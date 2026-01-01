GNW-News: Merit übernimmt Synchro Marketing zur Stärkung seiner weltweiten Führungsposition im Bereich Vertriebs-Incentives für die Automobil-, Öl- und Gasin...

^RIAD, Saudi-Arabien, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer

strategischen Maßnahme zur Beschleunigung seiner globalen Expansion hat Merit,

ein weltweit tätiges Technologieunternehmen im Bereich Engagement und Incentives

mit Hauptsitz in Riad, die Übernahme von Synchro Marketing bekanntgegeben.

Synchro Marketing ist ein australischer Marktführer für Vertriebs-Incentive-

Programme für die Automobil-, Öl- und Gasindustrie.

Diese Akquisition unterstreicht das Bestreben von Merit, eine voll integrierte

globale Plattform für Incentives und Engagement aufzubauen. Durch die

Kombination der tiefgreifenden Expertise und langjährigen Beziehungen von

Synchro im australischen Markt stärkt Merit seine branchenspezifischen

Kapazitäten, erweitert seine Präsenz in der APAC-Region und unterstützt seine

Ambitionen bei der Erschließung wichtiger globaler Märkte.

?Diese Übernahme stärkt unsere Kompetenzen und beschleunigt unsere nächste

Wachstumsphase", erklärte Julie Barbier-Leblan, Group CEO und Mitbegründerin von

Merit.?Sie spiegelt unser Bestreben wider, eine fortschrittliche Engagement-

Infrastruktur von Saudi-Arabien aus aufzubauen und diese global zu skalieren.

Synchro verfügt über außergewöhnliche Expertise in einigen der anspruchsvollsten

Vertriebsumfeldern der Welt, was die globale Plattform von Merit, die auf

Skalierbarkeit, Data Intelligence und messbare Wirkung ausgelegt ist, ideal

ergänzt."

Mark McCowan, CEO von Synchro Marketing, fügte hinzu:?Der Zusammenschluss mit

Merit erweitert unser Angebot für unsere Kunden durch globale Reichweite,

leistungsstärkere Technologie und skalierbare Incentive-Programme, während wir

gleichzeitig dem performanceorientierten Ansatz von Synchro treu bleiben. Die

Zielstrebigkeit und das Tempo der Transformation in Saudi-Arabien sind

beeindruckend."

Synchro Marketing wird weiterhin unter der aktuellen Führung operieren und

gleichzeitig in die globale Plattform von Merit integriert. Mit über 30 Jahren

Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Incentive-Programmen für

Händlernetze und Vertriebspartner in der Automobil-, Öl- und Gasbranche sowie

einer bewährten Erfolgsbilanz bei der Betreuung globaler Marken wie Toyota,

Lexus und ExxonMobil, stärkt Synchro die Fähigkeit von Merit, seine B2B-Loyalty-

Lösungen auszubauen.

Durch diese Übernahme wird Merit den Einsatz datengesteuerter und KI-gestützter

Engagement-Modelle forcieren und länderübergreifende Programme in verschiedenen

Währungen über eine einheitliche Plattform ermöglichen. Damit wird

sichergestellt, dass globale Kunden Konsistenz, Compliance und skalierbare

Performance erreichen.

Dieser Meilenstein spiegelt das langfristige Engagement von Merit in Saudi-

Arabien und die Ausrichtung auf die Vision 2030 wider. Seit der Verlegung des

Hauptsitzes nach Riad im Rahmen des NTDP Relocate-Programms im Jahr 2023 hat

Merit das Königreich als seine globale Drehscheibe positioniert. Im Jahr 2025

schloss Merit eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar

unter der Führung von Al Istithmar Capital und Tech Invest Com ab.

Über Merit

Merit ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich Engagement und

Incentives, das in über 160 Ländern tätig ist. Es ermöglicht Unternehmen,

branchenübergreifend Vertriebs-Incentives sowie Loyalty- und Engagement-

Programme zu entwerfen, zu betreiben und zu skalieren.

Merit.

Eine globale Plattform für lokales Engagement.

Vielfältige Branchen.

Messbare Wirkung.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fd302db-a3f8-

4c94-9b3d-84134a33c4dd

Kontakt: PR@albrand.coÂ°