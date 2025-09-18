GNW-News: Puffco, weltweit führend in der Cannabiskonsum-Technologie, präsentiert die nächste Evolutionsstufe des Proxy-Vaporizers

^Höhere Leistung, professionelle Personalisierung und ultimative Vielseitigkeit -

weltweit erhältlich ab 16. September (Early Access) und 23. September (General

Access)

LOS ANGELES, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puffco (http://www.puffco.com/),

der weltweit führende Anbieter von Cannabis-Technologie, hat heute den neuen

Proxy vorgestellt: eine intelligentere, sanftere und leistungsstärkere

Weiterentwicklung seines legendären modularen Vaporizers. Der neue Proxy wurde

entwickelt, um Leistung und Geschmack bei jedem Gebrauch in Einklang zu bringen.

Er bietet einen größeren, einen geschmacksintensiveren Dampf, eine intuitive

Ergonomie und einen App-basierte Steuerung - und das alles zu einem günstigeren

Preis von 250 US-Dollar.

Mit seiner raffinierten Silhouette und der verbesserten 3D-Kammer ermöglicht der

Proxy größere Züge, einen kräftigeren Geschmack und weniger Spritzer. Die

verbesserte Akkulebensdauer sorgt für ein längeres Erlebnis, während die

nahtlose Kompatibilität mit allen Proxy-Aufsätzen - früheren, aktuellen und

künftigen - unendliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und

Erweiterung Ihres Erlebnisses bietet.

Über die Puffco Connect App können Nutzerinnen und Nutzer nun direkt von ihrem

Smartphone aus auf professionelle Anpassungsmöglichkeiten zugreifen und die

Temperatur, Dauer einer Session, Dampfdichte und sogar die LED-

Stimmungsbeleuchtung einstellen. Der Proxy ist vielseitig, ob bei Verwendung

direkt nach dem Auspacken für ein einfaches, intuitives Erlebnis oder über die

App mit absoluter Präzision.

Mit der Markteinführung werden außerdem zwei neu gestaltete Glas-Accessoires -

Wizard und Bub - in den Farben Onyx und Haze vorgestellt.

Im Rahmen der Markteinführung wird Puffco mit Action Bronson zusammenarbeiten -

dem renommierten Rapper, Künstler, Koch, Cannabis-Befürworter und langjährigen

Puffco-Unterstützer -, der seine unverwechselbare Energie und Kreativität in die

Kampagne einbringt.

Roger Volodarsky, Gründer und CEO von Puffco, betonte die besondere Verbindung:

?Wir arbeiten stetig daran, die bestmögliche Grundlage für den Cannabiskonsum zu

schaffen. Die Partnerschaft mit Action, der seit Jahren ein echter Fan des Proxy

und kultureller Trendsetter ist, ist naheliegend. Er verkörpert die Kreativität,

Leidenschaft und Raffinesse, die uns inspirieren, die Grenzen des Möglichen

immer weiter zu verschieben."

Jahrelange interne Forschung und Entwicklung sowie Ingenieursarbeit sorgen für

eine perfekte Balance zwischen Geschmack und Dampf in dem vielseitigsten Gerät,

das Puffco je entwickelt hat.

?Der neue Proxy bietet Spitzenleistung, die mit Ihren Bedürfnissen und Ihrem

sich ständig weiterentwickelnden Lifestyle mitwächst", so Avi Bajpai, Chief

Technology Officer bei Puffco.?Indem wir der Community zugehört haben, konnten

wir die Schwachstellen der ersten Proxy-Generation beheben und gleichzeitig neue

Funktionen wie die Stimmungsbeleuchtung und App-Integration hinzufügen - und das

alles zu einem noch günstigeren Preis als zuvor."

Das Proxy-Kit ist in den Farben Onyx und Haze für 250 US-Dollar erhältlich - ab

dem 16. September im Early Access und ab dem 23. September im General Access

über puffco.com (http://puffco.com/) und ausgewählte Händler weltweit.

ÜBER PUFFCO

Puffco ist weltweit führend im Bereich der Technologie für den Konsum von

Cannabiskonzentraten und entwickelt preisgekrönte Geräte, die jeden Gebrauch zu

einem besonderen Erlebnis machen. Das 2013 gegründete Unternehmen beschäftigt

über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat mit ikonischen Produkten wie

dem Peak Pro Smart Rig, der Proxy Vaporizer-Pfeife, dem tragbaren Pivot-Stift

und dem Cupsy Flower Bubbler die Branche revolutioniert. Puffco fördert eine

authentische globale Community von über einer Million Kundinnen und Kunden durch

Vor-Ort-Veranstaltungen wie das jährliche Puffcon (http://puffcon.com/) Hash

Festival und ein hochgradig engagiertes digitales Ökosystem. Seine originellen

Inhalte unterhalten, informieren und inspirieren Millionen von Menschen und

machen Puffco zur ersten Anlaufstelle für Cannabiskultur, Technologie und

Innovation. Puffco gestaltet eine Zukunft, in der die Cannabis-Community

gedeihen kann - entdecken Sie mehr auf puffco.com.

