GNW-News: mBank und PGGM vereinbaren Kreditrisikoteilung in Höhe von 3,8 Mrd. PLN, die durch Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien abgesichert ist

^WARSCHAU, Polen, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die mBank und PGGM haben eine

Kreditrisikoteilung vereinbart, die auf ein Portfolio aus Unternehmenskrediten

in Polen in Höhe von 3,8 Mrd. PLN referenziert. Etwa 75?% des Portfolios sind

durch die Finanzierung von Windparks und Photovoltaikanlagen abgesichert. Der

verbleibende Teil des Portfolios betrifft Projektfinanzierungen in den Bereichen

Gesundheitswesen, Telekommunikation und anderen für den Kreditgeber strategisch

wichtigen Branchen.

Dies ist die erste groß angelegte Projektfinanzierungstransaktion mit

erheblichem Risikotransfer (SRT) in der MOEL-Region, die in erster Linie durch

ein Portfolio aus erneuerbaren Energien gesichert ist. Es ist außerdem das

dritte Finanzierungsgeschäft zwischen der mBank und PGGM innerhalb von drei

Jahren.

Das Finanzierungsgeschäft stellt einen wichtigen Meilenstein für die mBank dar

und wird kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie der mBank für 2026-2030

mit dem Titel?Full Speed Ahead!" umgesetzt. Sie trägt dazu bei, die

Nachhaltigkeitsagenda der Bank voranzubringen. Im Rahmen dieser strategischen

Ausrichtung beabsichtigt die Bank, bis 2030 15?% ihres

Unternehmenskreditportfolios für nachhaltige Finanzierungen bereitzustellen und

damit zur Energiewende der polnischen Wirtschaft beizutragen.

Für PGGM und seinen Endinvestor PFZW bietet das Finanzierungsgeschäft eine

einzigartige Gelegenheit, die Energiewende in Mittel- und Osteuropa zu

unterstützen. Sie spiegelt das langjährige Engagement von PGGM und PFZW wider,

im Rahmen des 3D-Investmentansatzes von PFZW einen Beitrag zu den Sustainable

Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung) zu leisten und

gleichzeitig die strategische Beziehung zur mBank zu stärken.

Die Finanzierung wurde in Übereinstimmung mit dem Rechtsrahmen der Europäischen

Union für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos (Significant Risk

Transfer, SRT) strukturiert, wodurch die Einhaltung der Anforderungen an die

Eigenkapitalentlastung gewährleistet ist.

Luca Paonessa, Lead Portfolio Manager, Credit Risk Sharing bei PGGM:?Dies ist

die dritte gemeinsame Transaktion mit der mBank und die erste, bei der

Nachhaltigkeit und Energiewende im Vordergrund stehen. Wir sind besonders stolz

auf dieses Projekt, da zwei unserer Anlageprinzipien untermauert werden: der

Fokus auf Partnerschaften mit gleich gesinnten Banken und die Überzeugung, dass

Banken eine entscheidende Rolle bei der Energiewende spielen können. Das Projekt

zeigt schließlich, dass die Kreditrisikoteilung ein wirksames Instrument ist, um

privates Kapital für eine nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Es entspricht

daher voll und ganz dem 3D-Anlageansatz von PGGM, bei dem wir ein optimales

Gleichgewicht zwischen Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit für die

Vorsorgevermögen der PFZW anstreben."

Karol Pra?mo, Geschäftsführer - Treasury & Investor Relations bei der mBank:

?Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit PGGM erneut SRT-Marktgeschichte zu

schreiben - diesmal durch die erste groß angelegte SRT-Transaktion in der MOEL-

Region, die durch ein Portfolio von Projekten im Bereich erneuerbare Energien

abgesichert ist. Die Transaktion stärkt unsere Kapitalbasis, baut auf unserer

Position als führende Bank im Bereich der erneuerbaren Energien auf, erhöht

unsere Kapazitäten für Neugeschäfte und unterstützt allgemein die Energiewende

in Polen. Sie verdeutlicht die gemeinsame strategische Ausrichtung von mBank und

PGGM auf Nachhaltigkeit und ESG. Ich möchte dem gesamten Team von PGGM und der

mBank für den erfolgreichen Abschluss dieser wegweisenden Transaktion danken."

Über die mBank

Die 1986 gegründete mBank ist gemessen an der Bilanzsumme (zum Ende des ersten

Halbjahres 2025) die fünftgrößte Universalbankengruppe Polens. Die Bank betreut

rund 4,7 Millionen Privatkunden und 36.800 Firmenkunden in Polen sowie fast 1,2

Millionen Privatkunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das

Angebot der Bank umfasst Privatkunden-, KMU-, Firmenkunden- und

Investmentbanking sowie weitere Finanzdienstleistungen wie Leasing, Factoring,

gewerbliche Immobilienfinanzierung, Brokerage, Vermögensverwaltung,

Versicherungsvertrieb, Unternehmensfinanzierung und Beratung im Bereich

Kapitalmärkte. Die Commerzbank ist strategischer Anteilseigner der mBank und

hält 69?% der Anteile.

https://www.mbank.pl/en/

Über PGGM Investment Management

PGGM Investment Management ist Teil des niederländischen gemeinnützigen

Rentendienstleisters PGGM. Der Renteninvestor erfüllt einen sozialen Auftrag:

die nachhaltige Anlage des Rentenkapitals von rund drei Millionen Teilnehmern

des PFZW, des Rentensystems für den niederländischen Gesundheits- und

Sozialbereich. Zum 30. September 2025 verwaltete PGGM IM weltweit 255 Milliarden

Euro in öffentlichen und privaten Märkten. Weiterführende Informationen zu PGGM

IM: annual-report-pggm-vermogensbeheer-b-v-2024.pdf

www.pggm.nl.

KONTAKT:

Piotr Rutkowski, Sprecher der mBank

mBank

+48 510 029 169

piotr.rutkowski@mbank.pl (mailto:piotr.rutkowski@mbank.pl)

https://www.mbank.pl/en/

Quelle: mBank

