GNW-News: Royalton Fan Fest als ultimatives All-Inclusive-Erlebnis für die Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt
^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Start des
Ticketverkaufs für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft und der
wachsenden Vorfreude in ganz Nordamerika auf den Juni 2026 präsentiert Royalton
Hotels & Resorts ein Erlebnis für Fans, die keinen einzigen Moment verpassen
wollen: das Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee(TM).
Zum ersten Mal verwandeln sich alle Royalton Resorts in Cancún und in der
gesamten Karibik in Reiseziele, an denen All-Inclusive-Luxus auf das berühmteste
Sportereignis der Welt trifft. Gäste, die während dieser Zeit reisen, können
sich sicher sein: Jedes Spiel wird in den Gästezimmern, Bars und öffentlichen
Bereichen übertragen, sodass sie kein Tor, keinen Elfmeter und keine Jubelszene
verpassen.
Die Spannung steigt, und der diesjährige Royalton Black Friday
(https://www.royaltonresorts.com/black-friday) bietet Reisenden die perfekte
Gelegenheit, sich ihren Aufenthalt während des Turniers zu sichern. Gäste, die
jetzt buchen, können Hunderte von Dollar sparen und sich gleichzeitig einen
Platz in der ersten Reihe für die spannendsten Spiele in karibischer Umgebung
sichern, wo Gastfreundschaft von Weltklasse mit dem Geist des globalen Fußballs
in Einklang gebracht wird.
Um die Begeisterung einzufangen, mit der Mexiko sich darauf vorbereitet, als
eines der Gastgeberländer die Welt willkommen zu heißen, wird Royalton in jedem
Resort in Mexiko ein Fan Fest Stadium eröffnen, das die Atmosphäre eines Live-
Veranstaltungsortes nachbildet. Inmitten von riesigen Bildschirmen, thematischen
Gastronomiebereichen, die von den teilnehmenden Nationen inspiriert sind, und
einem festlichen Programm erleben die Gäste die Spannung des Turniers mit all
der Intensität, Energie und Kameradschaft, die man am Spielfeldrand spürt,
während sie gleichzeitig den Komfort eines Strandurlaubs genießen.
?Dank der Sports Event Guarantee(TM) müssen unsere Gäste nie zwischen ihrem Urlaub
und ihrer Leidenschaft für den Sport wählen", so Jurgen Stutz, Senior Vice
President of Sales, Marketing & Distribution bei Royalton Hotels & Resorts.
?Ganz gleich, wo sie sich im Resort befinden, ob sie sich in ihrer Suite
entspannen, einen Drink an der Bar genießen oder durch die Lobby gehen - wenn es
einen Bildschirm und ein Spiel gibt, dann gibt es Fußball beim Royalton Fan
Fest."
Das Royalton Fan Fest bietet auch Reisenden aus aller Welt einen einzigartigen
Vorteil. Für Besucherinnen und Besucher aus Regionen wie Europa werden die
Spiele nahezu in Echtzeit in der jeweiligen lokalen Zeitzone übertragen, sodass
sie das Turnier zeitgleich mit dem Rest der Welt an einem karibischen Strand
mitverfolgen können. Es ist die ultimative Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen: Sonne, Sand und Weltklasse-Fußball.
Die Initiative unterstreicht das Engagement von Royalton Hotels & Resorts für
Innovationen im Bereich All-inclusive-Hotellerie, um sicherzustellen, dass jede
Leidenschaft, von Gastronomie und Wellness bis hin zu globalem Sport, gefördert
und gelebt wird.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/)
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce38b611-
6cf4-4265-9846-3d3d56427a13
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°