GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt

^CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 42
Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (?EPS") von 0,68 US-Dollar
bekannt gegeben; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 124 Millionen US-
Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,00 US-Dollar. Der Nettoumsatz
für das vierte Quartal 2025 belief sich auf 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem
Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf bereinigter Basis
einem Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal
2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar,
einen Nettogewinn von 90 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von
1,43 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 123 Millionen US-
Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,95 US-Dollar.
Für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Nettogewinn und
der Gewinn pro Aktie auf 370 Millionen US-Dollar bzw. 5,93 US-Dollar; der
bereinigte Nettogewinn betrug 559 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn
pro Aktie 8,96 US-Dollar. Der Nettoumsatz für die zwölf Monate des Jahres 2025
belief sich auf 10,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,5 %
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis beträgt der Rückgang
1,3 %. Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete das
Unternehmen einen Nettoumsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn
von 515 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 8,09 US-Dollar; der
bereinigte Nettogewinn belief sich auf 617 Millionen US-Dollar und der
bereinigte Gewinn pro Aktie auf 9,70 US-Dollar.
Jeff Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, kommentierte die Ergebnisse des
Unternehmens für das vierte Quartal und das Gesamtjahr wie folgt:?Unsere
Ergebnisse für das Quartal entsprachen unseren Erwartungen, da unsere Erträge
von Produktivitätssteigerungen, Restrukturierungsmaßnahmen, dem Produktmix und
niedrigeren Zinsaufwendungen profitierten, was jedoch teilweise durch den
Preisdruck auf dem Markt und gestiegene Inputkosten ausgeglichen wurde. Wir
haben die Auswirkungen der US-Zölle bewältigt und die Kosten wie geplant
gedeckt. In allen unseren Märkten blieb die Nachfrage im gewerblichen Bereich
stabil, obwohl sich die anhaltende Schwäche beim Immobilienumsatz und die
schleppende Neubautätigkeit in den USA auf unser Volumen auswirkten. Im Laufe
des Jahres haben wir einen freien Cashflow von rund 621 Millionen US-Dollar
erzielt und im Rahmen unserer aktuellen Aktienrückkaufgenehmigung rund 1,3
Millionen unserer Aktien für rund 150 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Etwa
55 % unseres Sales im Jahr 2025 wurden in den USA erzielt, 30 % in Europa und
15 % in anderen Regionen.
Das vierte Quartal spiegelte eine Fortsetzung der makroökonomischen Faktoren
wider, mit denen unsere Branche seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022
konfrontiert ist. Aufgrund des schwachen Verbrauchervertrauens wurden viele
größere Investitionen wie beispielsweise Renovierungsarbeiten weiterhin
aufgeschoben. Die Immobilienumsätze in unseren wichtigsten Regionen befinden
sich aufgrund von Herausforderungen hinsichtlich der Erschwinglichkeit und
wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin auf einem historischen Tiefstand. Obwohl
sich die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im Jahr 2025 nicht verbessert
haben, stiegen die Verkäufe im Dezember gegenüber dem Vorjahr an. Derzeit
befinden sich die Hypothekenzinsen in den USA auf dem niedrigsten Stand seit
Herbst 2022, und wir gehen davon aus, dass diese niedrigeren Zinsen in
Verbindung mit möglichen staatlichen Maßnahmen den Immobilienumsatz positiv
beeinflussen werden. In Europa befinden sich die Zinssätze ebenfalls auf dem
niedrigsten Stand seit Herbst 2022, und die Verbraucher haben Rekordsparbeträge
angesammelt, die Inflation hat nachgelassen und die Beschäftigungslage ist
stabil geblieben. In allen unseren Märkten ist die Verfügbarkeit von Wohnraum
weiterhin eingeschränkt, da das Bauvolumen seit der großen Finanzkrise nicht mit
der Zahl der neu gegründeten Haushalte Schritt gehalten hat. In den USA haben
Bauunternehmen im vierten Quartal weniger Häuser fertiggestellt, da sie sich auf
den Abbau ihrer Lagerbestände konzentrierten, wodurch sich das Angebot an neuen
Häusern verringerte. In Europa ging die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten
im Jahr 2025 zurück, obwohl sich in Süd- und Osteuropa eine moderate Erholung im
Wohnungsbau abzeichnet. In allen unseren Regionen hat der gewerbliche Bereich
das ganze Jahr über besser abgeschnitten als der Wohnbereich, und wir gehen
davon aus, dass niedrigere Zinssätze zusätzliche Investitionen in den
gewerblichen Bau und die Renovierung fördern werden.
Als Reaktion auf diese anhaltenden Bedingungen haben wir im Laufe des Jahres
2025 Maßnahmen ergriffen, um den Sale anzukurbeln und unser Angebot in schwachen
Märkten durch die Einführung innovativer Produkte, Marketingmaßnahmen und
Werbeprogramme zu verbessern. Die Einführung unserer Premiumprodukte mit ihren
herausragenden Design- und Leistungsmerkmalen hat Anreize für
Renovierungsmaßnahmen geschaffen, und unsere neuen gewerblichen Kollektionen
haben uns dabei unterstützt, sowohl bei Neubau- als auch bei
Renovierungsprojekten an Dynamik zu gewinnen. Um die Inflation teilweise
auszugleichen, haben wir in Regionen und Produktkategorien, in denen die
Marktbedingungen dies zuließen, Preisanpassungen vorgenommen. Wir haben
zahlreiche Umstrukturierungsmaßnahmen und operative Verbesserungen eingeleitet,
die unsere Kostenposition verbessert haben und sich langfristig positiv auf
unsere Performance auswirken werden. Im Jahr 2025 haben sich unsere Märkte nicht
verbessert, und als Reaktion darauf haben wir unsere Investitionsausgaben auf
435 Millionen US-Dollar reduziert, was etwa 30 % unter unseren
Abschreibungsniveaus liegt. Wir werden weiterhin die erforderlichen Maßnahmen
ergreifen, um die aktuelle Situation zu bewältigen, profitable Wachstumschancen
zu verfolgen und unsere Position zu stärken, sobald sich die Immobilienmärkte
erholen.
Betrachtet man die Ergebnisse des vierten Quartals in unseren Segmenten, so
stieg der Nettoumsatz im Segment Keramik Global wie berichtet um 6,1 % bzw. sank
um 0,4 %, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse gegenüber dem Vorjahr.
Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf bereinigter
Basis 5,9 %, was auf höhere Inputkosten im Vergleich zum Vorjahr und geringere
Absatzmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen
und einen verbesserten Preismix ausgeglichen wurden.
Der Nettoumsatz im Segment Bodenbeläge Rest der Welt stieg um 6,5 % gegenüber
dem Vorjahr, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse sank er jedoch um 3,5
%. Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf
bereinigter Basis 8,8 % aufgrund des Wettbewerbsdrucks in der Branche.
Der Nettoumsatz im Segment Flooring Nordamerika sank im Vergleich zum Vorjahr um
4,8 % (wie berichtet) bzw. um 6,2 % (bereinigt). Die operative Marge des
Segments belief sich auf minus 0,3 % (wie berichtet) bzw. auf 4,4 % auf
bereinigter Basis aufgrund von Produktivitätssteigerungen, die teilweise durch
höhere Inputkosten und den Preisdruck in der Branche ausgeglichen wurden.
Bislang waren die Marktbedingungen im ersten Quartal ähnlich wie im vierten
Quartal. Obwohl die Renovierungsaktivitäten weiterhin verhalten sind, hat sich
der NAHB Remodeling Market Index in den letzten beiden Quartalen verbessert. Wir
gehen davon aus, dass unsere Märkte weiterhin wettbewerbsintensiv bleiben
werden, und führen daher in den meisten Regionen und Produktkategorien
Preiserhöhungen durch. Wir bewältigen die Auswirkungen der Zölle weiterhin durch
Preismaßnahmen und die Optimierung der Lieferkette. Wir erwarten, dass die
Vorteile aus dem Produktmix, der Produktivität und den Kostensenkungen die
negativen Auswirkungen der höheren Energie- und Arbeitskosten ausgleichen
werden. Unsere Produktneuheiten für 2026 werden im Laufe dieses Quartals auf den
Markt gebracht, und die ersten Rückmeldungen sind positiv. Das erste Quartal ist
saisonbedingt unser schwächstes Quartal, und dieses Jahr umfasst es vier
zusätzliche Versandtage. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir für das erste
Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,75 und 1,85 US-Dollar, ohne
Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder anderen einmaligen Aufwendungen.
Die globale Bodenbelagsindustrie befindet sich seit fast vier Jahren in einer
Rezession, und historisch gesehen verzeichnen wir nach einer Markterholung
mehrere Jahre mit höherem Wachstum. Für dieses Jahr erwarten wir eine
Verbesserung der Wirtschaftslage in den meisten unserer Regionen, wobei die
Immobilienmärkte von niedrigeren Hypothekenzinsen und einer größeren
Verfügbarkeit profitieren werden. Wir gehen davon aus, dass das Branchenvolumen
im Laufe des Jahres etwas zunehmen wird, obwohl der Preisdruck wahrscheinlich
bestehen bleibt. Als Reaktion darauf werden wir die angekündigten
Restrukturierungsmaßnahmen umsetzen und weiterhin Produktivitätsinitiativen
durchführen, um unsere Kostenposition zu verbessern. Vor diesem Hintergrund
erwarten wir für 2026 eine Verbesserung unseres Umsatzes und Gewinns, wobei das
Ausmaß unseres Wachstums in diesem Jahr von den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, den Zinssätzen, geopolitischen Events und vor allem vom
Umfang der Erholung im Bereich der Wohnraumrenovierung abhängen wird. Dank
unserer globalen Reichweite, Produktvorteilen und operativen Stärken ist Mohawk
einzigartig positioniert, um im Zuge des Übergangs in den Erholungszyklus ein
langfristiges profitables Wachstum zu erzielen."
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten
Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika
und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions-
und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-,
Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen
verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über
einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten
abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und
Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des
Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und
umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey
Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und
Vitromex.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die
Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und
Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die
Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"
oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-
Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und
unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:
Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die
Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,
Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den
Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;
Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von
Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;
Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern
überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;
Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und
Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;
geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den
Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die
in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission,?SEC") und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt
sind.
Telefonkonferenz am Freitag, den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte
https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-
2025-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie
sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db, um
eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des
Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843
(international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten.
Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die
Aufzeichnung bis zum 13. März 2026 zur Verfügung. Bitte wählen Sie die Nummer
1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und geben Sie
die Konferenz-ID-Nummer 6945334 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und
steht ein Jahr lang unter dem Tab?Investoren" auf mohawkind.com zur Wiedergabe
bereit.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
Three Months Ended Twelve Months Ended
------------------------------ ---------------------------
(In millions,
except per share December December December December
data) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9
Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4
-------------------------------------------------------------------------------
Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5
Selling, general
and administrative
expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5
Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5
Other (income) and
expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before
income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0
Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests 42.0 90.2 369.9 514.8
Net earnings
attributable to
noncontrolling
interests - - - 0.1
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7
-------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings per
share attributable
to Mohawk
Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
basic 61.6 62.8 62.1 63.3
-------------------------------------------------------------------------------
Diluted earnings
per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 61.9 63.2 62.4 63.6
-------------------------------------------------------------------------------
Other Financial
Information
Three Months Ended Twelve Months Ended
------------------------------ ----------------------------
December December December December
(In millions) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net cash provided
by operating
activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9
Less: Capital
expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4
-------------------------------------------------------------------------------
Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5
-------------------------------------------------------------------------------
Depreciation and
amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3
-------------------------------------------------------------------------------
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
December
(In millions) 31, 2025 December 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6
Receivables, net 1,924.1 1,762.1
Inventories 2,661.7 2,513.6
Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5
-------------------------------------------------------------------------------
Total current assets 5,967.1 5,454.8
Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9
Right of use operating lease assets 408.7 374.0
Goodwill 1,210.3 1,112.1
Intangible assets, net 813.2 791.9
Deferred income taxes and other non-
current assets 516.0 423.8
-------------------------------------------------------------------------------
Total assets $ 13,687.3 12,736.5
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Short-term debt and current portion of
long-term debt $ 289.3 559.4
Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4
Current operating lease liabilities 122.4 108.5
-------------------------------------------------------------------------------
Total current liabilities 2,722.1 2,672.3
Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4
Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0
Deferred income taxes and other long-term
liabilities 540.9 589.0
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities 5,308.6 5,221.7
-------------------------------------------------------------------------------
Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5
-------------------------------------------------------------------------------
Segment
Information
As of or for the Twelve
Three Months Ended Months Ended
------------------------------ ------------------------------
December December December December
(In millions) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales:
Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6
Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9
Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9
-------------------------------------------------------------------------------
Operating
income (loss):
Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5
Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3
Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2
Corporate and
intersegment
eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 )
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
operating
income $ 68.3 120.6 489.8 693.5
-------------------------------------------------------------------------------
Assets:
Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0
Flooring NA 3,832.6 3,883.4
Flooring ROW 3,989.2 3,594.7
Corporate and
intersegment
eliminations 710.5 667.4
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
assets $ 13,687.3 12,736.5
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to
Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted
Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
Three Months Ended Twelve Months Ended
------------------------------ --------------------------
(In millions,
except per share December December December December
data) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7
Adjusting items:
Restructuring,
acquisition and
integration-related
and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4
Software
implementation cost
write-off - 5.1 (0.4 ) 12.9
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2
Assets sale (5.1 ) - (5.1 ) -
Inventory
capitalization (6.2 ) - (6.2 ) -
Legal settlements,
reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9
Adjustments of
indemnification
asset (0.3 ) - (0.7 ) 1.8
Income taxes -
adjustments of
uncertain tax
position 0.3 - 0.7 (1.8 )
Income taxes -
impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 )
Accounts receivable
write-off - 3.0 - 3.0
Income tax effect
of foreign tax
regulation change - - - 2.9
Income tax effect
of adjustments and
other tax-related
items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net
earnings
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted diluted
earnings per share
attributable to
Mohawk Industries,
Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 61.9 63.2 62.4 63.6
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Total Debt to Net Debt
(In millions) December 31, 2025
----------------------------------------------------------------------------
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3
Long-term debt, less current portion 1,741.2
----------------------------------------------------------------------------
Total debt 2,030.5
Less: Cash and cash equivalents 856.1
----------------------------------------------------------------------------
Net debt $ 1,174.4
----------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings to
Adjusted EBITDA
Trailing
Twelve
Months
Three Months Ended Ended
----------------------------------------------------------
June September December December
March 29, 28, 27, 31, 31,
(In millions) 2025 2025 2025 2025 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9
Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8
Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8
Depreciation and
amortization(()(1)) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1
Restructuring,
acquisition and
integration-related
and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4
Software
implementation cost
write-off (0.4 ) - - - (0.4 )
Assets sale - - - (5.1 ) (5.1 )
Inventory
capitalization - - - (6.2 ) (6.2 )
Impairment of
goodwill and
indefinite-lived
intangibles - - - 19.9 19.9
Legal settlements,
reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9
Adjustments of
indemnification
asset - (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9
-------------------------------------------------------------------------------
Net debt to adjusted
EBITDA 0.9
-------------------------------------------------------------------------------
(()(1))Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025,
$16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.
Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
Three Months Twelve Months
Ended Ended
---------------- ------------------
December
(In millions) 31, 2025 December 31, 2025
----------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Net sales $ 2,699.6 10,785.4
Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1
Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 )
----------------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8
----------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
---------------------
December 31, 2025
------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Net sales $ 1,070.0
Adjustment for constant shipping days (13.1 )
Adjustment for constant exchange rates (53.1 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 1,003.8
------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Net sales $ 892.5
Adjustment for constant shipping days (13.7 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 878.8
------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Net sales $ 737.1
Adjustment for constant shipping days (20.7 )
Adjustment for constant exchange rates (48.9 )
-------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 667.5
-------------------------------------------------------------
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
Three Months Ended
----------------------------------
December
(In millions) 31, 2025 December 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Gross Profit $ 622.2 620.6
Adjustments to gross profit:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs 46.1 22.6
Asset sale (5.1 ) -
Inventory capitalization (6.2 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit $ 657.0 643.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %
------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted
Selling, General and Administrative Expenses
Three Months Ended
-------------------------------------
December
(In millions) 31, 2025 December 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Selling, general and administrative
expenses $ 534.0 491.8
Adjustments to selling, general and
administrative expenses:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 )
Software implementation cost write-off - (5.1 )
Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and
administrative expenses $ 504.9 484.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and administrative expenses as a
percent of net sales 18.7 % 18.4 %
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
Three Months Ended
--------------------------------
December December
(In millions) 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Operating income $ 68.3 120.6
Adjustments to operating income:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 51.4 25.6
Inventory capitalization (6.2 ) -
Software implementation cost write-off - 5.1
Asset sale (5.1 ) -
Accounts receivable write-off - 1.2
Impairment of goodwill and indefinite-lived
intangibles 19.9 8.2
Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income $ 152.1 159.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %
--------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Operating income $ 65.1 34.2
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 3.8 6.0
Software implementation cost write-off - 5.1
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - 8.2
Inventory capitalization (6.2 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %
----------------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Operating income $ (2.7 ) 41.0
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 41.9 11.5
Accounts receivable write-off $ - 1.2
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %
----------------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Operating income $ 44.6 60.9
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 5.7 8.0
Asset sale (5.1 ) -
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %
-----------------------------------------------------------------------------
Corporate and intersegment eliminations
-------------------------------------------------------------------------------
Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 )
Adjustments to segment operating (loss):
Restructuring, acquisition and integration-related and
other costs - 0.1
Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before
Income Taxes
Three Months Ended
--------------------------------
December December
(In millions) 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes $ 66.0 108.5
Net earnings attributable to noncontrolling
interests - -
Adjustments to earnings including
noncontrolling interests before income
taxes:
Restructuring, acquisition and integration-
related and other costs 51.4 25.6
Software implementation cost write-off - 5.1
Assets sale (5.1 ) -
Inventory capitalization (6.2 ) -
Impairment of goodwill and indefinite-lived
intangibles 19.9 8.2
Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )
Accounts receivable write-off - 3.0
Adjustments of indemnification asset (0.3 ) -
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
Three Months Ended
--------------------------------
December December
(In millions) 31, 2025 31, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Income tax expense $ 24.0 18.3
Adjustments to income tax expense:
Income taxes - adjustments of uncertain tax
position (0.3 ) -
Income tax effect on impairment of goodwill
and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9
Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense to adjusted
earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %
-------------------------------------------------------------------------------
Korrektur von Abschlüssen früherer Perioden
Im vierten Quartal 2025 hat das Unternehmen einen unwesentlichen Fehler
festgestellt, der sich auf die zuvor veröffentlichten Finanzberichte des
Unternehmens auswirkt, jedoch keine Auswirkungen auf die Finanzberichte des
laufenden Jahres hat. Die Falschangaben im Zusammenhang mit konzerninternen
Aktivitäten wirkten sich auf die Konten aus. Das Unternehmen kam zu dem Schluss,
dass die Auswirkungen weder einzeln noch insgesamt wesentliche Auswirkungen auf
den zuvor veröffentlichten Konzernabschluss und den dazugehörigen Anhang zum
Konzernabschluss für die vorangegangenen Quartale oder den Jahreszeitraum, in
dem sie auftraten, hatten. In Übereinstimmung mit dem Staff Accounting Bulletin
Nr. 108 der Securities and Exchange Commission (?SEC") kam das Unternehmen
jedoch zu dem Schluss, dass die Korrektur der kumulativen Falschangabe im
aktuellen Zeitraum wesentliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis für das am
31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr haben würde.
Dementsprechend hat das Unternehmen seine zuvor veröffentlichten konsolidierten
Jahresabschlüsse entsprechend angepasst. Die Revision hatte keine Auswirkungen
auf den Nettoumsatz des Unternehmens. Die Korrektur wurde durch eine Reduzierung
der ausgewiesenen Konten um 42,1 Millionen US-Dollar in den betroffenen
Vorperioden erreicht. Für die Korrekturen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024
hat das Unternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 und 2024
überarbeitet, indem es Aufwendungen in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar (4,1
Millionen US-Dollar wurden unter Umsatzkosten und 5,4 Millionen US-Dollar unter
sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht) und Aufwendungen in Höhe
von 3,0 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Dollar wurden unter Umsatzkosten und
1,8 Millionen Dollar unter sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht)
verbucht und den Gewinnvortrag für das am 31. Dezember 2022 endende
Geschäftsjahr um 29,6 Millionen US-Dollar reduziert. Die Anpassungen
gewährleisten die Vergleichbarkeit aller Perioden im Konzernabschluss.
Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP
Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in
Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte
nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and
Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der
nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am
direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-
GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-
Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich
benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf
die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren
wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung
von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen
Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis
der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner
Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark
variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den
Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens
ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,
mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von
Übernahmen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten aus seinen nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht aussagekräftig
für die operative Kernleistung des Unternehmens sind oder in keinem Zusammenhang
damit stehen. Zu den Posten, die in den nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens nicht berücksichtigt sind, gehören:
Restrukturierungs-, akquisitions- und integrationsbezogene sowie sonstige
Kosten, Rechtsstreitigkeiten, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von
Goodwill und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer,
Erwerbsbuchhaltung, einschließlich der Aufwertung von Vorräten aus der
Erwerbsbuchhaltung, Anpassungen von Entschädigungsforderungen, Anpassungen von
unsicheren Steuerpositionen und die Umstrukturierung des europäischen
Steuersystems.
Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239
