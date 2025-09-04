GNW-News: Royalton Riviera Cancun präsentiert ein neu gestaltetes All-inclusive-Erlebnis mit Royalton Hotels & Resorts
CANCÚN, Mexiko, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das kürzlich gegründete
Unternehmen Royalton Hotels & Resorts gab heute bekannt, dass es ab dem 7.
Dezember 2025 offiziell die Leitung des Royalton Riviera Cancun, An Autograph
Collection All-Inclusive Resort & Casino
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun) und des Royalton
Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults
Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun)
übernehmen wird.
Der Übergang folgt auf ein umfassendes, mehrere Millionen Dollar teures
Renovierungsprogramm, bei dem Suiten, Restaurants, gesellschaftliche
Veranstaltungsorte und öffentliche Bereiche neu gestaltet wurden, um den Gästen
ein frisches und modernes Erlebnis zu bieten. Unter der Leitung von Royalton
Hotels & Resorts werden beide Resorts ein neues Kapitel aufschlagen, das sich
durch modernes Design, dynamische Gastronomie und eine neu definierte Vision von
All-inclusive-Gastfreundschaft auszeichnet.
?Das Royalton Riviera Cancun ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Gäste
aus aller Welt", erklärte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels &
Resorts. Mit Royalton Hotels & Resorts an der Spitze und unterstützt durch
umfangreiche Renovierungsinvestitionen freuen wir uns, eine neue Vision zu
verwirklichen, die alles, was unsere Gäste und Partner an diesem Resort
schätzen, noch weiter verbessert und damit die Region prägt.
Beide All-inclusive-Resorts liegen an der Küste der Riviera Cancún und befinden
sich derzeit in der letzten Phase ihrer Renovierung. Buchungen für Aufenthalte
ab dem 7. Dezember 2025 werden von den neu gestalteten Räumlichkeiten
profitieren. Die Gäste werden in Kürze renovierte Suiten, neu gestaltete
Gemeinschaftsbereiche und ein erweitertes kulinarisches Angebot in den
charakteristischen Restaurants genießen können, ergänzt durch neu renovierte
Pools und öffentliche Bereiche.
Zu den Highlights zählen die Diamond Club(TM)-Suiten mit privaten Lounges,
exklusiven Strandbereichen und persönlichem Butlerservice sowie die renovierten
Suiten im Chairman Building, die für Reisende konzipiert sind, die ein Höchstmaß
an Platz, Privatsphäre und Eleganz suchen. Im Rahmen dieses neuen Kapitels
werden beide Resorts ihre Zugehörigkeit zur Autograph Collection fortsetzen,
wodurch Gäste weiterhin die Vorteile von Marriott Bonvoy genießen können,
während gleichzeitig eine neu definierte Royalton-Identität eingeführt wird
Das Royalton Hideaway Riviera Cancun wird weiterhin ausschließlich Erwachsenen
vorbehalten sein, während das Royalton Riviera Cancun Familien aller
Generationen mit neu gestalteten Räumlichkeiten willkommen heißen wird, die der
Zusammenkunft dienen. Von kuratiertem Wellness bis hin zu gehobener Gastronomie
und Unterhaltung - die Wiedereröffnung im Dezember markiert den Beginn einer
neuen Ära für die renommiertesten Resorts der Riviera Cancún.
Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com
(http://www.royaltonresorts.com/).
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com/).
