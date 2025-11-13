GNW-News: Royalton Fan Fest als ultimatives All-Inclusive-Erlebnis für die Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt

^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Start des

Ticketverkaufs für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft und der

wachsenden Vorfreude in ganz Nordamerika auf den Juni 2026 präsentiert Royalton

Hotels & Resorts ein Erlebnis für Fans, die keinen einzigen Moment verpassen

wollen: das Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee(TM).

Zum ersten Mal verwandeln sich alle Royalton Resorts in Cancún und in der

gesamten Karibik in Reiseziele, an denen All-Inclusive-Luxus auf das berühmteste

Sportereignis der Welt trifft. Gäste, die während dieser Zeit reisen, können

sich sicher sein: Jedes Spiel wird in den Gästezimmern, Bars und öffentlichen

Bereichen übertragen, sodass sie kein Tor, keinen Elfmeter und keine Jubelszene

verpassen.

Die Spannung steigt, und der diesjährige Royalton Black Friday

(https://www.royaltonresorts.com/black-friday) bietet Reisenden die perfekte

Gelegenheit, sich ihren Aufenthalt während des Turniers zu sichern. Gäste, die

jetzt buchen, können Hunderte von Dollar sparen und sich gleichzeitig einen

Platz in der ersten Reihe für die spannendsten Spiele in karibischer Umgebung

sichern, wo Gastfreundschaft von Weltklasse mit dem Geist des globalen Fußballs

in Einklang gebracht wird.

Um die Begeisterung einzufangen, mit der Mexiko sich darauf vorbereitet, als

eines der Gastgeberländer die Welt willkommen zu heißen, wird Royalton in jedem

Resort in Mexiko ein Fan Fest Stadium eröffnen, das die Atmosphäre eines Live-

Veranstaltungsortes nachbildet. Inmitten von riesigen Bildschirmen, thematischen

Gastronomiebereichen, die von den teilnehmenden Nationen inspiriert sind, und

einem festlichen Programm erleben die Gäste die Spannung des Turniers mit all

der Intensität, Energie und Kameradschaft, die man am Spielfeldrand spürt,

während sie gleichzeitig den Komfort eines Strandurlaubs genießen.

?Dank der Sports Event Guarantee(TM) müssen unsere Gäste nie zwischen ihrem Urlaub

und ihrer Leidenschaft für den Sport wählen", so Jurgen Stutz, Senior Vice

President of Sales, Marketing & Distribution bei Royalton Hotels & Resorts.

?Ganz gleich, wo sie sich im Resort befinden, ob sie sich in ihrer Suite

entspannen, einen Drink an der Bar genießen oder durch die Lobby gehen - wenn es

einen Bildschirm und ein Spiel gibt, dann gibt es Fußball beim Royalton Fan

Fest."

Das Royalton Fan Fest bietet auch Reisenden aus aller Welt einen einzigartigen

Vorteil. Für Besucherinnen und Besucher aus Regionen wie Europa werden die

Spiele nahezu in Echtzeit in der jeweiligen lokalen Zeitzone übertragen, sodass

sie das Turnier zeitgleich mit dem Rest der Welt an einem karibischen Strand

mitverfolgen können. Es ist die ultimative Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer

Klappe zu schlagen: Sonne, Sand und Weltklasse-Fußball.

Die Initiative unterstreicht das Engagement von Royalton Hotels & Resorts für

Innovationen im Bereich All-inclusive-Hotellerie, um sicherzustellen, dass jede

Leidenschaft, von Gastronomie und Wellness bis hin zu globalem Sport, gefördert

und gelebt wird.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/)

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce38b611-

6cf4-4265-9846-3d3d56427a13

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°