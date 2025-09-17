GNW-News: Michael Reitermann übernimmt die operative Führung der Ascom-Gruppe als Delegierter des Verwaltungsrates und Interim CEO

Werte in diesem Artikel

^Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar, Schweiz, 18. September 2025

Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020 und eine

Wer­bung Wer­bung

ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung sowohl in den USA als

auch in Europa, wurde vom Verwaltungsrat der Ascom Holding AG zum Delegierten

des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt. Er übernimmt die operative Führung

von Nicolas Vanden Abeele, der sich entschieden hat, Ascom nach fast

vierjähriger Tätigkeit als CEO zu verlassen, um sich beruflich neuen

Herausforderungen zu stellen.

Wer­bung Wer­bung

Der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG nominierte Laurent Dubois, Mitglied des

Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates

zuhanden der Generalversammlung 2026 und als Nachfolger des zurücktretenden Dr.

Valentin Chapero Rueda.

Michael Reitermann zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt

Während der Verwaltungsrat der Ascom Holding AG die bisherige Strategie

Wer­bung Wer­bung

weiterverfolgt, hat er sich eine raschere Umsetzung und Ausschöpfung des

Wachstumspotenzials von Ascom zum Ziel gesetzt, dies mit einem speziellen Fokus

auf die USA und Kanada. Michael Reitermann, Mitglied des Verwaltungsrates seit

2020, wurde zum Delegierten des Verwaltungsrates und Interim CEO ernannt und

wird die operative Führung der Ascom-Gruppe für eine begrenzte Zeit übernehmen.

Parallel dazu wurde eine interne wie externe Suche für einen neuen CEO

aufgesetzt.

Michael Reitermann ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit mehr als 25

Jahren kommerzieller und technischer Expertise in den Bereichen Medizintechnik

und Life Sciences sowohl in den USA als auch in Europa. Er war CEO verschiedener

Einheiten von Siemens Medical Sciences und diente später als COO und Mitglied

des Management-Board von Siemens Healthineers. Michael Reitermann lebt in den

USA und verfügt über eine deutsch-amerikanische doppelte Staatsbürgerschaft.

Der Verwaltungsrat spricht dem scheidenden CEO Nicolas Vanden Abeele

aufrichtigen Dank für seinen engagierten Einsatz in herausfordernden Zeiten und

für seinen wertvollen Beitrag zur Transformation des Unternehmens aus.

Laurent Dubois als neuer Verwaltungsratspräsident nominiert

Der Verwaltungsrat nominierte zuhanden der Generalversammlung 2026 Laurent

Dubois, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2020, zur Wahl als neuen Präsidenten

des Verwaltungsrates und als Nachfolger des auf die Generalversammlung 2026

zurücktretenden Dr. Valentin Chapero Rueda.

Laurent Dubois verfügt über drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen

Industrie, Consulting, B2B-Technologie und Healthcare. Er war Partner bei

McKinsey & Co. und führte später bei GE Healthcare die globalen Solutions &

Analytics Teams als Mitglied des Global Executive Teams. Seit 2020 ist er CEO

von ADB Safegate, einem Unternehmen der Carlyle-Gruppe und globaler Leader in

der Airside Guidance Technologie.

Weiter hat der Verwaltungsrat entschieden, seine Grösse mit Wirkung ab der

Generalversammlung 2026 von sechs auf fünf Mitglieder zu reduzieren.

Hinweis (www. (http://(www.)ascom.com/about-us/who-we-are/board-of-directors)

* CV Michael Reitermann

* CV Laurent Dubois

Conference Call für Analysten und Medien

Im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung findet ein Conference Call für

Analysten und Medien wie folgt statt:

18. September 2025 um 09:00 CET

Dial-in: +41 58 262 07 22 / Code: 030955

Â°