GNW-News: Unternehmen können ihre Belegschaft jetzt mit dem KI-Assistenten Alfie von Pebl innerhalb weniger Minuten weltweit erweitern
^PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pebl
(https://hellopebl.com/), die weltweit führende KI-basierte
Beschäftigungsplattform, gab heute die Einführung von Alfie bekannt, dem
branchenweit ersten KI-Assistenten, der während des gesamten globalen
Beschäftigungszyklus geprüfte und vertrauenswürdige Compliance-Informationen
liefert.
Alfie basiert auf der proprietären Compliance-Datenbank von Pebl, die mehr als
185 Länder abdeckt, und wandelt komplexe Vorschriften in klare, umsetzbare
Leitlinien um, damit Unternehmen schnell, präzise und sicher globale Teams
einstellen, einarbeiten und verwalten können.
Im Gegensatz zu anderen Lösungen bietet Pebl kostenlosen, offenen Zugang zu
länderspezifischen Einstellungsanforderungen, vollständigen Kostenvoranschlägen
und Einblicken in die Compliance, bevor ein Interessent Kunde von Pebl wird.
Das bedeutet, dass Unternehmen Märkte sofort und einfach bewerten und
vergleichen können.
?Alfie setzt neue Maßstäbe im Bereich der globalen Beschäftigung, indem es
komplexe Vorschriften in Echtzeit in klare, konforme Leitlinien umwandelt", so
Francoise Brougher, CEO von Pebl.?Mit Alfie können Führungskräfte aus der
Wirtschaft neue Märkte sicher bewerten, Kosten prognostizieren und innerhalb
weniger Minuten von der Angebotsanfrage zur konformen Einstellung übergehen."
Alfie ist vollständig in die Global Work Platform(TM) von Pebl integriert und
unterstützt jede Phase des Beschäftigungsprozesses:
* Entdecken Sie internationale Personalbeschaffung: Erhalten Sie Zugang zu
länderspezifischen Einstellungsanforderungen, Kostenschätzungen und
Compliance-Informationen, auch wenn Sie kein Kunde von Pebl sind. Weitere
Informationen dazu finden Sie hier (https://signup.hellopebl.com/self-
signup).
* In wenigen Minuten einstellen und einarbeiten: Dank einer
benutzerfreundlichen Self-Service-Erfahrung können Unternehmen die Kosten im
Voraus einsehen und innerhalb weniger Minuten vom Angebot zum
Vertragsabschluss gelangen. Alfie überprüft Dokumente und Verträge und
liefert Echtzeit-Updates, um einen konformen Onboarding-Prozess in über 185
Ländern sicherzustellen.
* Personalplanung und -strategie: Lokale Daten und Erkenntnisse ermöglichen
einen sicheren Markteintritt und eine strategische Szenarioplanung.
* Sofortige Unterstützung: Konversationsorientierte, kontextbezogene Antworten
mit nahtloser Übergabe an einen menschlichen Experten, wenn erforderlich.
* Proaktive Compliance: In Kürze wird Alfie Teams auf regulatorische
Änderungen hinweisen, bevor diese in Kraft treten.
Warum dies wichtig ist
Die globale Personalbeschaffung erfordert heute Schnelligkeit und Präzision,
aber die Einhaltung von Vorschriften wird immer komplexer. In vielen Märkten
erschweren sich ständig weiterentwickelnde Vorschriften es Unternehmen, ohne
Risiko zu expandieren. Verstöße gegen Compliance-Vorschriften können die
Expansion verzögern, zusätzliche Kosten verursachen und Unternehmen Strafen
aussetzen. Durch die Kombination von einem Jahrzehnt Fachwissen mit
zuverlässiger Echtzeit-KI, die den Compliance-Anforderungen entspricht, setzt
Pebl einen neuen Standard für eine konforme und sichere globale Expansion.
Entdecken Sie (https://signup.hellopebl.com/self-signup) neue Märkte und
beginnen Sie noch heute mit der Einstellung von Mitarbeitern.
Über Pebl
Pebl ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für den
globalen Arbeitsmarkt und verfügt über eine führende Plattform, die auf einem
Jahrzehnt lokaler Kenntnisse und Compliance-Expertise basiert. Pebl unterstützt
Unternehmen mithilfe von KI-Anleitung in Echtzeit dabei, Talente in über 185
Ländern schnell einzustellen, einfach zu bezahlen und zu verwalten. Alfie, der
KI-Assistent von Pebl, liefert sofortige, geprüfte Antworten in über 50
Sprachen, unterstützt durch ein globales Netzwerk von Rechts- und
Personalbeschaffungsexperten. Pebl verfügt über mehr Arbeitsgenehmigungen als
jeder andere Arbeitgeber (EOR) und genießt das Vertrauen Tausender Unternehmen -
von Fortune 500-Unternehmen bis hin zu wachstumsstarken Start-ups. Pebl wird von
Analysten durchweg als führender EOR-Anbieter anerkannt und wurde auf G2 als
Nummer 1 in Sachen Compliance bewertet. Mit Pebl können Unternehmen überall und
jederzeit großartige Talente einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:
hellopebl.com (http://hellopebl.com/) oder vernetzen Sie sich mit uns in den
sozialen Medien auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hellopebl/) |
Instagram (https://www.instagram.com/hello_pebl/)
Medienkontakt:
press@hellopebl.com (mailto:press@hellopebl.com)
Â°