GNW-News: Quantexa macht seine Decision Intelligence-Plattform "Agent Ready", um die komplexesten Probleme der KI zu lösen: Datenfragmentierung und Kontext

^LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem bedeutenden Fortschritt für

die Unternehmens-KI hat Quantexa, ein globaler Pionier im Bereich Decision

Intelligence, Quantexa AI vorgestellt, die nächste Evolutionsstufe seiner

Flaggschiff-Plattform Decision Intelligence, die nun vollständig agentenfähig

ist.

Da Unternehmen zunehmend große Sprachmodelle (LLMs) sowie kleinere, speziell

entwickelte und domänenspezifisch trainierte Modelle einsetzen, stoßen viele auf

eine gemeinsame Einschränkung: Wenn KI mit fragmentierten oder unzuverlässigen

Daten interagiert, kann dies zu einer Verstärkung von Ungenauigkeiten,

fehlerhaften Entscheidungen und kostspieligen Rückkopplungsschleifen führen.

Unabhängig davon, ob allgemeine oder spezialisierte Modelle verwendet werden,

können Unternehmen nur dann genaue, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse

erzielen, wenn die KI auf vertrauenswürdigen, kontextbezogenen Daten basiert,

die ein vollständiges Bild des Unternehmens widerspiegeln.

Der sichere Zugriff auf Unternehmensdaten und deren Kontextualisierung für KI

hat viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre KI-Implementierungen sowie ihre

allgemeinen Daten- und Betriebsmodelle zu überdenken. Der Durchbruch von

Quantexa AI liegt in seiner Fähigkeit, kontextbezogene Unternehmensdaten zu

demokratisieren und operationalisieren, die mithilfe offener Industriestandards

bidirektional sowohl mit LLMs als auch mit aufgabenspezifischen Modellen

interagieren können.

Diese Innovation ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten, sich

kontextbezogen mit Daten auseinanderzusetzen, indem sie die

Schlussfolgerungsfähigkeit von LLMs mit der Präzision spezialisierter Modelle

kombinieren, sodass sie in Echtzeit sicher und verantwortungsbewusst handeln und

Entscheidungen treffen können. Es stellt die nächste Entwicklungsstufe dar, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und effektiv zu nutzen, um Kunden

besser zu bedienen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu

steigern.

Bildunterschrift: Quantexa AI verbindet alle Ebenen der Intelligenz, von der

grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und

Handlungen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung.

Vorstellung von Quantexa AI: Vertrauenswürdig, kontextbezogen und agentenbasiert

Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysetools oder Modellplattformen, die isoliert

betrieben werden können, verbindet Quantexa AI alle Ebenen der Intelligenz, von

der grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und

Maßnahmen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung. Quantexa AI nutzt NLP-

Pipelines, prädiktive Analysen, graphisches maschinelles Lernen und

agentenbasierte KI, um nachvollziehbare Erkenntnisse und vollständig

überprüfbare Entscheidungsprozesse zu liefern.

?Die Zukunft erfolgreicher KI-Implementierungen in Unternehmen wird von

denjenigen bestimmt werden, die das Datenproblem lösen können", so Vishal

Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Unternehmen können keine

vertrauenswürdige KI auf fragmentierten Daten aufbauen. Unsere Decision

Intelligence Platform bildet die Grundlage dafür, dass KI nicht nur

leistungsstark, sondern auch verantwortungsbewusst ist, sich am Kontext

orientiert, durchdacht gestaltet und an jedem Entscheidungspunkt nachvollziehbar

ist."

Agent Gateway: Einbettung agentenbasierter Systeme in Kontextdaten

Die Entwicklung und Verwaltung agentenbasierter Systeme kann komplex und

risikobehaftet sein, wenn die Daten nicht vertrauenswürdig sind. Das neue Agent

Gateway von Quantexa begegnet dieser Herausforderung mit einer sicheren

Orchestrierungs- und Integrationsschicht, die die Zusammenarbeit zwischen

Agenten ermöglicht, Governance durchsetzt und die Erklärbarkeit über verteilte

Systeme hinweg gewährleistet.

Unternehmen können LLMs von Anbietern wie OpenAI, Claude, Mistral und Gemini

nutzen oder ihre eigenen mitbringen und nahtlos in bestehende Unternehmens-

Stacks integrieren. Das Agent Gateway, das auf dem MCP-Server von Quantexa

basiert, standardisiert die Interaktion von Agenten mit Unternehmenssystemen und

-daten auf sichere Weise und in großem Umfang.

Zu den wichtigsten Funktionen von Agent Gateway gehören:

* Ein agnostischer Ansatz, der Daten, Kontext und führende LLMs über eine

vertrauenswürdige Plattform miteinander verbindet

* Governance, Herkunft und Compliance werden bei jedem Schritt durchgesetzt

* Sichere Multi-Agenten-Koordination in großem Maßstab

* Unterstützung offener Standards wie MCP und A2A für interoperable,

entscheidungsreife Ökosysteme

?Ohne Kontext sind KI-Entscheidungen anfällig", erklärte Dan Higgins, Chief

Product Officer bei Quantexa.?Unser Agent Gateway stellt die Verbindung

zwischen vertrauenswürdigen Daten und intelligenten Agenten her und ermöglicht

es Unternehmen, KI sicher, transparent und in großem Maßstab einzusetzen."

Mit Agent Gateway baut Quantexa auf offenen, standardbasierten Frameworks mit

Partnern wie Microsoft, Google, Accenture und KPMG auf, um sicherzustellen, dass

Unternehmen KI sicher einsetzen können und über die Bereitstellung von

Erkenntnissen hinaus zur Entscheidungsumsetzung gelangen.

Q Assist(TM) Workspace: KI, die alle Ihre Daten versteht

Q Assist Workspace baut auf den agentenbasierten Copilot-Funktionen von Quantexa

auf, erweitert die für Benutzer verfügbaren Daten und Kontexte und ermöglicht es

ihnen, mit ihren Daten zu interagieren und sich von ihnen leiten zu lassen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

* Kontextuelles Verständnis über Daten, Anwendungen und branchenspezifische

Anwendungsfälle hinweg

* Fundierte, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse und Empfehlungen

* Nahtlose Integration in Arbeitsabläufe für Untersuchungen, Risikomanagement

und Kundenbetreuung

Q Assist macht KI zu einem zuverlässigen Partner, der Menschen dabei

unterstützt, schneller zu denken, zu entscheiden und zu handeln - mit Zuversicht

und Kontrolle.

Aufbau einer agentenorientierten Zukunft

Diese Plattformverbesserungen markieren die nächste Evolutionsstufe der Decision

Intelligence und ermöglichen es Unternehmen, Daten zu demokratisieren, KI zu

steuern und messbaren Geschäftswert zu schaffen. Im Jahr 2026 wird Quantexa eine

neue Generation von Funktionen für domänenspezifische Agenten einführen, die

Finanzkriminalität, Compliance, Kundeninformationen und Aufgaben des

öffentlichen Sektors umfassen. Damit wird kontextbezogene Expertise in jede

Entscheidung einfließen und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird,

grundlegend verändern.

Verfügbarkeit

Die agentenbasierte Quantexa Decision Intelligence Platform mit Q Assist und

Agent Gateway ist ab sofort weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie

unter https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte

Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte

Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den

Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten

Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu

schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC,

Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement,

Betrugsbekämpfung und Sicherheit bewältigen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des

Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene

TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren

einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und

beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die

mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z

bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder

folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl

alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).

Medienanfragen

K: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

K: Kristen Stippich

T: +1 608 213 8324

E: kristen@sourcecodecomms.com (mailto:kristen@sourcecodecomms.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd516693-764b-4c22-b8ff-

dd04d2047879

Â°