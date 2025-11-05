GNW-News: Tabnine führt die unternehmensgerechte Agentic AI ein, die auf seiner Enterprise Context Engine basiert

^TEL AVIV, Israel, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine

(https://www.tabnine.com/), der Entwickler der ursprünglichen KI-Software-

Codierungsassistenz, hat heute die Einführung von Tabnine Agentic bekannt

gegeben, einem bedeutenden Fortschritt in der Unternehmenssoftwareentwicklung,

der es Teams ermöglicht, schneller zu liefern und gleichzeitig die vollständige

Kontrolle über ihren Code und Kontext zu behalten.

Aufbauend auf den branchenführenden Kernkompetenzen von Tabnine stellt Tabnine

Agentic die nächste Evolutionsstufe der KI-gestützten Entwicklung dar - autonome

Codierungspartner, die gesamte Arbeitsabläufe ausführen und nicht nur Code-

Vorschläge oder -Vervollständigungen liefern, wobei alles auf die individuellen

Standards und Sicherheitsrichtlinien jedes Unternehmens abgestimmt ist.

Die Org-Native Agents von Tabnine werden von der Enterprise Context Engine von

Tabnine unterstützt und verstehen die Repositorys, Tools und Richtlinien jedes

Unternehmens, um mehrstufige Entwicklungsaufgaben - einschließlich Refactoring,

Debugging und Dokumentation - innerhalb der kontrollierten Umgebung des

Unternehmens zu planen, auszuführen und zu validieren.

?Bei vertrauenswürdiger KI geht es nicht darum, größere Modelle zu trainieren,

sondern sie in einem realen Kontext zu verankern", erklärt Eran Yahav, CTO von

Tabnine.?Unsere Org-Native Agents, die auf der Enterprise Context Engine

basieren, wurden speziell für Unternehmen entwickelt und setzen den Standard für

die nächste Phase der KI. Der Fokus liegt dabei nicht nur darauf, mehr Code

schneller bereitzustellen, sondern auch einen messbaren ROI und eine

kompromisslose Governance zu gewährleisten."

Eine aktuelle Studie von MIT/BCG (http://legal.io/articles/5719519/MIT-Report-

Finds-95-of-AI-Pilots-Fail-to-Deliver-ROI-Exposing-GenAI-Divide) hat ergeben,

dass 95 % der KI-Initiativen in Unternehmen keinen ROI erzielen, nicht aufgrund

der KI-Modelle selbst, sondern aufgrund einer mangelhaften Integration in

bestehende Systeme. Während generische KI-Tools für Einzelpersonen geeignet

sind,?stoßen sie im Unternehmensbereich an Grenzen, da sie nicht aus

Arbeitsabläufen lernen oder sich an diese anpassen", berichtet Fortune

(https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generative-ai-pilots-at-

companies-failing-cfo/).

Tabnine Agentic schließt diese Lücke mit seiner Enterprise Context Engine, die

alles von Codierungsstandards über Quell- und Protokolldateien bis hin zu

Ticketingsystemen und mehr umfasst. Mit dem Motor als Kernstück führen die Org-

Native Agents von Tabnine komplette Codierungs-Workflows sicher und

kontextbezogen aus.

Im Gegensatz zu Tools, die ausschließlich auf statischen Trainingsdaten

basieren, können die Agenten von Tabnine auch externe Systeme und Tools nutzen

und sich sofort an neue Codebasen und Richtlinien anpassen, ohne dass eine

erneute Schulung oder Bereitstellung erforderlich ist. Die Engine kombiniert

Vektor-, Grafik- und agentenbasierte Abrufverfahren, um Beziehungen zwischen

Codebasen, Tools und Tickets zu interpretieren. Dadurch können die Org-Native-

Agenten von Tabnine mehrstufige Arbeitsabläufe präzise und kontextbezogen

durchdenken.

Vorteile für Unternehmen

Durch diese umfassende Integration in das bestehende Ökosystem eines

Unternehmens kann Tabnine Agentic die Funktionen bereitstellen, die Unternehmen

benötigen, um GenAI verantwortungsbewusst und effektiv zu skalieren, und zwar

über:

* Anpassungsfähigkeit: Da die KI von Tabnine auf dem aktuellen

organisatorischen Kontext und nicht auf statischen Trainingsdaten basiert,

passt sie sich automatisch an neue Codebasen und Richtlinien an - ohne dass

eine erneute Schulung oder Bereitstellung erforderlich ist.

* Autonomie: Agenten planen, handeln und wiederholen Codierungsabläufe, sodass

Entwickler sich auf höherwertige Aufgaben wie Design und Problemlösung

konzentrieren können.

* Governance: Zentralisierte Kontrollen gewährleisten die Überwachung von

Berechtigungen, Nutzung und Kontext und unterstützen so die Überprüfbarkeit

und Compliance.

* Kontextbezogene Intelligenz: Ein umfassendes Verständnis der internen

Repositorys, Ticketingsysteme und Codierungsrichtlinien liefert präzise,

kontextbezogene Ergebnisse.

* Flexibilität bei der Bereitstellung: Verfügbar über SaaS, private VPC, vor

Ort oder Air-Gapped-Bereitstellungen - und das alles unter Einhaltung der

strengsten Sicherheitsstandards für Unternehmen.

Ein einzigartiges Preisgestaltungsmodell

Mit Tabnine Agentic setzt Tabnine auch einen neuen Standard für Fairness und

Transparenz bei der Preisgestaltung im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Tabnine Agents basieren auf einer einfachen, nutzungsabhängigen Preisgestaltung

ohne versteckte Aufschläge - dies bietet IT-Verantwortlichen in Unternehmen

Klarheit und Vorhersehbarkeit.

Im Gegensatz zu anderen Preismodellen in der Branche fungiert Tabnine nicht als

Zwischenhändler, der Aufschläge für die Nutzung von LLM berechnet. Stattdessen

wählen Kunden ihr LLM aus und zahlen für die Nutzung sowie eine geringe

monatliche Plattformgebühr. Wenn Kunden ein LLM über Tabnine nutzen, erfolgt die

Abrechnung auf Durchlaufbasis, wobei lediglich eine geringe Bearbeitungsgebühr

anfällt. Da die Enterprise Context Engine von Tabnine die Effizienz bei der

Nutzung von LLM steigert, werden diese Einsparungen direkt an die Kunden

weitergegeben.

Das Preismodell ermöglicht es?Unternehmen, durch anpassbare Kontingentgrenzen

pro Team oder Unternehmen die Kontrolle zu behalten und die vollständige

Kontrolle über ihre LLMs, Workflows und Umgebungen zu behalten", erklärt Eran.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die

Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu

gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in

Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-

Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus

integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es

darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und

die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen.

Kontakt

press@tabnine.com

