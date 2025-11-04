GNW-News: MDC veröffentlicht Kommentar: Aufsicht über digitale Geldbörsen - Was die neuen US-amerikanischen Vorschriften für Zahlungs-Apps für Casino-Transak...

^WATERFORD, Irland, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos

Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der

OneTwenty Group, hat heute eine neue Analyse veröffentlicht, nachdem das

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) eine endgültige Regelung zur

Überwachung großer Anbieter von digitalen Geldbörsen und Zahlungs-Apps, die

keine Banken sind, verabschiedet hat. Die Vorschrift, die für Unternehmen gilt,

die jährlich mehr als 50 Millionen Transaktionen abwickeln, hat erhebliche

Auswirkungen auf die Verwaltung und Regulierung von Online-Casino-Zahlungen.

?Die CFPB sendet eine klare Botschaft: Anbieter digitaler Geldbörsen müssen

dieselben Verbraucherschutzstandards erfüllen wie Banken", erklärte ein Sprecher

von MDC.?Für regulierte Casinos, die auf diese Zahlungskanäle angewiesen sind,

bedeutet dies strengere Compliance-Anforderungen, mehr Aufsicht und eine erneute

Fokussierung auf Sicherheit."

Laut CFPB wickeln die neu erfassten Unternehmen zusammen jährlich über 13

Milliarden Zahlungen von Verbrauchern ab. Die Behörde hat sich zum Ziel gesetzt,

Betrugsfälle zu reduzieren, den Datenschutz zu stärken und den Rechten der

Verbraucher bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit digitalen Zahlungs-Apps

und Wallets nachzukommen. Dies umfasst viele der Instrumente, die Spieler zur

Einzahlung oder Auszahlung auf regulierten Casino-Plattformen verwenden.

?Die Überschneidung zwischen digitalen Geldbörsen und Glücksspielen ist nicht

mehr marginal", fügte der Sprecher hinzu.?Die größten Apps sind von zentraler

Bedeutung für die Transaktionen der Spieler, insbesondere in Casinos mit

niedrigen Einzahlungsbeträgen. Diese Vorschrift macht es für Betreiber

unerlässlich, Zahlungspartner nicht nur hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit,

sondern auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit, bankübliche regulatorische Standards

zu erfüllen, zu überprüfen."

Der Kommentar hebt auch einen breiteren Wandel in der Branche hin zu Konto-zu-

Konto-Zahlungen (A2A) hervor, die durch eine offene Bankinfrastruktur ermöglicht

werden. A2A-Transaktionen, die direkte Überweisungen zwischen dem Bankkonto und

dem Casino-Konto eines Spielers ermöglichen, werden in den nächsten zwei Jahren

weltweit voraussichtlich erheblich zunehmen.

?Dies ist mehr als nur eine politische Neuausrichtung - es ist ein Signal für

zukunftssichere Zahlungsstrategien", erklärte MDC.?Betreiber, die sich jetzt

auf sichere, überprüfbare Zahlungsabläufe konzentrieren, werden besser

positioniert sein, um im Wettbewerb zu bestehen, wenn die Compliance-

Anforderungen steigen."

MDC empfiehlt lizenzierten Betreibern und Wallet-Anbietern, die endgültige

Regelung der CFPB und ihre potenziellen Auswirkungen auf die

Zahlungsintegration, Datensicherheit und das Vertrauen der Spieler sorgfältig zu

prüfen.

Über MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein

vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und

den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt.

MDC überprüft und empfiehlt Plattformen, die hohe Standards in Bezug auf KYC,

verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsmethoden erfüllen.

Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com

