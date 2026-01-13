GNW-News: SIKA BAUT GLOBALES FERTIGUNGSNETZWERK IN WACHSTUMSMÄRKTEN MIT FÜNF NEUEN WERKEN AUS
Sika hat ihr globales Fertigungsnetzwerk mit der Eröffnung fünf neuer Standorte
in den USA, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch und Tansania erweitert. Diese
Werke sind ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Produktionskapazitäten und zur
weiteren Stärkung der globalen Lieferkette in wichtigen Wachstumsmärkten. Die
Standorte sind strategisch günstig gelegen und so konzipiert, dass sie die
steigende Nachfrage nach hochwertigen Baumaterialien in den Regionen effizient
decken und gleichzeitig Sikas Engagement für Kundennähe und Flexibilität der
Lieferkette stärken.
USA: STÄRKUNG DER POSITION IN EINEM KERNMARKT
Sika hat in Haines City, Florida, ein neues, hochmodernes Werk für
Betonzusatzmittel eröffnet und damit ihre Position in einem der grössten Märkte
des Unternehmens weiter gestärkt. Die Fabrik, die über den höchsten
Automatisierungsgrad aller Sika Standorte für Zusatzmittel im Land verfügt, wird
effizient die gesamte Palette von Sika Technologien zur Verbesserung der
Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Beton fertigen. Das Werk trägt
auch zu Sikas Nachhaltigkeitszielen bei: Durch ihre Systeme zur Wasser- und
Abfallreduzierung sollen bis 2032 rund 8'000 Tonnen CO(2) eingespart werden.
ARGENTINIEN: AUSBAU DER MARKTDURCHDRINGUNG IN DER REGION NORDOST
In Puerto Tirol in der Region Chaco wurde eine neue Produktionsstätte für die
Herstellung von Trockenmörtelprodukten für den Nordosten von Argentinien
eingeweiht. Mit einer über 80-jährigen Präsenz im Land wird der neue Standort
zur achten Sika Fertigungsstätte und unterstreicht damit das langjährige
Engagement für Wachstum und Innovation in der Region. Nach einigen
herausfordernden Jahren ist der argentinische Baumarkt wieder auf einen
Wachstumspfad zurückgekehrt und eröffnet Sika damit Chancen für eine stärkere
Marktdurchdringung und Kundenbindung eröffnet.
KOLUMBIEN: ERHÖHUNG DER PRÄSENZ IN EINEM WICHTIGEN INDUSTRIEZENTRUM
Sika hat in Cali, Kolumbien, eine moderne Fertigungsstätte eröffnet - in einer
Region, die 30% des BIP des Landes erwirtschaftet und 20% der Bevölkerung
beheimatet. Die neue Fabrik wird Mörtel, Fliesenkleber, Innenwandbeschichtungen,
Acrylbeschichtungen und Betonzusatzmittel herstellen, um dem wachsenden Bau- und
Infrastrukturbedarf Kolumbiens gerecht zu werden. Das Werk in Cali wird es dem
Unternehmen zudem ermöglichen, sowohl den Inlands- als auch den Exportmarkt
effizienter zu bedienen.
BANGLADESCH: UNTERSTÜTZUNG EINES SCHNELL WACHSENDEN BAUMARKTES
Sikas neuer Standort in Narayanganj, Bangladesch, stellt Betonzusatzmittel und
Mörtel her, um die Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Gebäuden und
Infrastruktur in diesem Markt zu verbessern. Dieser Standort wird auch dazu
beitragen, die Nachfrage nach den kürzlich eingeführten Hochleistungs-
Fliesenklebern von Sika in Bangladesch und der gesamten Region zu decken.
Der Baumarkt in Bangladesch zeichnet sich durch eine starke Dynamik aus, was
sich in einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von mehr als sieben Prozent
für den Zeitraum 2026-2029 widerspiegelt. Dieses Wachstum wird durch die
anhaltende Stärke wichtiger Entwicklungssektoren wie Infrastruktur, Energie,
Bildung und Wohnungsbau getragen und zusätzlich unterstützt durch umfangreiche,
staatlich finanzierte Investitionsprogramme.
TANSANIA: AUSWEITUNG DER REICHWEITE IN OSTAFRIKA
Sika hat einen neuen Produktionsstandort in Mwanza eröffnet - einer rasch
wachsenden Wirtschaftsregion, die ein wichtiges Bergbauzentrum und eines der
bevölkerungsreichsten Gebiete Afrikas darstellt. Hier werden Mörtel,
Betonzusatzmittel, Spezialmörtel für den Bergbau und das Bauwesen sowie
Mahlhilfsmittel für Zementwerke hergestellt. Dank ihrer strategischen Lage
bedient Sika die lokale Nachfrage und exportiert nach Burundi, Ruanda und in die
Demokratische Republik Kongo. Damit stärkt Sika ihre Präsenz in Ostafrika dank
des starken Industrie- und Infrastrukturwachstums. Der Baumarkt in Tansania
wächst rasch und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren
Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erzielt.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die rund 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
