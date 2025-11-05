GNW-News: Qubitunes, ToyAward-Gewinner der Spielwarenmesse Nürnberg, kommt nach Deutschland
^OSLO, Norwegen, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rechtzeitig zum
Weihnachtsgeschäft bringt der norwegische Hersteller Qubs seine neue Audio-
Spielbühne Qubitunes nach Deutschland. Das prämierte Spielsystem für Kinder von
drei bis acht Jahren verbindet den haptischen Umgang mit Holzspielzeug mit dem
Erlebnis von Audio-Playern - interaktiv, pädagogisch wertvoll, nachhaltig,
bildschirmfrei und mit jeder Menge Spaß. Verfügbar für 119,99 Euro bei
https://www.qubs.toys/de-de/
Interaktive Bühne statt passives Abspielgerät
Qubitunes ist eine Spielbühne aus Holz, auf der Kinder das Geschehen selbst
steuern: Sie setzen Figuren auf vier Zonen, die unterschiedlich reagieren und so
tausende Klang- und Story-Kombinationen ermöglichen. Qubitunes kann allein oder
in der Gruppe bespielt werden. Es gibt Spiele in fünf Hauptkategorien:
Spielplatz, Geschichten, Gaming, Musik und Lernen. Anders als bei herkömmlichen
Audio-Playern entsteht ein aktives, kreatives Spielerlebnis.
Ausgezeichnet auf der Nürnberger Spiewarenmesse
Qubitunes wurde auf der diesjährigen Spielwarenmesse Nürnberg mit dem ToyAward
(Kategorie?Startup") ausgezeichnet.?Wir sehen den Preis als Anerkennung für
eine neue Art des fantasievollen Spielens", sagt Yusuf Beyaz, CEO von Qubs.?Mit
den interaktiven Qubitunes-Games können Eltern ihre Kinder guten Gewissens
stundenlang spielen lassen. Solange sie in Qubitunes-Abenteuer eintauchen,
bleiben Handy, Tablet und TV aus."
So funktioniert's
Ein Spielmodul wird in die Bühne gesteckt, schon erwacht Qubitunes zum Leben.
Kinder platzieren die Holzfiguren und entdecken Musik, Klänge und Geschichten:
Sie erkunden die Klangwelt eines Bauernhofs, spielen DJ, dirigieren ein
Orchester oder bewegen sich durch interaktive Geschichten. Es entstehen immer
neue Hörabenteuer - ein auditives und haptisches Erlebnis, das Geschicklichkeit
und Fantasie fördert. Das Ganze funktioniert wie von Zauberhand mit RFID
(dieselbe Technologie wie beim Chip auf der Bankkarte). Qubitunes wird über USB-
C aufgeladen und bietet satten Stereoklang. Der Kopfhöreranschluss ermöglicht
leises Spielen zuhause und unterwegs.
Nachhaltig gefertigt, langlebig gedacht
Die Spielbühne besteht aus FSC-zertifiziertem Ahornholz, Spielmodule und
Spielsteine aus Buchenholz. Qubitunes ist robust und auf Langlebigkeit ausgelegt
- es soll Kinder über Jahre begleiten. Über WLAN-Updates bleibt das System
aktuell und neue Spielsets erweitern das Angebot fortlaufend.
Spiele zum Start
Aktuell sind erhältlich: Hello (im Lieferumfang enthalten), Die Jamming Tour
Band, Sounds of the Farm, Sampler Yo!, Die Groblies, Bernard's Kitchen, Little
Maestro und Matty Matic. Erweiterungen gibt es für Sounds of the Farm, Little
Maestro und Die Jamming Tour Band. Figuren, Klänge und Handlungsstränge lassen
sich frei kombinieren, um unzählige Abenteuer zu erleben.
Preise und Verfügbarkeit
Die Qubitunes-Spielbühne mit dem Einführungsspiel?Hello" ist zum Preis von
119,99 EUR erhältlich auf www.qubs.toys (http://www.qubs.toys). Weitere Spielsets
sind separat verfügbar.
Über die Qubs
Qubs lädt Kinder dazu ein, die Welt intuitiv und spielerisch zu entdecken - mit
pädagogisch wertvollem, elektronischem Holzspielzeug zum Anfassen, das ohne
Bildschirm auskommt und die nächste Generation von Erfinderinnen und Erfindern
inspiriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oslo und arbeitet mit
Handels- und Vertriebspartnern in Europa und den USA zusammen. Mehr unter
www.qubs.toys (http://www.qubs.toys).
Bildmaterial: https://qubs.toys/de-de/press
Social Media: Instagram @qubs_toys · TikTok @qubs.toys · Facebook @qubstoys ·
LinkedIn /company/qubstoys
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f98fee85-3140-44bc-9998-
a4641be9dd52
Pressekontakt Deutschland
Thomas Konrad, PR for Tech
hello@pr-for-tech.com · +49 163 2770913Â°