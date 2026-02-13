GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt

Werte in diesem Artikel

^CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 42

Wer­bung Wer­bung

Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (?EPS") von 0,68 US-Dollar

bekannt gegeben; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 124 Millionen US-

Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,00 US-Dollar. Der Nettoumsatz

für das vierte Quartal 2025 belief sich auf 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem

Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf bereinigter Basis

einem Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal

Wer­bung Wer­bung

2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar,

einen Nettogewinn von 90 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von

1,43 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 123 Millionen US-

Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,95 US-Dollar.

Für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Nettogewinn und

der Gewinn pro Aktie auf 370 Millionen US-Dollar bzw. 5,93 US-Dollar; der

Wer­bung Wer­bung

bereinigte Nettogewinn betrug 559 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn

pro Aktie 8,96 US-Dollar. Der Nettoumsatz für die zwölf Monate des Jahres 2025

belief sich auf 10,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,5 %

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis beträgt der Rückgang

1,3 %. Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete das

Unternehmen einen Nettoumsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn

von 515 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 8,09 US-Dollar; der

bereinigte Nettogewinn belief sich auf 617 Millionen US-Dollar und der

bereinigte Gewinn pro Aktie auf 9,70 US-Dollar.

Jeff Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, kommentierte die Ergebnisse des

Unternehmens für das vierte Quartal und das Gesamtjahr wie folgt:?Unsere

Ergebnisse für das Quartal entsprachen unseren Erwartungen, da unsere Erträge

von Produktivitätssteigerungen, Restrukturierungsmaßnahmen, dem Produktmix und

niedrigeren Zinsaufwendungen profitierten, was jedoch teilweise durch den

Preisdruck auf dem Markt und gestiegene Inputkosten ausgeglichen wurde. Wir

haben die Auswirkungen der US-Zölle bewältigt und die Kosten wie geplant

gedeckt. In allen unseren Märkten blieb die Nachfrage im gewerblichen Bereich

stabil, obwohl sich die anhaltende Schwäche beim Immobilienumsatz und die

schleppende Neubautätigkeit in den USA auf unser Volumen auswirkten. Im Laufe

des Jahres haben wir einen freien Cashflow von rund 621 Millionen US-Dollar

erzielt und im Rahmen unserer aktuellen Aktienrückkaufgenehmigung rund 1,3

Millionen unserer Aktien für rund 150 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Etwa

55 % unseres Sales im Jahr 2025 wurden in den USA erzielt, 30 % in Europa und

15 % in anderen Regionen.

Das vierte Quartal spiegelte eine Fortsetzung der makroökonomischen Faktoren

wider, mit denen unsere Branche seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022

konfrontiert ist. Aufgrund des schwachen Verbrauchervertrauens wurden viele

größere Investitionen wie beispielsweise Renovierungsarbeiten weiterhin

aufgeschoben. Die Immobilienumsätze in unseren wichtigsten Regionen befinden

sich aufgrund von Herausforderungen hinsichtlich der Erschwinglichkeit und

wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin auf einem historischen Tiefstand. Obwohl

sich die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im Jahr 2025 nicht verbessert

haben, stiegen die Verkäufe im Dezember gegenüber dem Vorjahr an. Derzeit

befinden sich die Hypothekenzinsen in den USA auf dem niedrigsten Stand seit

Herbst 2022, und wir gehen davon aus, dass diese niedrigeren Zinsen in

Verbindung mit möglichen staatlichen Maßnahmen den Immobilienumsatz positiv

beeinflussen werden. In Europa befinden sich die Zinssätze ebenfalls auf dem

niedrigsten Stand seit Herbst 2022, und die Verbraucher haben Rekordsparbeträge

angesammelt, die Inflation hat nachgelassen und die Beschäftigungslage ist

stabil geblieben. In allen unseren Märkten ist die Verfügbarkeit von Wohnraum

weiterhin eingeschränkt, da das Bauvolumen seit der großen Finanzkrise nicht mit

der Zahl der neu gegründeten Haushalte Schritt gehalten hat. In den USA haben

Bauunternehmen im vierten Quartal weniger Häuser fertiggestellt, da sie sich auf

den Abbau ihrer Lagerbestände konzentrierten, wodurch sich das Angebot an neuen

Häusern verringerte. In Europa ging die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten

im Jahr 2025 zurück, obwohl sich in Süd- und Osteuropa eine moderate Erholung im

Wohnungsbau abzeichnet. In allen unseren Regionen hat der gewerbliche Bereich

das ganze Jahr über besser abgeschnitten als der Wohnbereich, und wir gehen

davon aus, dass niedrigere Zinssätze zusätzliche Investitionen in den

gewerblichen Bau und die Renovierung fördern werden.

Als Reaktion auf diese anhaltenden Bedingungen haben wir im Laufe des Jahres

2025 Maßnahmen ergriffen, um den Sale anzukurbeln und unser Angebot in schwachen

Märkten durch die Einführung innovativer Produkte, Marketingmaßnahmen und

Werbeprogramme zu verbessern. Die Einführung unserer Premiumprodukte mit ihren

herausragenden Design- und Leistungsmerkmalen hat Anreize für

Renovierungsmaßnahmen geschaffen, und unsere neuen gewerblichen Kollektionen

haben uns dabei unterstützt, sowohl bei Neubau- als auch bei

Renovierungsprojekten an Dynamik zu gewinnen. Um die Inflation teilweise

auszugleichen, haben wir in Regionen und Produktkategorien, in denen die

Marktbedingungen dies zuließen, Preisanpassungen vorgenommen. Wir haben

zahlreiche Umstrukturierungsmaßnahmen und operative Verbesserungen eingeleitet,

die unsere Kostenposition verbessert haben und sich langfristig positiv auf

unsere Performance auswirken werden. Im Jahr 2025 haben sich unsere Märkte nicht

verbessert, und als Reaktion darauf haben wir unsere Investitionsausgaben auf

435 Millionen US-Dollar reduziert, was etwa 30 % unter unseren

Abschreibungsniveaus liegt. Wir werden weiterhin die erforderlichen Maßnahmen

ergreifen, um die aktuelle Situation zu bewältigen, profitable Wachstumschancen

zu verfolgen und unsere Position zu stärken, sobald sich die Immobilienmärkte

erholen.

Betrachtet man die Ergebnisse des vierten Quartals in unseren Segmenten, so

stieg der Nettoumsatz im Segment Keramik Global wie berichtet um 6,1 % bzw. sank

um 0,4 %, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse gegenüber dem Vorjahr.

Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf bereinigter

Basis 5,9 %, was auf höhere Inputkosten im Vergleich zum Vorjahr und geringere

Absatzmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen

und einen verbesserten Preismix ausgeglichen wurden.

Der Nettoumsatz im Segment Bodenbeläge Rest der Welt stieg um 6,5 % gegenüber

dem Vorjahr, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse sank er jedoch um 3,5

%. Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf

bereinigter Basis 8,8 % aufgrund des Wettbewerbsdrucks in der Branche.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring Nordamerika sank im Vergleich zum Vorjahr um

4,8 % (wie berichtet) bzw. um 6,2 % (bereinigt). Die operative Marge des

Segments belief sich auf minus 0,3 % (wie berichtet) bzw. auf 4,4 % auf

bereinigter Basis aufgrund von Produktivitätssteigerungen, die teilweise durch

höhere Inputkosten und den Preisdruck in der Branche ausgeglichen wurden.

Bislang waren die Marktbedingungen im ersten Quartal ähnlich wie im vierten

Quartal. Obwohl die Renovierungsaktivitäten weiterhin verhalten sind, hat sich

der NAHB Remodeling Market Index in den letzten beiden Quartalen verbessert. Wir

gehen davon aus, dass unsere Märkte weiterhin wettbewerbsintensiv bleiben

werden, und führen daher in den meisten Regionen und Produktkategorien

Preiserhöhungen durch. Wir bewältigen die Auswirkungen der Zölle weiterhin durch

Preismaßnahmen und die Optimierung der Lieferkette. Wir erwarten, dass die

Vorteile aus dem Produktmix, der Produktivität und den Kostensenkungen die

negativen Auswirkungen der höheren Energie- und Arbeitskosten ausgleichen

werden. Unsere Produktneuheiten für 2026 werden im Laufe dieses Quartals auf den

Markt gebracht, und die ersten Rückmeldungen sind positiv. Das erste Quartal ist

saisonbedingt unser schwächstes Quartal, und dieses Jahr umfasst es vier

zusätzliche Versandtage. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir für das erste

Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,75 und 1,85 US-Dollar, ohne

Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder anderen einmaligen Aufwendungen.

Die globale Bodenbelagsindustrie befindet sich seit fast vier Jahren in einer

Rezession, und historisch gesehen verzeichnen wir nach einer Markterholung

mehrere Jahre mit höherem Wachstum. Für dieses Jahr erwarten wir eine

Verbesserung der Wirtschaftslage in den meisten unserer Regionen, wobei die

Immobilienmärkte von niedrigeren Hypothekenzinsen und einer größeren

Verfügbarkeit profitieren werden. Wir gehen davon aus, dass das Branchenvolumen

im Laufe des Jahres etwas zunehmen wird, obwohl der Preisdruck wahrscheinlich

bestehen bleibt. Als Reaktion darauf werden wir die angekündigten

Restrukturierungsmaßnahmen umsetzen und weiterhin Produktivitätsinitiativen

durchführen, um unsere Kostenposition zu verbessern. Vor diesem Hintergrund

erwarten wir für 2026 eine Verbesserung unseres Umsatzes und Gewinns, wobei das

Ausmaß unseres Wachstums in diesem Jahr von den wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, den Zinssätzen, geopolitischen Events und vor allem vom

Umfang der Erholung im Bereich der Wohnraumrenovierung abhängen wird. Dank

unserer globalen Reichweite, Produktvorteilen und operativen Stärken ist Mohawk

einzigartig positioniert, um im Zuge des Übergangs in den Erholungszyklus ein

langfristiges profitables Wachstum zu erzielen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten

Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika

und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions-

und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen

Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-,

Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen

verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über

einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten

abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und

Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des

Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und

umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey

Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und

Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:

Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die

Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,

Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den

Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;

Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von

Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;

Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern

überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;

Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und

Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den

Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die

in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission,?SEC") und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt

sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte

https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-

2025-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie

sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db, um

eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des

Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843

(international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten.

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die

Aufzeichnung bis zum 13. März 2026 zur Verfügung. Bitte wählen Sie die Nummer

1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und geben Sie

die Konferenz-ID-Nummer 6945334 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und

steht ein Jahr lang unter dem Tab?Investoren" auf mohawkind.com zur Wiedergabe

bereit.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Twelve Months Ended

------------------------------ ---------------------------

(In millions,

except per share December December December December

data) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9

Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5

Selling, general

and administrative

expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5

Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5

Other (income) and

expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before

income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0

Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests 42.0 90.2 369.9 514.8

Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests - - - 0.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings per

share attributable

to Mohawk

Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

basic 61.6 62.8 62.1 63.3

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 61.9 63.2 62.4 63.6

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial

Information

Three Months Ended Twelve Months Ended

------------------------------ ----------------------------

December December December December

(In millions) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash provided

by operating

activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9

Less: Capital

expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and

amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

December

(In millions) 31, 2025 December 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6

Receivables, net 1,924.1 1,762.1

Inventories 2,661.7 2,513.6

Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 5,967.1 5,454.8

Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9

Right of use operating lease assets 408.7 374.0

Goodwill 1,210.3 1,112.1

Intangible assets, net 813.2 791.9

Deferred income taxes and other non-

current assets 516.0 423.8

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,687.3 12,736.5

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of

long-term debt $ 289.3 559.4

Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4

Current operating lease liabilities 122.4 108.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,722.1 2,672.3

Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4

Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 540.9 589.0

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,308.6 5,221.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5

-------------------------------------------------------------------------------

Segment

Information

As of or for the Twelve

Three Months Ended Months Ended

------------------------------ ------------------------------

December December December December

(In millions) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6

Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9

Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9

-------------------------------------------------------------------------------

Operating

income (loss):

Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5

Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3

Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2

Corporate and

intersegment

eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating

income $ 68.3 120.6 489.8 693.5

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0

Flooring NA 3,832.6 3,883.4

Flooring ROW 3,989.2 3,594.7

Corporate and

intersegment

eliminations 710.5 667.4

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 13,687.3 12,736.5

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Twelve Months Ended

------------------------------ --------------------------

(In millions,

except per share December December December December

data) 31, 2025 31, 2024 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4

Software

implementation cost

write-off - 5.1 (0.4 ) 12.9

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2

Assets sale (5.1 ) - (5.1 ) -

Inventory

capitalization (6.2 ) - (6.2 ) -

Legal settlements,

reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9

Adjustments of

indemnification

asset (0.3 ) - (0.7 ) 1.8

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position 0.3 - 0.7 (1.8 )

Income taxes -

impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 )

Accounts receivable

write-off - 3.0 - 3.0

Income tax effect

of foreign tax

regulation change - - - 2.9

Income tax effect

of adjustments and

other tax-related

items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per share

attributable to

Mohawk Industries,

Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 61.9 63.2 62.4 63.6

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) December 31, 2025

----------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3

Long-term debt, less current portion 1,741.2

----------------------------------------------------------------------------

Total debt 2,030.5

Less: Cash and cash equivalents 856.1

----------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,174.4

----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to

Adjusted EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

----------------------------------------------------------

June September December December

March 29, 28, 27, 31, 31,

(In millions) 2025 2025 2025 2025 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9

Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8

Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8

Depreciation and

amortization(()(1)) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1

Restructuring,

acquisition and

integration-related

and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4

Software

implementation cost

write-off (0.4 ) - - - (0.4 )

Assets sale - - - (5.1 ) (5.1 )

Inventory

capitalization - - - (6.2 ) (6.2 )

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - - - 19.9 19.9

Legal settlements,

reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9

Adjustments of

indemnification

asset - (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to adjusted

EBITDA 0.9

-------------------------------------------------------------------------------

(()(1))Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025,

$16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Twelve Months

Ended Ended

---------------- ------------------

December

(In millions) 31, 2025 December 31, 2025

----------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,699.6 10,785.4

Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1

Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 )

----------------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

----------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

December 31, 2025

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,070.0

Adjustment for constant shipping days (13.1 )

Adjustment for constant exchange rates (53.1 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,003.8

------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 892.5

Adjustment for constant shipping days (13.7 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 878.8

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 737.1

Adjustment for constant shipping days (20.7 )

Adjustment for constant exchange rates (48.9 )

-------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 667.5

-------------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

----------------------------------

December

(In millions) 31, 2025 December 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 622.2 620.6

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 46.1 22.6

Asset sale (5.1 ) -

Inventory capitalization (6.2 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 657.0 643.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %

------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

-------------------------------------

December

(In millions) 31, 2025 December 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative

expenses $ 534.0 491.8

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 )

Software implementation cost write-off - (5.1 )

Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses $ 504.9 484.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and administrative expenses as a

percent of net sales 18.7 % 18.4 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 68.3 120.6

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 51.4 25.6

Inventory capitalization (6.2 ) -

Software implementation cost write-off - 5.1

Asset sale (5.1 ) -

Accounts receivable write-off - 1.2

Impairment of goodwill and indefinite-lived

intangibles 19.9 8.2

Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 152.1 159.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %

--------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 65.1 34.2

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 3.8 6.0

Software implementation cost write-off - 5.1

Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - 8.2

Inventory capitalization (6.2 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

----------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ (2.7 ) 41.0

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 41.9 11.5

Accounts receivable write-off $ - 1.2

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %

----------------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 44.6 60.9

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 5.7 8.0

Asset sale (5.1 ) -

Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

-----------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 )

Adjustments to segment operating (loss):

Restructuring, acquisition and integration-related and

other costs - 0.1

Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 66.0 108.5

Net earnings attributable to noncontrolling

interests - -

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income

taxes:

Restructuring, acquisition and integration-

related and other costs 51.4 25.6

Software implementation cost write-off - 5.1

Assets sale (5.1 ) -

Inventory capitalization (6.2 ) -

Impairment of goodwill and indefinite-lived

intangibles 19.9 8.2

Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 )

Accounts receivable write-off - 3.0

Adjustments of indemnification asset (0.3 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

--------------------------------

December December

(In millions) 31, 2025 31, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense $ 24.0 18.3

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of uncertain tax

position (0.3 ) -

Income tax effect on impairment of goodwill

and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9

Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense to adjusted

earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Korrektur von Abschlüssen früherer Perioden

Im vierten Quartal 2025 hat das Unternehmen einen unwesentlichen Fehler

festgestellt, der sich auf die zuvor veröffentlichten Finanzberichte des

Unternehmens auswirkt, jedoch keine Auswirkungen auf die Finanzberichte des

laufenden Jahres hat. Die Falschangaben im Zusammenhang mit konzerninternen

Aktivitäten wirkten sich auf die Konten aus. Das Unternehmen kam zu dem Schluss,

dass die Auswirkungen weder einzeln noch insgesamt wesentliche Auswirkungen auf

den zuvor veröffentlichten Konzernabschluss und den dazugehörigen Anhang zum

Konzernabschluss für die vorangegangenen Quartale oder den Jahreszeitraum, in

dem sie auftraten, hatten. In Übereinstimmung mit dem Staff Accounting Bulletin

Nr. 108 der Securities and Exchange Commission (?SEC") kam das Unternehmen

jedoch zu dem Schluss, dass die Korrektur der kumulativen Falschangabe im

aktuellen Zeitraum wesentliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis für das am

31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr haben würde.

Dementsprechend hat das Unternehmen seine zuvor veröffentlichten konsolidierten

Jahresabschlüsse entsprechend angepasst. Die Revision hatte keine Auswirkungen

auf den Nettoumsatz des Unternehmens. Die Korrektur wurde durch eine Reduzierung

der ausgewiesenen Konten um 42,1 Millionen US-Dollar in den betroffenen

Vorperioden erreicht. Für die Korrekturen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024

hat das Unternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 und 2024

überarbeitet, indem es Aufwendungen in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar (4,1

Millionen US-Dollar wurden unter Umsatzkosten und 5,4 Millionen US-Dollar unter

sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht) und Aufwendungen in Höhe

von 3,0 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Dollar wurden unter Umsatzkosten und

1,8 Millionen Dollar unter sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht)

verbucht und den Gewinnvortrag für das am 31. Dezember 2022 endende

Geschäftsjahr um 29,6 Millionen US-Dollar reduziert. Die Anpassungen

gewährleisten die Vergleichbarkeit aller Perioden im Konzernabschluss.

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in

Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte

nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and

Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der

nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am

direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-

GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-

Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich

benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf

die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren

wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung

von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen

Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis

der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner

Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten aus seinen nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht aussagekräftig

für die operative Kernleistung des Unternehmens sind oder in keinem Zusammenhang

damit stehen. Zu den Posten, die in den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens nicht berücksichtigt sind, gehören:

Restrukturierungs-, akquisitions- und integrationsbezogene sowie sonstige

Kosten, Rechtsstreitigkeiten, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von

Goodwill und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer,

Erwerbsbuchhaltung, einschließlich der Aufwertung von Vorräten aus der

Erwerbsbuchhaltung, Anpassungen von Entschädigungsforderungen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und die Umstrukturierung des europäischen

Steuersystems.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239

Â°