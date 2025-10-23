GNW-News: mBank und PGGM vereinbaren Kreditrisikoteilung in Höhe von 3,8 Mrd. PLN, die durch Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien abgesichert ist
^WARSCHAU, Polen, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank und PGGM haben eine
Kreditrisikoteilung vereinbart, die auf ein Portfolio aus Unternehmenskrediten
in Polen in Höhe von 3,8 Mrd. PLN referenziert. Etwa 75?% des Portfolios sind
durch die Finanzierung von Windparks und Photovoltaikanlagen abgesichert. Der
verbleibende Teil des Portfolios betrifft Projektfinanzierungen in den Bereichen
Gesundheitswesen, Telekommunikation und anderen für den Kreditgeber strategisch
wichtigen Branchen.
Dies ist die erste groß angelegte Projektfinanzierungstransaktion mit
erheblichem Risikotransfer (SRT) in der MOEL-Region, die in erster Linie durch
ein Portfolio aus erneuerbaren Energien gesichert ist. Es ist außerdem das
dritte Finanzierungsgeschäft zwischen der mBank und PGGM innerhalb von drei
Jahren.
Das Finanzierungsgeschäft stellt einen wichtigen Meilenstein für die mBank dar
und wird kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie der mBank für 2026-2030
mit dem Titel?Full Speed Ahead!" umgesetzt. Sie trägt dazu bei, die
Nachhaltigkeitsagenda der Bank voranzubringen. Im Rahmen dieser strategischen
Ausrichtung beabsichtigt die Bank, bis 2030 15?% ihres
Unternehmenskreditportfolios für nachhaltige Finanzierungen bereitzustellen und
damit zur Energiewende der polnischen Wirtschaft beizutragen.
Für PGGM und seinen Endinvestor PFZW bietet das Finanzierungsgeschäft eine
einzigartige Gelegenheit, die Energiewende in Mittel- und Osteuropa zu
unterstützen. Sie spiegelt das langjährige Engagement von PGGM und PFZW wider,
im Rahmen des 3D-Investmentansatzes von PFZW einen Beitrag zu den Sustainable
Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung) zu leisten und
gleichzeitig die strategische Beziehung zur mBank zu stärken.
Die Finanzierung wurde in Übereinstimmung mit dem Rechtsrahmen der Europäischen
Union für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos (Significant Risk
Transfer, SRT) strukturiert, wodurch die Einhaltung der Anforderungen an die
Eigenkapitalentlastung gewährleistet ist.
Luca Paonessa, Lead Portfolio Manager, Credit Risk Sharing bei PGGM:?Dies ist
die dritte gemeinsame Transaktion mit der mBank und die erste, bei der
Nachhaltigkeit und Energiewende im Vordergrund stehen. Wir sind besonders stolz
auf dieses Projekt, da zwei unserer Anlageprinzipien untermauert werden: der
Fokus auf Partnerschaften mit gleich gesinnten Banken und die Überzeugung, dass
Banken eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen können. Das Projekt
zeigt schließlich, dass die Kreditrisikoteilung ein wirksames Instrument ist, um
privates Kapital für eine nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Es entspricht
daher voll und ganz dem 3D-Anlageansatz von PGGM, bei dem wir ein optimales
Gleichgewicht zwischen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit für die
Vorsorgevermögen der PFZW anstreben."
Karol Pra?mo, Geschäftsführer - Treasury & Investor Relations bei der mBank:
?Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit PGGM erneut SRT-Marktgeschichte zu
schreiben - diesmal durch die erste groß angelegte SRT-Transaktion in der MOEL-
Region, die durch ein Portfolio von Projekten im Bereich erneuerbare Energien
abgesichert ist. Die Transaktion stärkt unsere Kapitalbasis, baut auf unserer
Position als führende Bank im Bereich der erneuerbaren Energien auf, erhöht
unsere Kapazitäten für Neugeschäfte und unterstützt allgemein die Energiewende
in Polen. Sie verdeutlicht die gemeinsame strategische Ausrichtung von mBank und
PGGM auf Nachhaltigkeit und ESG. Ich möchte dem gesamten Team von PGGM und der
mBank für den erfolgreichen Abschluss dieser wegweisenden Transaktion danken."
Über die mBank
Die 1986 gegründete mBank ist gemessen an der Bilanzsumme (zum Ende des ersten
Halbjahres 2025) die fünftgrößte Universalbankengruppe Polens. Die Bank betreut
rund 4,7 Millionen Privatkunden und 36.800 Firmenkunden in Polen sowie fast 1,2
Millionen Privatkunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das
Angebot der Bank umfasst Privatkunden-, KMU-, Firmenkunden- und
Investmentbanking sowie weitere Finanzdienstleistungen wie Leasing, Factoring,
gewerbliche Immobilienfinanzierung, Brokerage, Vermögensverwaltung,
Versicherungsvertrieb, Unternehmensfinanzierung und Beratung im Bereich
Kapitalmärkte. Die Commerzbank ist strategischer Anteilseigner der mBank und
hält 69?% der Anteile.
https://www.mbank.pl/en/
Über PGGM Investment Management
PGGM Investment Management ist Teil des niederländischen gemeinnützigen
Rentendienstleisters PGGM. Der Renteninvestor erfüllt einen sozialen Auftrag:
die nachhaltige Anlage des Rentenkapitals von rund drei Millionen Teilnehmern
des PFZW, des Rentensystems für den niederländischen Gesundheits- und
Sozialbereich. Zum 30. September 2025 verwaltete PGGM IM weltweit 255 Milliarden
Euro in öffentlichen und privaten Märkten. Weiterführende Informationen zu PGGM
IM: annual-report-pggm-vermogensbeheer-b-v-2024.pdf
www.pggm.nl.
KONTAKT:
Piotr Rutkowski, Sprecher der mBank
mBank
+48 510 029 169
piotr.rutkowski@mbank.pl (mailto:piotr.rutkowski@mbank.pl)
https://www.mbank.pl/en/
Quelle: mBank
