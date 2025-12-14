^DAVOS, Schweiz, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das 56. Weltwirtschaftsforum

(WEF) wird im Januar 2026 in der Schweiz stattfinden und erneut weltweit

führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur zu

einem der einflussreichsten jährlichen Dialoge der Welt zusammenbringen. In

diesem Jahr strebt die polnische Wirtschafts- und Fachwelt eine weitere Stärkung

der internationalen Sichtbarkeit des Landes an, indem sie das Leaders Forum

powered by Poland ins Leben ruft, das vom 19. bis 23. Januar 2026 als

Begleitinitiative zum Weltwirtschaftsforum stattfinden wird. Dieses fünftägige

Event wird von der Stiftung?Center for International Relations Foundation" und

THINKTANK organisiert, mit Autopay, Adamed und der?abka Group als

Hauptpartnern.

Die offiziellen Diskussionen in Davos werden sich in diesem Jahr mit den

wichtigsten globalen Herausforderungen befassen: der Zusammenarbeit in einem

zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld, der Suche nach neuen Wachstumsquellen,

Investitionen in Humankapital, der verantwortungsvollen Entwicklung von

Innovationen und der Stabilisierung der internationalen Ordnung.

Der Zweck des Leaders Forum powered by Poland (https://leadersforum.pl/) besteht

darin, die Rolle Polens in der globalen Debatte zu stärken und das Land als

neuen Wachstumsmotor Europas und Innovationszentrum für Mittel- und Osteuropa zu

präsentieren. Das Forum wird führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik,

Wissenschaft und Kultur zusammenbringen und eine Plattform für den

internationalen Dialog bieten.

Aus der Perspektive der polnischen Wirtschaft

Die folgenden Unternehmen sind wichtige Partner des Leaders Forum powered by

Poland:

* Autopay, eine europäische Marke mit polnischen Wurzeln, die ein umfassendes

Fintech-Ökosystem aufbaut.

* Adamed, ein innovatives polnisches Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit

internationaler Präsenz.

*?abka Group, einer der führenden Akteure im modernen Convenience-

Einzelhandel in Europa.

?Unsere Mission ist es, Unternehmen und Verbraucher innerhalb eines Fintech-

Partnerschaftsökosystems zu verbinden, das Zeit spart und das gegenseitige

Wachstum fördert. Aufgrund unserer fortschrittlichen technologischen

Fähigkeiten, unserer Erfahrung in der Abwicklung großer Transaktionsvolumina und

unserer zukunftsorientierten Architektur bauen wir unsere Position als globaler

Akteur kontinuierlich aus. Wir verfolgen eine ehrgeizige internationale

Expansionsstrategie und intensivieren unsere Aktivitäten in Europa, Südamerika,

Südostasien und auf der Arabischen Halbinsel. Unsere Präsenz in Davos, einem

wichtigen globalen Veranstaltungsort für Debatten über Wirtschaft und

Innovation, ist ein logischer Schritt für ein Unternehmen, das sich auf

internationales Wachstum konzentriert", erklärt Wojciech Murawski, Co-CEO von

Autopay.

