem Zustand, sagte die amtierende Staatsanwältin für die US-Hauptstadt, Jeanine Pirro, am Tag nach der Tat. Sie gehörten demnach der Nationalgarde des Bundesstaates West Virginia an.

Über den mutmaßlichen Tatverdächtigen sagte Pirro, dass dieser in Bellington im US-Bundesstaat Washington mit seiner Frau und mutmaßlich fünf Kindern gelebt habe. Der 29 Jahre alte Afghane sei mit einem Fahrzeug quer durchs Land in die Hauptstadt gefahren. Bei der Tat habe er einen Revolver benutzt. "Ihm drohen 15 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Tötungsabsicht", sagte Pirro. Sie machte klar, dass dies eine vorläufige Einschätzung sei. Sollte einer der beiden Nationalgardisten sterben, wolle sie den Tatverdächtigen wegen Mordes anklagen. Unklar sei weiter das Tatmotiv.

Am Mittwochnachmittag Ortszeit hatte der 29-Jährige nahe dem Weißen Haus vor einer U-Bahnhaltestelle das Feuer auf zwei Nationalgardisten eröffnet und sie dabei nach Behördenangaben lebensgefährlich verletzt. US-Präsident Donald Trump stufte den Vorfall als "Akt des Terrors" ein./ngu/DP/he