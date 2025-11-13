ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einem angehobenen Gewinnziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Aussage, dass der operative Gewinn mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen wird, sei wichtiger als das vorab veröffentlichte, operative Neunmonatsergebnis, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Spanne liege über dem oberen Ende des bisherigen Zielbereichs./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Allianz
