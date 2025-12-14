GNW-News: Squawka gibt die wertvollsten Sommertransfers der Premier League bekannt
^LONDON, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute den Squawka Value
Indexvorgestellt - ein datengestütztes Ranking der wertvollsten Neuzugänge der
Sommertransferperiode 2025, das die frühen Saisonleistungen der Spieler mit
ihrer jeweiligen Ablösesumme vergleicht.
Wichtigste Ergebnisse
Das Squawka-Team hat den Value Index entwickelt, der die besten Transfers des
Transferfensters im Sommers 2025 anhand ihrer Performance im Verhältnis zur
Transfergebühr bewertet. Unsere Formel zeigt, dass Florian Wirtz vom FC
Liverpool bislang der enttäuschendste Neuzugang der Liga ist - trotz einer
Ablösesumme von 125 Millionen Euro hat er weder ein Tor erzielt noch eine
Vorlage geliefert. Im Gegensatz dazu ist Rayan Cherki von Manchester City, der
für einen Bruchteil dieser Summe verpflichtet wurde, der wertvollste Neuzugang -
mit fünf Vorlagen und einem Tor in nur 399 Premier-League-Minuten.
* Wertvollster Neuzugang bisher: Rayan Cherki (Manchester City) - 5 Vorlagen +
1 Tor in 399 Minuten; eine beeindruckende Leistung im Verhältnis zur
gemeldeten Ablösesumme.
* Am wenigsten wertvollster Neuzugang bisher: Florian Wirtz (Liverpool) -
keine Tore, keine Vorlagen bei einer Ablösesumme von 125 Millionen Euro.
* Besondere Erwähnung: Robin Roefs (Sunderland) - sofortige Wirkung nach
seinem Wechsel aus der Eredivisie für 10,5 Millionen Euro.
* Weitere herausragende Spieler und Aufsteiger wurden in mehreren Positionen
identifiziert, wobei insbesondere jüngere Neuzugänge im Verhältnis zu ihrer
Ablösesumme tendenziell eine höhere Wertsteigerung aufweisen.
Methodik
* Der Squawka Value Index vergleicht die Leistung zu Beginn der Saison
(einschließlich Tore, Vorlagen und Spielminuten) mit der gemeldeten
Ablösesumme des Spielers, um die bisher erzielte Wertsteigerung zu bewerten.
* Umfang: Spieler, die im Transferfenster im Sommer 2025 verpflichtet wurden
und bisher in der Premier League-Saison 2025/26 zum Einsatz gekommen sind.
* Die Zahlen spiegeln die bis zum Veröffentlichungsdatum gespielten Spiele
wider; aus Gründen der Einheitlichkeit wird die öffentlich gemeldete
Ablösesumme herangezogen.
* Um Verzerrungen durch extrem kleine Stichproben zu vermeiden, wird eine
sinnvolle Mindestanzahl an Spielminuten zugrunde gelegt.
Kommentar
?Fans sind total auf Transfergebühren fixiert, aber der Wert eines Spielers
hängt davon ab, was er auf dem Platz leistet", so Tom Dutton, Head of Content
bei Squawka.?Der Squawka Value Index hebt Spieler hervor, die schon jetzt mehr
leisten, als ihr Preis vermuten ließ - und macht auf diejenigen aufmerksam,
deren Leistung noch nicht der Investition entspricht."
Lesen Sie die vollständige Analyse
Hier finden Sie den vollständigen Value Index und Anmerkungen zu den einzelnen
Spielern: Squawka Value Index 2025/26 - Die bisher wertvollsten Neuzugänge der
Premier League. (https://www.squawka.com/en/features/squawka-value-index-
2025-26/)
Über Squawka
Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,
Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen
wichtigen internationalen Wettbewerben liefert.
Kontakt: squawka@onetwentygroup.com
Â°