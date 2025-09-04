GNW-News: Royalton Riviera Cancun präsentiert ein neu gestaltetes All-inclusive-Erlebnis mit Royalton Hotels & Resorts

^CANCÚN, Mexiko, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das kürzlich gegründete

Unternehmen Royalton Hotels & Resorts gab heute bekannt, dass es ab dem 7.

Wer­bung Wer­bung

Dezember 2025 offiziell die Leitung des Royalton Riviera Cancun, An Autograph

Collection All-Inclusive Resort & Casino

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun) und des Royalton

Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults

Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun)

übernehmen wird.

Der Übergang folgt auf ein umfassendes, mehrere Millionen Dollar teures

Wer­bung Wer­bung

Renovierungsprogramm, bei dem Suiten, Restaurants, gesellschaftliche

Veranstaltungsorte und öffentliche Bereiche neu gestaltet wurden, um den Gästen

ein frisches und modernes Erlebnis zu bieten. Unter der Leitung von Royalton

Hotels & Resorts werden beide Resorts ein neues Kapitel aufschlagen, das sich

durch modernes Design, dynamische Gastronomie und eine neu definierte Vision von

All-inclusive-Gastfreundschaft auszeichnet.

Wer­bung Wer­bung

?Das Royalton Riviera Cancun ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Gäste

aus aller Welt", erklärte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels &

Resorts. Mit Royalton Hotels & Resorts an der Spitze und unterstützt durch

umfangreiche Renovierungsinvestitionen freuen wir uns, eine neue Vision zu

verwirklichen, die alles, was unsere Gäste und Partner an diesem Resort

schätzen, noch weiter verbessert und damit die Region prägt.

Beide All-inclusive-Resorts liegen an der Küste der Riviera Cancún und befinden

sich derzeit in der letzten Phase ihrer Renovierung. Buchungen für Aufenthalte

ab dem 7. Dezember 2025 werden von den neu gestalteten Räumlichkeiten

profitieren. Die Gäste werden in Kürze renovierte Suiten, neu gestaltete

Gemeinschaftsbereiche und ein erweitertes kulinarisches Angebot in den

charakteristischen Restaurants genießen können, ergänzt durch neu renovierte

Pools und öffentliche Bereiche.

Zu den Highlights zählen die Diamond Club(TM)-Suiten mit privaten Lounges,

exklusiven Strandbereichen und persönlichem Butlerservice sowie die renovierten

Suiten im Chairman Building, die für Reisende konzipiert sind, die ein Höchstmaß

an Platz, Privatsphäre und Eleganz suchen. Im Rahmen dieses neuen Kapitels

werden beide Resorts ihre Zugehörigkeit zur Autograph Collection fortsetzen,

wodurch Gäste weiterhin die Vorteile von Marriott Bonvoy genießen können,

während gleichzeitig eine neu definierte Royalton-Identität eingeführt wird

Das Royalton Hideaway Riviera Cancun wird weiterhin ausschließlich Erwachsenen

vorbehalten sein, während das Royalton Riviera Cancun Familien aller

Generationen mit neu gestalteten Räumlichkeiten willkommen heißen wird, die der

Zusammenkunft dienen. Von kuratiertem Wellness bis hin zu gehobener Gastronomie

und Unterhaltung - die Wiedereröffnung im Dezember markiert den Beginn einer

neuen Ära für die renommiertesten Resorts der Riviera Cancún.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com/).

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com/).

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe8fde1-ea97-4a77-a8a8-

851709e5407b

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°