GNW-News: PITAKA verwandelt das Galaxy S26 Case mit dem Aaron Button in ein programmierbares Kontrollzentrum

^HONG KONG, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PITAKA (https://pitakagermany.com/)

stellt heute seine neue Galaxy S26 Case-Serie vor. Das Highlight ist der

integrierte?Aaron Button", ein System aus drei Shortcut-Tasten, das die

Schutzhülle in eine intelligente Hardware-Schnittstelle verwandelt.

Der Aaron Button wurde für Produktivität und individuelle Anpassung entwickelt

und ermöglicht es Nutzern, den in die Hülle integrierten physischen Tasten

programmierbare Kurzbefehle zuzuweisen. Mit einem einzigen Tastendruck können

Benutzer Apps starten, Smart-Home-Routinen auslösen, Navigationsrouten

aktivieren, Aufnahmen starten oder verbundene Geräte steuern - das Navigieren

durch Bildschirmmenüs wird somit überflüssig.

Mit dieser Markteinführung erweitert PITAKA die Rolle der Smartphone-Hülle von

passivem Schutz hin zu aktiver Interaktion.

?Der Aaron Button wurde entwickelt, um alltägliche digitale Aufgaben zu

vereinfachen", erklärte PITAKA.?Durch die Einführung physischer Shortcuts wird

der Aufwand reduziert, und Nutzer können selbst definieren, wie ihr Gerät in

alltäglichen Szenarien reagiert."

Das System ist mit einem verbesserten Onboard-Speicher ausgestattet und bietet

im Vergleich zur vorherigen Generation eine optimierte Stabilität, eine höhere

Bandbreite und eine reibungslosere Leistung. Der Aaron Button gehört ab sofort

zum Standard der gesamten Galaxy S26 Case-Serie.

Diese Innovation hat internationale Anerkennung als Gold-Gewinner der 2026 NY

Product Design Awards erhalten, was die gelungene Integration von Design,

Funktionalität und technologischer Ausführung unterstreicht.

Über die Companion-App von PITAKA können Nutzer ihre personalisierten Shortcuts

einfach importieren und verwalten und so häufig verwendete Funktionen in

dedizierten taktilen Steuerelementen organisieren.

Die Aaron Button App steht ab sofort im Google Play

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pitaka.shortcuts&pcampaignid=

web_share) Store zum Download bereit.

Materialien und Modelle

Die S26 Case-Serie ist aus Aramidfaser in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt

und kombiniert eine leichte Bauweise mit struktureller Langlebigkeit sowie einer

markanten Webstruktur.

Edge Case - EUR69,99

Ein ultraleichtes Design mit schlankem Profil, das Kratzfestigkeit, rutschfesten

Griff und einen erhöhten Kameraring zum Schutz des Objektivs bietet.

Cairn Case - EUR79,99

Entwickelt für erhöhten Schutz durch die Kombination von Aramidfaser und TPU mit

verstärkten Ecken, die einen Sturzschutz aus bis zu 1,2 m Höhe sowie einen

verbesserten ergonomischen Griff bieten.

Verfügbarkeit

Die PITAKA Galaxy S26 Case-Serie kann ab sofort über die offizielle Website von

PITAKA (https://bit.ly/4aOlOrH) vorbestellt werden.

Über PITAKA

PITAKA ist eine Lifestyle-Marke, die sich Materialinnovationen und

menschenzentriertem Design verschrieben hat. Durch die Kombination

fortschrittlicher Materialien und Fertigungstechniken mit Alltagsprodukten

schlägt PITAKA eine Brücke zwischen Technologie und Mode, Design sowie Kultur.

Im alten Sanskrit bedeutet PITAKA?Korb" und symbolisiert Vielfalt,

Inklusivität, Weisheit und das Teilen. Die Marke schafft intelligente

Alltagsgegenstände, die moderne Lebensstile unterstützen und dabei Minimalismus,

Nachhaltigkeit und eine durchdachte Ästhetik verkörpern.

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin: Vivian Lu

E-Mail: vivian.lu@ipitaka.com

A photo accompanying this announcement is available at:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7f3f0b6-c1b8-4a1a-a7d5-

8cc99cfcc034/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7f3f0b6-

c1b8-4a1a-a7d5-8cc99cfcc034)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6cee9648-d1d1-4ade-8a66-

a9e580b5907b/de

