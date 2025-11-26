GNW-News: Tangram Therapeutics reicht Antrag für klinische Studie der Phase 1/2 zu TGM-312 ein, einem neuen RNAi-MASH-Kandidaten, der gerade getestet wird
^Das Unternehmen plant, Anfang 2026 mit der ersten Studie am Menschen zu starten,
und die ersten Ergebnisse werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet
Die Einreichung des Antrags für eine klinische Studie (CTA) ist ein wichtiger
Schritt für die GalOmic RNAi-Plattform von Tangram in Richtung klinischer
Entwicklung
LONDON, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein
Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Computertechnik und RNAi zu kombinieren,
um bessere Medikamente schneller entwickeln zu können, hat heute bekannt
gegeben, dass es bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA einen Antrag auf
Durchführung einer klinischen Studie (CTA) gestellt hat, um eine klinische
Phase-1/2-Studie für sein wichtigstes Pipeline-Programm TGM-312 zu starten. TGM-
312 ist eine in der Entwicklung befindliche GalOmic-siRNA, die speziell zur
Stilllegung eines neuartigen Gens in Hepatozyten entwickelt wurde, um die mit
Stoffwechselstörungen assoziierte Steatohepatitis (MASH) zu behandeln.
?Die Einreichung unseres ersten CTA ist ein wichtiger Meilenstein für Tangram.
Dies zeigt, wie stark die Kombination von KI und RNAi bei der Entwicklung neuer
Medikamente sein kann und wie viel Leidenschaft unser kleines Team hat", so CEO
Ali Mortazavi.?TGM-312 hat das Potenzial, eine differenzierte und
patientenfreundliche Therapieoption für Menschen mit MASH zu bieten, eine
Erkrankung, bei der nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht. Wir
sind stolz darauf, dass wir mit dieser Einreichung unser erstes GalOmic-
Medikament in die klinische Phase bringen und zu einem Unternehmen im klinischen
Stadium werden."
Die vorgeschlagene Phase-1/2-Studie wird TGM-312 bei gesunden erwachsenen
Freiwilligen und Patienten mit MASH untersuchen und dabei die Sicherheit,
Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des Kandidaten bewerten.
Die Studie umfasst auch Leberbiopsien, explorative Bildgebung und Biomarker-
Endpunkte bei MASH-Patienten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird
die Studie voraussichtlich Anfang 2026 im Vereinigten Königreich beginnen, wobei
erste Daten für das zweite Halbjahr 2026 erwartet werden.
Über TGM-312
TGM-312 ist ein neuartiger GalOmic GalNAc-konjugierter kleiner interferierender
RNA (GalNAc-siRNA)-Therapiekandidat, der als sichere und wirksame Behandlung für
metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) entwickelt wird.
TGM-312 bietet das Potenzial für eine patientenfreundliche vierteljährliche
subkutane Dosierung. In präklinischen Studien am hochgradig translationalen
Gubra-Amylin-NASH-Diät-induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die
Verabreichung von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit
zugelassenen und neuen MASH-Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD
Activity Score (NAS), einer Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung
des Fibrosefortschreitens.
Über Tangram Therapeutics
Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Kombination
von Computerwissenschaft, RNAi und unkonventionellem Denken verschrieben hat, um
bessere Medikamente noch schneller entwickeln zu können. Wir entwickeln eine
Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von Krankheiten
mit hohem ungedecktem Bedarf.
Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer
unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist,
krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.
Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten
Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser
Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.
Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der
realen Welt.
