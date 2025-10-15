DAX24.207 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

GNW-News: Neueste Hubschraubertechnologie wird auf Messe in Tianjin im Norden Chinas vorgestellt

15.10.25 12:16 Uhr

^TIANJIN, China, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 7. China Helicopter

Exposition findet vom 16. bis 19. Oktober in der Tianjin Airport Economic Zone

Wer­bung

im Norden Chinas statt.

Bis heute hat die Veranstaltung fast 400 Unternehmen aus über 30 Ländern und

Regionen angezogen und damit die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der

Messe erreicht. Bemerkenswert ist, dass alle sechs weltweit führenden

Hubschrauberhersteller an der Messe teilnehmen werden.

Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 160.000 Quadratmetern umfasst die

Wer­bung

diesjährige Messe fast 200 Stände, die in zehn Hauptkategorien unterteilt sind.

Diese Kategorien umfassen komplette Hubschrauber, elektrische Senkrechtstarter

(eVTOLs), unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Triebwerke, Bordausrüstung,

Bodenausrüstung und unterstützende Dienstleistungen.

Als weltweit einzige professionelle Hubschraubermesse mit Flugvorführungen

werden auf der diesjährigen Expo insgesamt sechs Flugshows stattfinden. Zu den

Wer­bung

Flugzeugen, die an diesen Vorführungen teilnehmen, gehören acht CAIC Z-10-

Kampfhubschrauber, zwei Harbin Z-20-Taktikhubschrauber und die Z-20-

Angriffsvariante, die zum ersten Mal öffentlich vorgeführt wird.

Im statischen Ausstellungsbereich am Boden werden unter den 52 ausgestellten

Flugzeugen 38 Hubschrauber zu sehen sein, darunter sowohl die aktiven

Hauptmodelle der Luftwaffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee als auch

weltweit anerkannte Star-Modelle: der Großraum-Transporthubschrauber Z-8L, die

integrierte Aufklärungs- und Angriffs-Drohne KVD002 sowie internationale Modelle

wie der Airbus H135 und der Leonardo AW139.

Darüber hinaus werden inländische Zivilflugzeuge wie die Modelle AC312E und

AC311A von AVIC vielseitige Anwendungsszenarien demonstrieren, die von der

Notfallrettung bis zum Krankentransport reichen.

Quelle: Die 7. China Helicopter Exposition

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°