GNW-News: Qubitunes, ToyAward-Gewinner der Spielwarenmesse Nürnberg, kommt nach Deutschland

^OSLO, Norwegen, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rechtzeitig zum

Weihnachtsgeschäft bringt der norwegische Hersteller Qubs seine neue Audio-

Spielbühne Qubitunes nach Deutschland. Das prämierte Spielsystem für Kinder von

drei bis acht Jahren verbindet den haptischen Umgang mit Holzspielzeug mit dem

Erlebnis von Audio-Playern - interaktiv, pädagogisch wertvoll, nachhaltig,

bildschirmfrei und mit jeder Menge Spaß. Verfügbar für 119,99 Euro bei

https://www.qubs.toys/de-de/

Interaktive Bühne statt passives Abspielgerät

Qubitunes ist eine Spielbühne aus Holz, auf der Kinder das Geschehen selbst

steuern: Sie setzen Figuren auf vier Zonen, die unterschiedlich reagieren und so

tausende Klang- und Story-Kombinationen ermöglichen. Qubitunes kann allein oder

in der Gruppe bespielt werden. Es gibt Spiele in fünf Hauptkategorien:

Spielplatz, Geschichten, Gaming, Musik und Lernen. Anders als bei herkömmlichen

Audio-Playern entsteht ein aktives, kreatives Spielerlebnis.

Ausgezeichnet auf der Nürnberger Spiewarenmesse

Qubitunes wurde auf der diesjährigen Spielwarenmesse Nürnberg mit dem ToyAward

(Kategorie?Startup") ausgezeichnet.?Wir sehen den Preis als Anerkennung für

eine neue Art des fantasievollen Spielens", sagt Yusuf Beyaz, CEO von Qubs.?Mit

den interaktiven Qubitunes-Games können Eltern ihre Kinder guten Gewissens

stundenlang spielen lassen. Solange sie in Qubitunes-Abenteuer eintauchen,

bleiben Handy, Tablet und TV aus."

So funktioniert's

Ein Spielmodul wird in die Bühne gesteckt, schon erwacht Qubitunes zum Leben.

Kinder platzieren die Holzfiguren und entdecken Musik, Klänge und Geschichten:

Sie erkunden die Klangwelt eines Bauernhofs, spielen DJ, dirigieren ein

Orchester oder bewegen sich durch interaktive Geschichten. Es entstehen immer

neue Hörabenteuer - ein auditives und haptisches Erlebnis, das Geschicklichkeit

und Fantasie fördert. Das Ganze funktioniert wie von Zauberhand mit RFID

(dieselbe Technologie wie beim Chip auf der Bankkarte). Qubitunes wird über USB-

C aufgeladen und bietet satten Stereoklang. Der Kopfhöreranschluss ermöglicht

leises Spielen zuhause und unterwegs.

Nachhaltig gefertigt, langlebig gedacht

Die Spielbühne besteht aus FSC-zertifiziertem Ahornholz, Spielmodule und

Spielsteine aus Buchenholz. Qubitunes ist robust und auf Langlebigkeit ausgelegt

- es soll Kinder über Jahre begleiten. Über WLAN-Updates bleibt das System

aktuell und neue Spielsets erweitern das Angebot fortlaufend.

Spiele zum Start

Aktuell sind erhältlich: Hello (im Lieferumfang enthalten), Die Jamming Tour

Band, Sounds of the Farm, Sampler Yo!, Die Groblies, Bernard's Kitchen, Little

Maestro und Matty Matic. Erweiterungen gibt es für Sounds of the Farm, Little

Maestro und Die Jamming Tour Band. Figuren, Klänge und Handlungsstränge lassen

sich frei kombinieren, um unzählige Abenteuer zu erleben.

Preise und Verfügbarkeit

Die Qubitunes-Spielbühne mit dem Einführungsspiel?Hello" ist zum Preis von

119,99 EUR erhältlich auf www.qubs.toys (http://www.qubs.toys). Weitere Spielsets

sind separat verfügbar.

Über die Qubs

Qubs lädt Kinder dazu ein, die Welt intuitiv und spielerisch zu entdecken - mit

pädagogisch wertvollem, elektronischem Holzspielzeug zum Anfassen, das ohne

Bildschirm auskommt und die nächste Generation von Erfinderinnen und Erfindern

inspiriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oslo und arbeitet mit

Handels- und Vertriebspartnern in Europa und den USA zusammen. Mehr unter

www.qubs.toys (http://www.qubs.toys).

Bildmaterial: https://qubs.toys/de-de/press

Social Media: Instagram @qubs_toys · TikTok @qubs.toys · Facebook @qubstoys ·

LinkedIn /company/qubstoys

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f98fee85-3140-44bc-9998-

a4641be9dd52

Pressekontakt Deutschland

Thomas Konrad, PR for Tech

hello@pr-for-tech.com · +49 163 2770913Â°