GNW-News: Spryker sichert sich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Marktführerschaft im B2B-Commerce

^BERLIN und HAMBURG, Deutschland, und NEW YORK, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Spryker gab heute den Abschluss einer von TCV und One Peak angeführten und von

Project A unterstützten neuen Finanzierungsrunde bekannt. Mit dieser Investition

kann Spryker seinen Fokus auf schnellere Produktinnovationen verstärken und

profitables Wachstum in Europa und den globalen B2B-Commerce-Märkten

beschleunigen.

Mit der zunehmenden Digitalisierung des B2B-Commerce gehen Hersteller,

Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen von traditionellen Vertriebsansätzen

zu digitalisierten, ökosystembasierten Modellen über. Die Plattform von Spryker

unterstützt Unternehmen bei der Implementierung von Marktplätzen,

Abonnementdiensten und Anbieterportalen, die messbare Betriebs- und

Kostenvorteile bieten. Spryker bietet eine verlässliche, modellunabhängige KI-

Grundlage, agentenbasierte KI, die für komplexe B2B-Prozesse geeignet ist, sowie

KI-gestützte Entwicklerproduktivität.

Stefan Ropers, CEO von Spryker, sagte:?Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere

Position, um zielgerichtet und schnell zu handeln. Vor allem in Europa steigt

die Nachfrage nach modernen Handelsplattformen weiter an. Unternehmen ersetzen

ihre Altsysteme, um Kosten zu senken und neue Umsatzmodelle einzuführen. Wir

sind bestens aufgestellt, um unseren Kunden eine schnelle Wertschöpfung zu

bieten."

David Klein, Co-Founder und Managing Partner von One Peak, sagte:?Spryker

kombiniert eine differenzierte Technologieplattform mit einer starken

kommerziellen Dynamik im am schnellsten wachsenden Segment des Enterprise-

Commerce, die durch KI noch beschleunigt wird. Diese Finanzierung bildet die

Grundlage für die nächste Phase des profitablen Wachstums."

Neal Ross, CTO von Ricoh Australia, sagte:?Mit Spryker haben wir ein digitales

Ökosystem aufgebaut, das die Art und Weise, wie Kunden mit uns zusammenarbeiten,

verändert. Wir gehen davon aus, dass wir die Kosten für die Logistikverwaltung

um 80 % senken, das Anrufvolumen um 30 % reduzieren und die Kundenanfragen in

erheblichem Maße automatisieren können. Was bisher Wochen dauerte, ist nun in

Sekundenschnelle getan."

Robert Bruce, CIO von Daimler Truck Overseas, ergänzte:?Digitaler Handel

entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Umsatzmotor im B2B-Bereich von

Daimler Truck Overseas. Mit Spryker haben wir kundenspezifische Preisgestaltung,

Echtzeit-Bestandstransparenz und eine skalierbare Marktplatz-Architektur in

einem Grundgerüst vereint. Was zunächst mit Ersatzteilen in Australien und

Südafrika begann, dient inzwischen als Blaupause für andere Märkte in Übersee."

Spryker wurde im Gartner Magic Quadrant für Digital Commerce wiederholt als

?Visionär" bewertet. Darüber hinaus wurde Spryker im Gartner-Bericht?Critical

Capabilities for Digital Commerce" für das Jahr 2025 als weltweit führend

anerkannt.

Über Spryker:

Spryker ist die führende Commerce-Lösung für Unternehmen, die moderne B2B-,

Marktplatz- und Self-Service-Geschäfte aufbauen. Spryker ermöglicht es

Unternehmen, Kunden, Partner und Lieferanten auf einer einzigen Plattform zu

digitalisieren und zu vernetzen sowie traditionelle Produkte durch

datengesteuerten Handel und Selbstbedienungsfunktionen in dynamische Ökosysteme

zu verwandeln.

Spryker basiert auf einer modularen, API-orientierten Architektur und kombiniert

die Kombinierbarkeit auf Unternehmensebene mit einer schnellen ersten

Transaktion und kurzen Implementierungszyklen, sodass Unternehmen differenzierte

Lösungen zu angemessenen Kosten anbieten können. Unternehmen können in ihrem

eigenen Tempo innovativ sein, indem sie bestehende Systeme integrieren, neue

Geschäftsmodelle wie Marktplätze und Self-Service-Portale einführen und über

Marken, Regionen und Kanäle hinweg skalieren.

Spryker wurde von Gartner und IDC als Marktführer im B2B-Commerce anerkannt und

genießt das Vertrauen von globalen Unternehmen wie ALDI, Siemens Healthineers,

International Motors, Scania und Ricoh. Das Unternehmen operiert weltweit mit

Hauptsitzen in Berlin und New York und wird von Investoren wie TCV, One Peak und

Project A unterstützt. Erfahren Sie mehr unter spryker.com

(https://spryker.com/) und folgen Sie Spryker auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/spryker/?utm_source=Linkedin&utm_medium=Other&

utm_campaign=2022_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20LinkedIn%20link)

und X

(https://twitter.com/sprysys?utm_source=Twitter&utm_medium=Other&utm_campaign=20

22_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20Twitter%20link).

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4c474a2-58bb-420f-8f57-

f011b875745c

Kontaktdaten:

press@spryker.comÂ°