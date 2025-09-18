GNW-News: Tabnine als Visionär im Gartner® Magic QuadrantT für KI-Code-Assistenten 2025 ausgezeichnet

^Die KI-Plattform von Tabnine für Unternehmen bietet Funktionen für komplexe und

sichere Implementierungen

TEL AVIV, Israel, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine

2KO68QBvFiGYFZV3aP0R3G6zoMbtCh7dsJNeKo0kg6t9H2PN-A==), der Pionier der KI-

gestützten Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen

im Gartner Magic Quadrant für KI-Code-Assistenten 2025 als?Visionär"

ausgezeichnet hat.

Dies folgt auf die Einstufung von Tabnine als Nischenanbieter im Jahr 2024. Die

Plattform bietet weiterhin KI-Codierungsfunktionen für Unternehmen, die komplexe

und sichere Bereitstellungen erfordern.

Tabnine ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der speziell für

Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks sowie hohen

Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Unabhängig davon, ob

Tabnine als SaaS, VPC, vor Ort oder vollständig air-gapped eingesetzt wird,

bietet es vollständige Kontrolle über die Umgebung - keine ausgehenden

Verbindungen, keine Telemetrie, keine stillen Updates. Ein Air-Gapped-System ist

ein System, das vollständig innerhalb eines sicheren, nicht mit dem Internet

verbundenen Netzwerks betrieben wird. Es ist physisch und elektronisch isoliert

und verfügt über keine eingehenden oder ausgehenden Datenverbindungen zum

Internet, zu Cloud-Diensten oder externen APIs. Dieses Maß an Kontrolle ist für

Teams unerlässlich, die in Umgebungen arbeiten, in denen aus Sicherheitsgründen

keine Tools mit externen Verbindungen erlaubt sind, etwa in der Verteidigung, in

der Luft- und Raumfahrt oder in anderen sicherheitskritischen Branchen.

Zu den Funktionen von Tabnine gehören:

* Bereitstellungsoptionen. Tabnine bietet Flexibilität von vollständig

gehosteten Set-ups bis hin zu Air-Gapped-Umgebungen. Es unterstützt eine

Vielzahl von Konfigurationen, darunter Private Cloud, VPC und On-Premises.

* Modellauswahl. Tabnine unterstützt sowohl proprietäre LLMs als auch von

Kundinnen und Kunden ausgewählte Modelle.

* Analytics-Dashboard. Dies liefert operative Erkenntnisse wie Modellnutzung,

Fertigstellungsqualität und Akzeptanz bei den Entwicklern.

* Anpassung des Unternehmenscodes. Bietet detaillierte Modellsteuerungen,

Optionen auf dem Gerät für sensiblen Code und neue multimodale

Unterstützung, wie beispielsweise Bildeingabe und KI-Agenten für die

Testgenerierung.

?Wir freuen uns über die Einstufung als Visionär und sind überzeugt, dass

Tabnine sich auf das konzentriert, was Unternehmen wirklich benötigen, um KI

sicher und im großen Maßstab einzusetzen", erklärt Eran Yahav. Das mittlere

Segment des Marktes für KI-Codierungsassistenten entwickelt sich zunehmend zur

Massenware, und wir heben uns bewusst ab, indem wir eine Lösung anbieten, die

für komplexe Umgebungen entwickelt wurde und robuste Sicherheit, Compliance

sowie vollständige Kontrolle über die Bereitstellung bietet. Wir konzentrieren

uns darauf, was Unternehmen benötigen, um vertrauenswürdige KI sicher

einzusetzen, unabhängig davon, ob Menschen in den Prozess eingebunden sind oder

nicht."

Tabnine wurde nicht nur im Gartner Magic Quadrant aufgeführt, sondern kürzlich

auch im Omdia Universe 2025 Report: No-Low-Pro IDE Assistants als Leader

(https://www.tabnine.com/blog/tabnine-named-a-leader-in-omdias-2025-universe-

report/) ausgezeichnet und bei den AI Tech Awards

(https://www.tabnine.com/blog/setting-the-standard-tabnine-code-review-agent-

wins-best-innovation-in-ai-coding-2025-ai-techawards/) 2025 als Gewinner in der

Kategorie?Best Innovation in AI Coding" geehrt.

?Wir betrachten diese Auszeichnungen als Ausdruck der Unternehmensplattform, die

wir aufgebaut haben, der konkreten Ergebnisse, die wir erzielt haben, und des

Vertrauens, das wir bei einigen der weltweit anspruchsvollsten

Ingenieurorganisationen gewonnen haben", so Yahav.

Tabnine profitiert von einer langen Unternehmensgeschichte und einer starken

Kundenbindung im Vergleich zu vielen neueren Marktteilnehmern. Das Unternehmen

verfolgt außerdem eine disziplinierte Finanzierungsstrategie - zuletzt eine

Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar im April 2025, wodurch sich

die Gesamtfinanzierung auf 65 Millionen US-Dollar belief.

Den vollständigen Bericht finden Sie bei Tabnine unter

https://www.tabnine.com/gartner-2025-magic-quadrant/

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren

Researchpublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht,

nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen

auszuwählen. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter

in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner

schließt jegliche ausdrückliche wie auch stillschweigende Gewährleistung

hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich

der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, und

Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung

verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die

Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu

gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in

Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-

Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus

integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es

darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und

die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com

Kontakt

press@tabnine.com

