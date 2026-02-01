GNW-News: Tune Talk wird mit Unterstützung von Mavenir zum ersten vollständig cloudnativen Mobilfunknetzbetreiber der ASEAN-Region
^KUALA LUMPUR, Malaysia, und RICHARDSON, Texas, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Tune Talk, eine der bekanntesten Mobilfunkmarken Malaysias, hat die Entwicklung
zu einem vollständig unabhängigen, cloudnativen Mobilfunknetzbetreiber (MNO)
abgeschlossen. Dieser Schritt wurde durch eine strategische Partnerschaft mit
Mavenir realisiert, dem Anbieter von Netzwerksoftware für KI-gestützte
Mobilfunkinfrastruktur. Tune Talk ist damit in der Lage, seine eigenen
Netzwerksysteme durchgängig zu betreiben, und kann mit Blick auf seine nächste
Wachstumsphase schneller, agiler und innovativer agieren.
Diese Entwicklung wurde durch den Einsatz der cloudnativen OSS- und BSS-Lösungen
von Mavenir ermöglicht. Sie geben Tune Talk die volle Kontrolle über seinen
Netzwerkbetrieb und seine digitalen Serviceplattformen und bilden eine
softwaregesteuerte Grundlage für künftiges Wachstum.
Dank der Modernisierung seiner OSS- und BSS-Ebenen mit den cloudnativen
Plattformen von Mavenir betreibt Tune Talk ab sofort ein unabhängiges,
softwaredefiniertes Netzwerk.-- Dieses Upgrade ermöglicht eine schnellere
Bereitstellung von Diensten, stärker personalisierte, KI-gesteuerte
Kundenerlebnisse und eine verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit.
Mit der neuen Architektur konnte bereits die Einführung digitaler Dienste
beschleunigt werden, darunter die Integration von MyDigital ID, der ID-
Diebstahlschutz von Mastercard, eine kostenlose Unfallversicherung, foodpanda-
Vorteile sowie In-App-Streaming-Inhalte wie Drama- und Spiele-Abonnements.
Die neue cloudnative Betriebsumgebung von Tune Talk zeichnet sich durch Zero-
Touch-Prozesse und selbstkorrigierende Automatisierung aus, was die
Netzwerkstabilität erhöht und gleichzeitig die Betriebskosten senkt.
Phase zwei wird die KI-gesteuerte Transformation von Tune Talk durch die
Einführung erweiterter Orchestrierungsfunktionen und BSS-Lösungen der nächsten
Generation vertiefen. Diese Funktionen werden die Netzwerkleistung weiter
steigern, die Servicebereitstellung beschleunigen und neue Einnahmequellen durch
kontextbezogene, personalisierte Angebote erschließen.
?Der Schritt zum vollständig cloudnativen MNO markiert den Beginn eines neuen
Kapitels für Tune Talk und unterstreicht unsere Ambition, ein intelligenteres
und agileres Mobilfunknetz für Malaysia und darüber hinaus aufzubauen", sagte
Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk.?Dank dieser Grundvoraussetzungen können
wir schneller agieren, personalisierte Dienste in großem Umfang anbieten und
durch KI-gesteuerte Technologien neuen Mehrwert für unseren wachsenden
Kundenstamm schaffen."
?Wir sind stolz darauf, diese erste Phase unserer Partnerschaft mit Tune Talk
erfolgreich umgesetzt zu haben und deren Entwicklung zu einem vollständig
cloudnativen MNO voranzutreiben", erklärt Pardeep Kohli, President und CEO von
Mavenir.?Das Team von Tune Talk setzt auf ständige Innovation und geht immer
wieder über Grenzen hinaus, um seinen Kunden das Beste zu bieten - unser
vollständig cloudnativer Ansatz ist dabei der entscheidende Hebel für die
Schnelligkeit, Flexibilität und Effizienz, die den Erfolg des Unternehmens
ausmachen."
Tune Talk wird mit dieser Bereitstellung zu einem Referenzmodell für cloudnative
Mobilfunkbetreiber, nicht nur in Malaysia, sondern auch in der ASEAN-Region, und
zeigt, wie moderne OSS/BSS-Lösungen die Unabhängigkeit, Agilität und
langfristige digitale Transformation der Betreiber beschleunigen können.
Nehmen Sie an der Diskussion auf dem Mobile World Congress in Barcelona teil
#MWC26:
Mavenir veranstaltet in Zusammenarbeit mit Mobile World Live eine
Podiumsdiskussion auf dem MWC26 mit dem Titel?Built for More, Bound by Less:
The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G" am Stand von Mavenir in
Halle 2, 2H60 - Montag, 2. März von 13:15 bis 13:45 Uhr. Die Veranstaltung mit
Gurtaj Singh Padda, CEO von Tune Talk, sowie einem Sprecher von TextNow und
Sandeep Singh von Mavenir wird aufzeigen, wie Mobilfunknetze florieren, wenn sie
cloudnative Architekturen, KI-gesteuerte Erkenntnisse und flexible
Monetarisierung kombinieren. Die Sitzung präsentiert zudem konkrete Ansätze, um
den Fokus weg vom reinen Preiskampf hin zu einer Profilierung durch einzigartige
Nutzererlebnisse zu lenken.
Um persönlich oder per Livestream teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte
hier:
Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI,
Cloud & 5G (https://www.mavenir.com/built-for-more-bound-by-less-the-rise-of-a-
new-breed-of-mno-embracing-ai-cloud-and-5g/)
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von cloudnativen, KI-basierten Softwarelösungen für
Mobilfunkbetreiber. Die fundierte Expertise des Unternehmens im
Telekommunikationsbereich ist durch Implementierungen bei über 300 Betreibern in
mehr als 120 Ländern belegt, die gemeinsam mehr als 50?% der weltweiten
Abonnenten bedienen. Mavenir bündelt seine umfassende Erfahrung in der
Telekommunikationsbranche mit Cloud- und IT-Know-how sowie Data-Science-
Kompetenzen, die für die Lösung konkreter Kundenprobleme unerlässlich sind. Mit
ihrem KI-basierten Ansatz ebnen diese bewährten Softwarelösungen den Boden für
eine KI-native Zukunft und ermöglichen die Transformation der Betreiber zu
Technologieunternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
(http://www.mavenir.com/)
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Über Tune Talk
Tune Talk ist der am schnellsten wachsende, vollständig cloudnative
Mobilfunknetzbetreiber in Asien. Seit unserer Gründung im Jahr 2009 setzen wir
auf günstige Tarife und attraktive Anreize. Als Telekommunikationsunternehmen
und Wegbereiter für den digitalen Lifestyle bieten wir Pakete mit unbegrenzten
Anrufen, SMS und Highspeed-Internet an, die auf die Nachfrage nach einfachen,
wertorientierten Produkten mit leichter Zugänglichkeit und großer Verbreitung
zugeschnitten sind. Durch konsequente Innovation und digitale Disruption
schaffen wir moderne Telekommunikationslösungen für eine Welt im Wandel. Damit
reagieren wir flexibel auf die dynamischen Ansprüche unserer Kunden und
behaupten unsere Vorreiterrolle in der Branche.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tunetalk.com.
(http://www.tunetalk.com/)
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Markenvertreter
? Ahmad Zhafir Zulkifili
Mobil: +60 17-252 0315
E-Mail: zhafir.zulkifili@tunetalk.com (mailto:zhafir.zulkifili@tunetalk.com)
Team Continuum PR
? Michelle Bridget
Mobil: +60 12-697 7356
E-Mail: michelle.bridget@continuumpr.com
(mailto:michelle.bridget@continuumpr.com)
? Kashantha Ravindran
Mobil: +60 16-976 2767
E-Mail: kashantha@continuumpr.com (mailto:kashantha@continuumpr.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-
aae31298e49a
