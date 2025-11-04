GNW-News: MDC veröffentlicht Kommentar: Aufsicht über digitale Geldbörsen - Was die neuen US-amerikanischen Vorschriften für Zahlungs-Apps für Casino-Transak...
^WATERFORD, Irland, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos
(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der
OneTwenty Group, hat heute eine neue Analyse veröffentlicht, nachdem das
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) eine endgültige Regelung zur
Überwachung großer Anbieter von digitalen Geldbörsen und Zahlungs-Apps, die
keine Banken sind, verabschiedet hat. Die Vorschrift, die für Unternehmen gilt,
die jährlich mehr als 50 Millionen Transaktionen abwickeln, hat erhebliche
Auswirkungen auf die Verwaltung und Regulierung von Online-Casino-Zahlungen.
?Die CFPB sendet eine klare Botschaft: Anbieter digitaler Geldbörsen müssen
dieselben Verbraucherschutzstandards erfüllen wie Banken", erklärte ein Sprecher
von MDC.?Für regulierte Casinos, die auf diese Zahlungskanäle angewiesen sind,
bedeutet dies strengere Compliance-Anforderungen, mehr Aufsicht und eine erneute
Fokussierung auf Sicherheit."
Laut CFPB wickeln die neu erfassten Unternehmen zusammen jährlich über 13
Milliarden Zahlungen von Verbrauchern ab. Die Behörde hat sich zum Ziel gesetzt,
Betrugsfälle zu reduzieren, den Datenschutz zu stärken und den Rechten der
Verbraucher bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit digitalen Zahlungs-Apps
und Wallets nachzukommen. Dies umfasst viele der Instrumente, die Spieler zur
Einzahlung oder Auszahlung auf regulierten Casino-Plattformen verwenden.
?Die Überschneidung zwischen digitalen Geldbörsen und Glücksspielen ist nicht
mehr marginal", fügte der Sprecher hinzu.?Die größten Apps sind von zentraler
Bedeutung für die Transaktionen der Spieler, insbesondere in Casinos mit
niedrigen Einzahlungsbeträgen. Diese Vorschrift macht es für Betreiber
unerlässlich, Zahlungspartner nicht nur hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit,
sondern auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit, bankübliche regulatorische Standards
zu erfüllen, zu überprüfen."
Der Kommentar hebt auch einen breiteren Wandel in der Branche hin zu Konto-zu-
Konto-Zahlungen (A2A) hervor, die durch eine offene Bankinfrastruktur ermöglicht
werden. A2A-Transaktionen, die direkte Überweisungen zwischen dem Bankkonto und
dem Casino-Konto eines Spielers ermöglichen, werden in den nächsten zwei Jahren
weltweit voraussichtlich erheblich zunehmen.
?Dies ist mehr als nur eine politische Neuausrichtung - es ist ein Signal für
zukunftssichere Zahlungsstrategien", erklärte MDC.?Betreiber, die sich jetzt
auf sichere, überprüfbare Zahlungsabläufe konzentrieren, werden besser
positioniert sein, um im Wettbewerb zu bestehen, wenn die Compliance-
Anforderungen steigen."
MDC empfiehlt lizenzierten Betreibern und Wallet-Anbietern, die endgültige
Regelung der CFPB und ihre potenziellen Auswirkungen auf die
Zahlungsintegration, Datensicherheit und das Vertrauen der Spieler sorgfältig zu
prüfen.
Über MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein
vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und
den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt.
MDC überprüft und empfiehlt Plattformen, die hohe Standards in Bezug auf KYC,
verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsmethoden erfüllen.
Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com
