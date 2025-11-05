GNW-News: Tabnine führt die unternehmensgerechte Agentic AI ein, die auf seiner Enterprise Context Engine basiert
TEL AVIV, Israel, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine
der Entwickler der ursprünglichen KI-Software-
Codierungsassistenz, hat heute die Einführung von Tabnine Agentic bekannt
gegeben, einem bedeutenden Fortschritt in der Unternehmenssoftwareentwicklung,
der es Teams ermöglicht, schneller zu liefern und gleichzeitig die vollständige
Kontrolle über ihren Code und Kontext zu behalten.
Aufbauend auf den branchenführenden Kernkompetenzen von Tabnine stellt Tabnine
Agentic die nächste Evolutionsstufe der KI-gestützten Entwicklung dar - autonome
Codierungspartner, die gesamte Arbeitsabläufe ausführen und nicht nur Code-
Vorschläge oder -Vervollständigungen liefern, wobei alles auf die individuellen
Standards und Sicherheitsrichtlinien jedes Unternehmens abgestimmt ist.
Die Org-Native Agents von Tabnine werden von der Enterprise Context Engine von
Tabnine unterstützt und verstehen die Repositorys, Tools und Richtlinien jedes
Unternehmens, um mehrstufige Entwicklungsaufgaben - einschließlich Refactoring,
Debugging und Dokumentation - innerhalb der kontrollierten Umgebung des
Unternehmens zu planen, auszuführen und zu validieren.
?Bei vertrauenswürdiger KI geht es nicht darum, größere Modelle zu trainieren,
sondern sie in einem realen Kontext zu verankern", erklärt Eran Yahav, CTO von
Tabnine.?Unsere Org-Native Agents, die auf der Enterprise Context Engine
basieren, wurden speziell für Unternehmen entwickelt und setzen den Standard für
die nächste Phase der KI. Der Fokus liegt dabei nicht nur darauf, mehr Code
schneller bereitzustellen, sondern auch einen messbaren ROI und eine
kompromisslose Governance zu gewährleisten."
Eine aktuelle Studie von MIT/BCG hat ergeben,
Finds-95-of-AI-Pilots-Fail-to-Deliver-ROI-Exposing-GenAI-Divide) hat ergeben,
dass 95 % der KI-Initiativen in Unternehmen keinen ROI erzielen, nicht aufgrund
der KI-Modelle selbst, sondern aufgrund einer mangelhaften Integration in
bestehende Systeme. Während generische KI-Tools für Einzelpersonen geeignet
sind,?stoßen sie im Unternehmensbereich an Grenzen, da sie nicht aus
Arbeitsabläufen lernen oder sich an diese anpassen", berichtet Fortune
berichtet Fortune
companies-failing-cfo/).
Tabnine Agentic schließt diese Lücke mit seiner Enterprise Context Engine, die
alles von Codierungsstandards über Quell- und Protokolldateien bis hin zu
Ticketingsystemen und mehr umfasst. Mit dem Motor als Kernstück führen die Org-
Native Agents von Tabnine komplette Codierungs-Workflows sicher und
kontextbezogen aus.
Im Gegensatz zu Tools, die ausschließlich auf statischen Trainingsdaten
basieren, können die Agenten von Tabnine auch externe Systeme und Tools nutzen
und sich sofort an neue Codebasen und Richtlinien anpassen, ohne dass eine
erneute Schulung oder Bereitstellung erforderlich ist. Die Engine kombiniert
Vektor-, Grafik- und agentenbasierte Abrufverfahren, um Beziehungen zwischen
Codebasen, Tools und Tickets zu interpretieren. Dadurch können die Org-Native-
Agenten von Tabnine mehrstufige Arbeitsabläufe präzise und kontextbezogen
durchdenken.
Vorteile für Unternehmen
Durch diese umfassende Integration in das bestehende Ökosystem eines
Unternehmens kann Tabnine Agentic die Funktionen bereitstellen, die Unternehmen
benötigen, um GenAI verantwortungsbewusst und effektiv zu skalieren, und zwar
über:
* Anpassungsfähigkeit: Da die KI von Tabnine auf dem aktuellen
organisatorischen Kontext und nicht auf statischen Trainingsdaten basiert,
passt sie sich automatisch an neue Codebasen und Richtlinien an - ohne dass
eine erneute Schulung oder Bereitstellung erforderlich ist.
* Autonomie: Agenten planen, handeln und wiederholen Codierungsabläufe, sodass
Entwickler sich auf höherwertige Aufgaben wie Design und Problemlösung
konzentrieren können.
* Governance: Zentralisierte Kontrollen gewährleisten die Überwachung von
Berechtigungen, Nutzung und Kontext und unterstützen so die Überprüfbarkeit
und Compliance.
* Kontextbezogene Intelligenz: Ein umfassendes Verständnis der internen
Repositorys, Ticketingsysteme und Codierungsrichtlinien liefert präzise,
kontextbezogene Ergebnisse.
* Flexibilität bei der Bereitstellung: Verfügbar über SaaS, private VPC, vor
Ort oder Air-Gapped-Bereitstellungen - und das alles unter Einhaltung der
strengsten Sicherheitsstandards für Unternehmen.
Ein einzigartiges Preisgestaltungsmodell
Mit Tabnine Agentic setzt Tabnine auch einen neuen Standard für Fairness und
Transparenz bei der Preisgestaltung im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Tabnine Agents basieren auf einer einfachen, nutzungsabhängigen Preisgestaltung
ohne versteckte Aufschläge - dies bietet IT-Verantwortlichen in Unternehmen
Klarheit und Vorhersehbarkeit.
Im Gegensatz zu anderen Preismodellen in der Branche fungiert Tabnine nicht als
Zwischenhändler, der Aufschläge für die Nutzung von LLM berechnet. Stattdessen
wählen Kunden ihr LLM aus und zahlen für die Nutzung sowie eine geringe
monatliche Plattformgebühr. Wenn Kunden ein LLM über Tabnine nutzen, erfolgt die
Abrechnung auf Durchlaufbasis, wobei lediglich eine geringe Bearbeitungsgebühr
anfällt. Da die Enterprise Context Engine von Tabnine die Effizienz bei der
Nutzung von LLM steigert, werden diese Einsparungen direkt an die Kunden
weitergegeben.
Das Preismodell ermöglicht es?Unternehmen, durch anpassbare Kontingentgrenzen
pro Team oder Unternehmen die Kontrolle zu behalten und die vollständige
Kontrolle über ihre LLMs, Workflows und Umgebungen zu behalten", erklärt Eran.
Über Tabnine
Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die
Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu
gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in
Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-
Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus
integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es
darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und
die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen.
Kontakt
press@tabnine.com
