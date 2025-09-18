GNW-News: Tabnine als Visionär im Gartner® Magic QuadrantT für KI-Code-Assistenten 2025 ausgezeichnet
^Die KI-Plattform von Tabnine für Unternehmen bietet Funktionen für komplexe und
sichere Implementierungen
TEL AVIV, Israel, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jsjDi_LZarBcCXTtMdJrsfV__nYj5eNyG4qd
2KO68QBvFiGYFZV3aP0R3G6zoMbtCh7dsJNeKo0kg6t9H2PN-A==), der Pionier der KI-
gestützten Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen
im Gartner Magic Quadrant für KI-Code-Assistenten 2025 als?Visionär"
ausgezeichnet hat.
Dies folgt auf die Einstufung von Tabnine als Nischenanbieter im Jahr 2024. Die
Plattform bietet weiterhin KI-Codierungsfunktionen für Unternehmen, die komplexe
und sichere Bereitstellungen erfordern.
Tabnine ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der speziell für
Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks sowie hohen
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Unabhängig davon, ob
Tabnine als SaaS, VPC, vor Ort oder vollständig air-gapped eingesetzt wird,
bietet es vollständige Kontrolle über die Umgebung - keine ausgehenden
Verbindungen, keine Telemetrie, keine stillen Updates. Ein Air-Gapped-System ist
ein System, das vollständig innerhalb eines sicheren, nicht mit dem Internet
verbundenen Netzwerks betrieben wird. Es ist physisch und elektronisch isoliert
und verfügt über keine eingehenden oder ausgehenden Datenverbindungen zum
Internet, zu Cloud-Diensten oder externen APIs. Dieses Maß an Kontrolle ist für
Teams unerlässlich, die in Umgebungen arbeiten, in denen aus Sicherheitsgründen
keine Tools mit externen Verbindungen erlaubt sind, etwa in der Verteidigung, in
der Luft- und Raumfahrt oder in anderen sicherheitskritischen Branchen.
Zu den Funktionen von Tabnine gehören:
* Bereitstellungsoptionen. Tabnine bietet Flexibilität von vollständig
gehosteten Set-ups bis hin zu Air-Gapped-Umgebungen. Es unterstützt eine
Vielzahl von Konfigurationen, darunter Private Cloud, VPC und On-Premises.
* Modellauswahl. Tabnine unterstützt sowohl proprietäre LLMs als auch von
Kundinnen und Kunden ausgewählte Modelle.
* Analytics-Dashboard. Dies liefert operative Erkenntnisse wie Modellnutzung,
Fertigstellungsqualität und Akzeptanz bei den Entwicklern.
* Anpassung des Unternehmenscodes. Bietet detaillierte Modellsteuerungen,
Optionen auf dem Gerät für sensiblen Code und neue multimodale
Unterstützung, wie beispielsweise Bildeingabe und KI-Agenten für die
Testgenerierung.
?Wir freuen uns über die Einstufung als Visionär und sind überzeugt, dass
Tabnine sich auf das konzentriert, was Unternehmen wirklich benötigen, um KI
sicher und im großen Maßstab einzusetzen", erklärt Eran Yahav. Das mittlere
Segment des Marktes für KI-Codierungsassistenten entwickelt sich zunehmend zur
Massenware, und wir heben uns bewusst ab, indem wir eine Lösung anbieten, die
für komplexe Umgebungen entwickelt wurde und robuste Sicherheit, Compliance
sowie vollständige Kontrolle über die Bereitstellung bietet. Wir konzentrieren
uns darauf, was Unternehmen benötigen, um vertrauenswürdige KI sicher
einzusetzen, unabhängig davon, ob Menschen in den Prozess eingebunden sind oder
nicht."
Tabnine wurde nicht nur im Gartner Magic Quadrant aufgeführt, sondern kürzlich
auch im Omdia Universe 2025 Report: No-Low-Pro IDE Assistants als Leader
(https://www.tabnine.com/blog/tabnine-named-a-leader-in-omdias-2025-universe-
report/) ausgezeichnet und bei den AI Tech Awards
(https://www.tabnine.com/blog/setting-the-standard-tabnine-code-review-agent-
wins-best-innovation-in-ai-coding-2025-ai-techawards/) 2025 als Gewinner in der
Kategorie?Best Innovation in AI Coding" geehrt.
?Wir betrachten diese Auszeichnungen als Ausdruck der Unternehmensplattform, die
wir aufgebaut haben, der konkreten Ergebnisse, die wir erzielt haben, und des
Vertrauens, das wir bei einigen der weltweit anspruchsvollsten
Ingenieurorganisationen gewonnen haben", so Yahav.
Tabnine profitiert von einer langen Unternehmensgeschichte und einer starken
Kundenbindung im Vergleich zu vielen neueren Marktteilnehmern. Das Unternehmen
verfolgt außerdem eine disziplinierte Finanzierungsstrategie - zuletzt eine
Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar im April 2025, wodurch sich
die Gesamtfinanzierung auf 65 Millionen US-Dollar belief.
Den vollständigen Bericht finden Sie bei Tabnine unter
https://www.tabnine.com/gartner-2025-magic-quadrant/
Haftungsausschluss von Gartner
Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren
Researchpublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht,
nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen
auszuwählen. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter
in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner
schließt jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung
hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich
der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, und
Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung
verwendet. Alle Rechte vorbehalten.
Über Tabnine
Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die
Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu
gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in
Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-
Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus
integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es
darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und
die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=J6MIjN9MD16e8FBvEY93OiOVxBlzSCdncvLv
nCYC3aC8mexH7jfh0ywGUHEOcWQmm6uUgYlXu1ISfRFpwV4R5DXDuImI-ZcXCzs0Nrel22k=).
Kontakt
press@tabnine.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=HKkxQyEwAkOBXmtbzyWKQUYBZ661xJwYXS8t
FOVnruPD7yMogZ3GrAPqRVJVFTYqm9Z2EXwPu-
T6vf3sGDcMLjNejtm2iF1xQYyTec41r3IqnYYczS6OjK2ITWhDiW4-
KwveiPoGJa6ZDQlSY2HJKiJ12_Oby21dMF7WAvVkVRMEiilsSV1gosmWsfWU0b65QFuvTQvd2roEhB5y
5doRt0UNYOflsrmbMtF7vmgJ9cUeXmxQaxWyQn0vD-mpJfc0Nga8oqEi6XiV1ygg7bhurQ==)
Â°