GNW-News: Neueste Hubschraubertechnologie wird auf Messe in Tianjin im Norden Chinas vorgestellt
^TIANJIN, China, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 7. China Helicopter
Exposition findet vom 16. bis 19. Oktober in der Tianjin Airport Economic Zone
im Norden Chinas statt.
Bis heute hat die Veranstaltung fast 400 Unternehmen aus über 30 Ländern und
Regionen angezogen und damit die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der
Messe erreicht. Bemerkenswert ist, dass alle sechs weltweit führenden
Hubschrauberhersteller an der Messe teilnehmen werden.
Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 160.000 Quadratmetern umfasst die
diesjährige Messe fast 200 Stände, die in zehn Hauptkategorien unterteilt sind.
Diese Kategorien umfassen komplette Hubschrauber, elektrische Senkrechtstarter
(eVTOLs), unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Triebwerke, Bordausrüstung,
Bodenausrüstung und unterstützende Dienstleistungen.
Als weltweit einzige professionelle Hubschraubermesse mit Flugvorführungen
werden auf der diesjährigen Expo insgesamt sechs Flugshows stattfinden. Zu den
Flugzeugen, die an diesen Vorführungen teilnehmen, gehören acht CAIC Z-10-
Kampfhubschrauber, zwei Harbin Z-20-Taktikhubschrauber und die Z-20-
Angriffsvariante, die zum ersten Mal öffentlich vorgeführt wird.
Im statischen Ausstellungsbereich am Boden werden unter den 52 ausgestellten
Flugzeugen 38 Hubschrauber zu sehen sein, darunter sowohl die aktiven
Hauptmodelle der Luftwaffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee als auch
weltweit anerkannte Star-Modelle: der Großraum-Transporthubschrauber Z-8L, die
integrierte Aufklärungs- und Angriffs-Drohne KVD002 sowie internationale Modelle
wie der Airbus H135 und der Leonardo AW139.
Darüber hinaus werden inländische Zivilflugzeuge wie die Modelle AC312E und
AC311A von AVIC vielseitige Anwendungsszenarien demonstrieren, die von der
Notfallrettung bis zum Krankentransport reichen.
Quelle: Die 7. China Helicopter Exposition
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°