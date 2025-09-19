GNW-News: MYMY catering überwindet Insolvenz und kündigt deutschlandweite Expansion für Business Catering an
^BERLIN, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MYMY catering
(https://www.mymycatering.com/de-de), einer der führenden Anbieter für Business-
und Event-Catering in Deutschland, hat die Insolvenz erfolgreich hinter sich
gelassen und startet nun mit einer ambitionierten deutschlandweiten Expansion
durch. Das Unternehmen nutzt den Neustart, um sein hochwertiges Corporate
Catering Angebot flächendeckend auszubauen und glänzt dabei mit einem
verbesserten Menu sowie einem schnellen und einfachen Bestellprozess für
Firmenkunden und Privatkunden.
MYMY catering will zukünftig mit noch stärkerem Fokus auf Business- und Event-
Catering, frischen und saisonalen Speisen sowie einem erweiterten Angebot an
veganen und vegetarischen Optionen überzeugen. Zu den Neuerungen gehören
einfache Online-Buchungsmöglichkeiten, ein erweitertes Menü und ein verstärkter
Fokus auf persönliche Beratung. (https://www.mymycatering.com/de-de/kontakt)
Nach der Insolvenz: Fokus auf Business Catering und Event Catering
Der Neustart markiert das Ende einer schwierigen Phase, die im Jahr 2024 begann,
als MYMY catering aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und
steigender Betriebskosten Insolvenz anmelden musste. Seitdem hat das Unternehmen
eine umfassende Reorganisation durchlaufen, mit Fokus auf Qualität, Kundennähe
und einem starken Team. Ein klares Bekenntnis zu Spitzenleistung im Privat- und
Office Catering in ganz Deutschland.
?Dieser Meilenstein zeigt den starken Fokus unseres neu aufgestellten Teams und
das Vertrauen, das unsere Kundinnen und Kunden weiterhin in uns setzen.", so
Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY catering.
Während der Sanierungsphase hat MYMY catering sein Angebot fokussiert und
optimiert mit einem klaren Schwerpunkt auf Event- und Business-Catering und
mittlerweile auch regelmäßiges Mittagessen für Mitarbeitende. Trotz aller
Herausforderungen konnte der tägliche Betrieb aufrechterhalten werden, wodurch
die Versorgung der Kundschaft jederzeit sichergestellt war und interne Prozesse
schrittweise verbessert wurden.
"Seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen herausragenden Kunden NPS von 40!
Dieses positive Feedback ist eine starke Bestätigung und zugleich ein großer
Ansporn für das gesamte Team.", ergänzt Katharina Goyke, Account Managerin bei
MYMY.
Moderner Catering Service für Unternehmen und Events in ganz Deutschland
Zum Start dieses neuen Kapitels setzt MYMY catering auf den Ausbau bestehender
Kundenbeziehungen und auf eine flächendeckende Erweiterung seines Services in
ganz Deutschland. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, erstklassige
kulinarische Erlebnisse im Corporate Catering zu liefern und seine Angebote
laufend weiterzuentwickeln, besonders mit Fokus auf die Bedürfnisse moderner
Unternehmen.
Mit Blick auf die Zukunft möchte MYMY das Catering online buchen noch einfacher
machen, gleichzeitig lokale Lieferanten stärker einbinden und durch optimierte
Prozesse Abfall reduzieren sowie nachhaltige Praktiken fördern. Damit festigt
MYMY seine Spitzenposition im Corporate Catering.
Über MYMY catering:
MYMY catering (https://www.mymycatering.com/de-de) ist die einfache
Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das Angebot reicht von täglicher
Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis hin zu hochwertigem Event-
Catering für Business-Meetings, Messen und private Feiern. Durch ein Netzwerk an
regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und vielfältige Auswahl, die
deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden. Direkt online buchbar, ohne
Überraschungen. Für weitere Informationen und aktuelle Angebote besuchen Sie
www.mymycatering.com (https://www.mymycatering.com/de-de).
