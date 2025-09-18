GNW-News: Puffco, weltweit führend in der Cannabiskonsum-Technologie, präsentiert die nächste Evolutionsstufe des Proxy-Vaporizers
^Höhere Leistung, professionelle Personalisierung und ultimative Vielseitigkeit -
weltweit erhältlich ab 16. September (Early Access) und 23. September (General
Access)
LOS ANGELES, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puffco (http://www.puffco.com/),
der weltweit führende Anbieter von Cannabis-Technologie, hat heute den neuen
Proxy vorgestellt: eine intelligentere, sanftere und leistungsstärkere
Weiterentwicklung seines legendären modularen Vaporizers. Der neue Proxy wurde
entwickelt, um Leistung und Geschmack bei jedem Gebrauch in Einklang zu bringen.
Er bietet einen größeren, einen geschmacksintensiveren Dampf, eine intuitive
Ergonomie und einen App-basierte Steuerung - und das alles zu einem günstigeren
Preis von 250 US-Dollar.
Mit seiner raffinierten Silhouette und der verbesserten 3D-Kammer ermöglicht der
Proxy größere Züge, einen kräftigeren Geschmack und weniger Spritzer. Die
verbesserte Akkulebensdauer sorgt für ein längeres Erlebnis, während die
nahtlose Kompatibilität mit allen Proxy-Aufsätzen - früheren, aktuellen und
künftigen - unendliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und
Erweiterung Ihres Erlebnisses bietet.
Über die Puffco Connect App können Nutzerinnen und Nutzer nun direkt von ihrem
Smartphone aus auf professionelle Anpassungsmöglichkeiten zugreifen und die
Temperatur, Dauer einer Session, Dampfdichte und sogar die LED-
Stimmungsbeleuchtung einstellen. Der Proxy ist vielseitig, ob bei Verwendung
direkt nach dem Auspacken für ein einfaches, intuitives Erlebnis oder über die
App mit absoluter Präzision.
Mit der Markteinführung werden außerdem zwei neu gestaltete Glas-Accessoires -
Wizard und Bub - in den Farben Onyx und Haze vorgestellt.
Im Rahmen der Markteinführung wird Puffco mit Action Bronson zusammenarbeiten -
dem renommierten Rapper, Künstler, Koch, Cannabis-Befürworter und langjährigen
Puffco-Unterstützer -, der seine unverwechselbare Energie und Kreativität in die
Kampagne einbringt.
Roger Volodarsky, Gründer und CEO von Puffco, betonte die besondere Verbindung:
?Wir arbeiten stetig daran, die bestmögliche Grundlage für den Cannabiskonsum zu
schaffen. Die Partnerschaft mit Action, der seit Jahren ein echter Fan des Proxy
und kultureller Trendsetter ist, ist naheliegend. Er verkörpert die Kreativität,
Leidenschaft und Raffinesse, die uns inspirieren, die Grenzen des Möglichen
immer weiter zu verschieben."
Jahrelange interne Forschung und Entwicklung sowie Ingenieursarbeit sorgen für
eine perfekte Balance zwischen Geschmack und Dampf in dem vielseitigsten Gerät,
das Puffco je entwickelt hat.
?Der neue Proxy bietet Spitzenleistung, die mit Ihren Bedürfnissen und Ihrem
sich ständig weiterentwickelnden Lifestyle mitwächst", so Avi Bajpai, Chief
Technology Officer bei Puffco.?Indem wir der Community zugehört haben, konnten
wir die Schwachstellen der ersten Proxy-Generation beheben und gleichzeitig neue
Funktionen wie die Stimmungsbeleuchtung und App-Integration hinzufügen - und das
alles zu einem noch günstigeren Preis als zuvor."
Das Proxy-Kit ist in den Farben Onyx und Haze für 250 US-Dollar erhältlich - ab
dem 16. September im Early Access und ab dem 23. September im General Access
über puffco.com (http://puffco.com/) und ausgewählte Händler weltweit.
ÜBER PUFFCO
Puffco ist weltweit führend im Bereich der Technologie für den Konsum von
Cannabiskonzentraten und entwickelt preisgekrönte Geräte, die jeden Gebrauch zu
einem besonderen Erlebnis machen. Das 2013 gegründete Unternehmen beschäftigt
über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat mit ikonischen Produkten wie
dem Peak Pro Smart Rig, der Proxy Vaporizer-Pfeife, dem tragbaren Pivot-Stift
und dem Cupsy Flower Bubbler die Branche revolutioniert. Puffco fördert eine
authentische globale Community von über einer Million Kundinnen und Kunden durch
Vor-Ort-Veranstaltungen wie das jährliche Puffcon (http://puffcon.com/) Hash
Festival und ein hochgradig engagiertes digitales Ökosystem. Seine originellen
Inhalte unterhalten, informieren und inspirieren Millionen von Menschen und
machen Puffco zur ersten Anlaufstelle für Cannabiskultur, Technologie und
Innovation. Puffco gestaltet eine Zukunft, in der die Cannabis-Community
gedeihen kann - entdecken Sie mehr auf puffco.com.
Kontakt:
Betsy Kabaker
bkabaker@puffco.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5a5cf4f-
8aac-4962-826e-56bb7f0edff0
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5a5cf4f-
8aac-4962-826e-56bb7f0edff0)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/
1434193d-9cad-4557-bf99-e65c6bd9c5d7
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1434193d-9cad-4557-bf99-
e65c6bd9c5d7)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd53d8b8-
79d7-4df3-a0c6-a0c499b2e85d
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97af19c6-a3bb-
4bb6-9741-0eea2f311474
Â°