GNW-News: Tune Talk wird mit Unterstützung von Mavenir zum ersten vollständig cloudnativen Mobilfunknetzbetreiber der ASEAN-Region

^KUALA LUMPUR, Malaysia, und RICHARDSON, Texas, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tune Talk, eine der bekanntesten Mobilfunkmarken Malaysias, hat die Entwicklung

zu einem vollständig unabhängigen, cloudnativen Mobilfunknetzbetreiber (MNO)

abgeschlossen. Dieser Schritt wurde durch eine strategische Partnerschaft mit

Mavenir realisiert, dem Anbieter von Netzwerksoftware für KI-gestützte

Mobilfunkinfrastruktur. Tune Talk ist damit in der Lage, seine eigenen

Netzwerksysteme durchgängig zu betreiben, und kann mit Blick auf seine nächste

Wachstumsphase schneller, agiler und innovativer agieren.

Diese Entwicklung wurde durch den Einsatz der cloudnativen OSS- und BSS-Lösungen

von Mavenir ermöglicht. Sie geben Tune Talk die volle Kontrolle über seinen

Netzwerkbetrieb und seine digitalen Serviceplattformen und bilden eine

softwaregesteuerte Grundlage für künftiges Wachstum.

Dank der Modernisierung seiner OSS- und BSS-Ebenen mit den cloudnativen

Plattformen von Mavenir betreibt Tune Talk ab sofort ein unabhängiges,

softwaredefiniertes Netzwerk.-- Dieses Upgrade ermöglicht eine schnellere

Bereitstellung von Diensten, stärker personalisierte, KI-gesteuerte

Kundenerlebnisse und eine verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit.

Mit der neuen Architektur konnte bereits die Einführung digitaler Dienste

beschleunigt werden, darunter die Integration von MyDigital ID, der ID-

Diebstahlschutz von Mastercard, eine kostenlose Unfallversicherung, foodpanda-

Vorteile sowie In-App-Streaming-Inhalte wie Drama- und Spiele-Abonnements.

Die neue cloudnative Betriebsumgebung von Tune Talk zeichnet sich durch Zero-

Touch-Prozesse und selbstkorrigierende Automatisierung aus, was die

Netzwerkstabilität erhöht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.

Phase zwei wird die KI-gesteuerte Transformation von Tune Talk durch die

Einführung erweiterter Orchestrierungsfunktionen und BSS-Lösungen der nächsten

Generation vertiefen. Diese Funktionen werden die Netzwerkleistung weiter

steigern, die Servicebereitstellung beschleunigen und neue Einnahmequellen durch

kontextbezogene, personalisierte Angebote erschließen.

?Der Schritt zum vollständig cloudnativen MNO markiert den Beginn eines neuen

Kapitels für Tune Talk und unterstreicht unsere Ambition, ein intelligenteres

und agileres Mobilfunknetz für Malaysia und darüber hinaus aufzubauen", sagte

Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk.?Dank dieser Grundvoraussetzungen können

wir schneller agieren, personalisierte Dienste in großem Umfang anbieten und

durch KI-gesteuerte Technologien neuen Mehrwert für unseren wachsenden

Kundenstamm schaffen."

?Wir sind stolz darauf, diese erste Phase unserer Partnerschaft mit Tune Talk

erfolgreich umgesetzt zu haben und deren Entwicklung zu einem vollständig

cloudnativen MNO voranzutreiben", erklärt Pardeep Kohli, President und CEO von

Mavenir.?Das Team von Tune Talk setzt auf ständige Innovation und geht immer

wieder über Grenzen hinaus, um seinen Kunden das Beste zu bieten - unser

vollständig cloudnativer Ansatz ist dabei der entscheidende Hebel für die

Schnelligkeit, Flexibilität und Effizienz, die den Erfolg des Unternehmens

ausmachen."

Tune Talk wird mit dieser Bereitstellung zu einem Referenzmodell für cloudnative

Mobilfunkbetreiber, nicht nur in Malaysia, sondern auch in der ASEAN-Region, und

zeigt, wie moderne OSS/BSS-Lösungen die Unabhängigkeit, Agilität und

langfristige digitale Transformation der Betreiber beschleunigen können.

Nehmen Sie an der Diskussion auf dem Mobile World Congress in Barcelona teil

#MWC26:

Mavenir veranstaltet in Zusammenarbeit mit Mobile World Live eine

Podiumsdiskussion auf dem MWC26 mit dem Titel?Built for More, Bound by Less:

The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G" am Stand von Mavenir in

Halle 2, 2H60 - Montag, 2. März von 13:15 bis 13:45 Uhr. Die Veranstaltung mit

Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk, sowie einem Sprecher von TextNow und

Sandeep Singh von Mavenir wird aufzeigen, wie Mobilfunknetze florieren, wenn sie

cloudnative Architekturen, KI-gesteuerte Erkenntnisse und flexible

Monetarisierung kombinieren. Die Sitzung präsentiert zudem konkrete Ansätze, um

den Fokus weg vom reinen Preiskampf hin zu einer Profilierung durch einzigartige

Nutzererlebnisse zu lenken.

Um persönlich oder per Livestream teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte

hier:

Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI,

Cloud & 5G (https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-

new-breed-of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/)

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für

Mobilfunkbetreiber. Die fundierte Expertise des Unternehmens im

Telekommunikationsbereich ist durch Implementierungen bei über 300 Betreibern in

mehr als 120 Ländern belegt, die gemeinsam mehr als 50?% der weltweiten

Abonnenten bedienen. Mavenir bündelt seine umfassende Erfahrung in der

Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Know-how sowie Data-Science-

Kompetenzen, die für die Lösung konkreter Kundenprobleme unerlässlich sind. Mit

ihrem KI-basierten Ansatz ebnen diese bewährten Softwarelösungen den Boden für

eine KI-native Zukunft und ermöglichen die Transformation der Betreiber zu

Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(http://www.mavenir.com/)

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

Über Tune Talk

Tune Talk ist der am schnellsten wachsende, vollständig cloudnative

Mobilfunknetzbetreiber in Asien. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 setzen wir

auf günstige Tarife und attraktive Anreize. Als Telekommunikationsunternehmen

und Wegbereiter für den digitalen Lifestyle bieten wir Pakete mit unbegrenzten

Anrufen, SMS und Highspeed-Internet an, die auf die Nachfrage nach einfachen,

wertorientierten Produkten mit leichter Zugänglichkeit und großer Verbreitung

zugeschnitten sind. Durch konsequente Innovation und digitale Disruption

schaffen wir moderne Telekommunikationslösungen für eine Welt im Wandel. Damit

reagieren wir flexibel auf die dynamischen Ansprüche unserer Kunden und

behaupten unsere Vorreiterrolle in der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tunetalk.com.

(http://www.tunetalk.com/)

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Markenvertreter

? Ahmad Zhafir Zulkifili

Mobil: +60 17-252 0315

E-Mail: zhafir.zulkifili@tunetalk.com (mailto:zhafir.zulkifili@tunetalk.com)

Team Continuum PR

? Michelle Bridget

Mobil: +60 12-697 7356

E-Mail: michelle.bridget@continuumpr.com

(mailto:michelle.bridget@continuumpr.com)

? Kashantha Ravindran

Mobil: +60 16-976 2767

E-Mail: kashantha@continuumpr.com (mailto:kashantha@continuumpr.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-

aae31298e49a

