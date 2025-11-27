DAX23.778 +0,2%Est505.654 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,8%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.813 +1,0%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,16 +0,1%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
BayWa: Im Blindflug BayWa: Im Blindflug
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
DD-Meldung

Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Multitude-Aktie

27.11.25 18:01 Uhr

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Multitude.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Multitude am 25.11.2025 informiert. Die BaFin wurde am 26.11.2025 über die Transaktion informiert. Von Sonstige Führungsperson Kumpulainen, Antti wurden am 25.11.2025 Multitude-Papiere gekauft. Für je 6,05 EUR wurden 2.000 Multitude-Papiere erstanden. Die Multitude-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,80 Prozent im Minus bei 5,95 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Multitude-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,50 Prozent auf 5,96 EUR. Im Handelsverlauf wurden 100 Multitude-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von Multitude beziffert sich unterdessen auf 129,26 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 21.543.444 Papiere.

Vor dem Hansson Tönning, Mr Adam-Trade wurde die letzte Transaktion am 13.10.2025 verzeichnet. Multitude-Sonstige Führungsperson Hansson Tönning, Mr Adam warf 4.622 Aktien für je 6,68 EUR aus dem Depot.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Multitude AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung