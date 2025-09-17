GNW-News: Michael Reitermann übernimmt die operative Führung der Ascom-Gruppe als Delegierter des Verwaltungsrates und Interim CEO
^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Baar, Schweiz, 18. September 2025
Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020 und eine
ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung sowohl in den USA als
auch in Europa, wurde vom Verwaltungsrat der Ascom Holding AG zum Delegierten
des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt. Er übernimmt die operative Führung
von Nicolas Vanden Abeele, der sich entschieden hat, Ascom nach fast
vierjähriger Tätigkeit als CEO zu verlassen, um sich beruflich neuen
Herausforderungen zu stellen.
Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG nominierte Laurent Dubois, Mitglied des
Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates
zuhanden der Generalversammlung 2026 und als Nachfolger des zurücktretenden Dr.
Valentin Chapero Rueda.
Michael Reitermann zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt
Während der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG die bisherige Strategie
weiterverfolgt, hat er sich eine raschere Umsetzung und Ausschöpfung des
Wachstumspotenzials von Ascom zum Ziel gesetzt, dies mit einem speziellen Fokus
auf die USA und Kanada. Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit
2020, wurde zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt und
wird die operative Führung der Ascom-Gruppe für eine begrenzte Zeit übernehmen.
Parallel dazu wurde eine interne wie externe Suche für einen neuen CEO
aufgesetzt.
Michael Reitermann ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit mehr als 25
Jahren kommerzieller und technischer Expertise in den Bereichen Medizintechnik
und Life Sciences sowohl in den USA als auch in Europa. Er war CEO verschiedener
Einheiten von Siemens Medical Sciences und diente später als COO und Mitglied
des Management-Board von Siemens Healthineers. Michael Reitermann lebt in den
USA und verfügt über eine deutsch-amerikanische doppelte Staatsbürgerschaft.
Der Verwaltungsrat spricht dem scheidenden CEO Nicolas Vanden Abeele
aufrichtigen Dank für seinen engagierten Einsatz in herausfordernden Zeiten und
für seinen wertvollen Beitrag zur Transformation des Unternehmens aus.
Laurent Dubois als neuer Verwaltungsratspräsident nominiert
Der Verwaltungsrat nominierte zuhanden der Generalversammlung 2026 Laurent
Dubois, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl als neuen Präsidenten
des Verwaltungsrates und als Nachfolger des auf die Generalversammlung 2026
zurücktretenden Dr. Valentin Chapero Rueda.
Laurent Dubois verfügt über drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen
Industrie, Consulting, B2B-Technologie und Healthcare. Er war Partner bei
McKinsey & Co. und führte später bei GE Healthcare die globalen Solutions &
Analytics Teams als Mitglied des Global Executive Teams. Seit 2020 ist er CEO
von ADB Safegate, einem Unternehmen der Carlyle-Gruppe und globaler Leader in
der Airside Guidance Technologie.
Weiter hat der Verwaltungsrat entschieden, seine Grösse mit Wirkung ab der
Generalversammlung 2026 von sechs auf fünf Mitglieder zu reduzieren.
Hinweis (www. (http://(www.)ascom.com/about-us/who-we-are/board-of-directors)
* CV Michael Reitermann
* CV Laurent Dubois
Conference Call für Analysten und Medien
Im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung findet ein Conference Call für
Analysten und Medien wie folgt statt:
18. September 2025 um 09:00 CET
Dial-in: +41 58 262 07 22 / Code: 030955
