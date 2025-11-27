Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Multitude-Aktie

DD-Meldung

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Multitude.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Multitude am 25.11.2025 informiert. Die BaFin wurde am 26.11.2025 über die Transaktion informiert. Von Sonstige Führungsperson Kumpulainen, Antti wurden am 25.11.2025 Multitude-Papiere gekauft. Für je 6,05 EUR wurden 2.000 Multitude-Papiere erstanden. Die Multitude-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,80 Prozent im Minus bei 5,95 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Multitude-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,50 Prozent auf 5,96 EUR. Im Handelsverlauf wurden 100 Multitude-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von Multitude beziffert sich unterdessen auf 129,26 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 21.543.444 Papiere.

Vor dem Hansson Tönning, Mr Adam-Trade wurde die letzte Transaktion am 13.10.2025 verzeichnet. Multitude-Sonstige Führungsperson Hansson Tönning, Mr Adam warf 4.622 Aktien für je 6,68 EUR aus dem Depot.

Redaktion finanzen.net