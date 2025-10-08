GNW-News: Unternehmen können ihre Belegschaft jetzt mit dem KI-Assistenten Alfie von Pebl innerhalb weniger Minuten weltweit erweitern

^PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pebl

(https://hellopebl.com/), die weltweit führende KI-basierte

Beschäftigungsplattform, gab heute die Einführung von Alfie bekannt, dem

branchenweit ersten KI-Assistenten, der während des gesamten globalen

Beschäftigungszyklus geprüfte und vertrauenswürdige Compliance-Informationen

liefert.

Alfie basiert auf der proprietären Compliance-Datenbank von Pebl, die mehr als

185 Länder abdeckt, und wandelt komplexe Vorschriften in klare, umsetzbare

Leitlinien um, damit Unternehmen schnell, präzise und sicher globale Teams

einstellen, einarbeiten und verwalten können.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen bietet Pebl kostenlosen, offenen Zugang zu

länderspezifischen Einstellungsanforderungen, vollständigen Kostenvoranschlägen

und Einblicken in die Compliance, bevor ein Interessent Kunde von Pebl wird.

Das bedeutet, dass Unternehmen Märkte sofort und einfach bewerten und

vergleichen können.

?Alfie setzt neue Maßstäbe im Bereich der globalen Beschäftigung, indem es

komplexe Vorschriften in Echtzeit in klare, konforme Leitlinien umwandelt", so

Francoise Brougher, CEO von Pebl.?Mit Alfie können Führungskräfte aus der

Wirtschaft neue Märkte sicher bewerten, Kosten prognostizieren und innerhalb

weniger Minuten von der Angebotsanfrage zur konformen Einstellung übergehen."

Alfie ist vollständig in die Global Work Platform(TM) von Pebl integriert und

unterstützt jede Phase des Beschäftigungsprozesses:

* Entdecken Sie internationale Personalbeschaffung: Erhalten Sie Zugang zu

länderspezifischen Einstellungsanforderungen, Kostenschätzungen und

Compliance-Informationen, auch wenn Sie kein Kunde von Pebl sind. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier (https://signup.hellopebl.com/self-

signup).

* In wenigen Minuten einstellen und einarbeiten: Dank einer

benutzerfreundlichen Self-Service-Erfahrung können Unternehmen die Kosten im

Voraus einsehen und innerhalb weniger Minuten vom Angebot zum

Vertragsabschluss gelangen. Alfie überprüft Dokumente und Verträge und

liefert Echtzeit-Updates, um einen konformen Onboarding-Prozess in über 185

Ländern sicherzustellen.

* Personalplanung und -strategie: Lokale Daten und Erkenntnisse ermöglichen

einen sicheren Markteintritt und eine strategische Szenarioplanung.

* Sofortige Unterstützung: Konversationsorientierte, kontextbezogene Antworten

mit nahtloser Übergabe an einen menschlichen Experten, wenn erforderlich.

* Proaktive Compliance: In Kürze wird Alfie Teams auf regulatorische

Änderungen hinweisen, bevor diese in Kraft treten.

Warum dies wichtig ist

Die globale Personalbeschaffung erfordert heute Schnelligkeit und Präzision,

aber die Einhaltung von Vorschriften wird immer komplexer. In vielen Märkten

erschweren sich ständig weiterentwickelnde Vorschriften es Unternehmen, ohne

Risiko zu expandieren. Verstöße gegen Compliance-Vorschriften können die

Expansion verzögern, zusätzliche Kosten verursachen und Unternehmen Strafen

aussetzen. Durch die Kombination von einem Jahrzehnt Fachwissen mit

zuverlässiger Echtzeit-KI, die den Compliance-Anforderungen entspricht, setzt

Pebl einen neuen Standard für eine konforme und sichere globale Expansion.

Entdecken Sie (https://signup.hellopebl.com/self-signup) neue Märkte und

beginnen Sie noch heute mit der Einstellung von Mitarbeitern.

Über Pebl

Pebl ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für den

globalen Arbeitsmarkt und verfügt über eine führende Plattform, die auf einem

Jahrzehnt lokaler Kenntnisse und Compliance-Expertise basiert. Pebl unterstützt

Unternehmen mithilfe von KI-Anleitung in Echtzeit dabei, Talente in über 185

Ländern schnell einzustellen, einfach zu bezahlen und zu verwalten. Alfie, der

KI-Assistent von Pebl, liefert sofortige, geprüfte Antworten in über 50

Sprachen, unterstützt durch ein globales Netzwerk von Rechts- und

Personalbeschaffungsexperten. Pebl verfügt über mehr Arbeitsgenehmigungen als

jeder andere Arbeitgeber (EOR) und genießt das Vertrauen Tausender Unternehmen -

von Fortune 500-Unternehmen bis hin zu wachstumsstarken Start-ups. Pebl wird von

Analysten durchweg als führender EOR-Anbieter anerkannt und wurde auf G2 als

Nummer 1 in Sachen Compliance bewertet. Mit Pebl können Unternehmen überall und

jederzeit großartige Talente einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:

hellopebl.com (http://hellopebl.com/) oder vernetzen Sie sich mit uns in den

sozialen Medien auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hellopebl/) |

Instagram (https://www.instagram.com/hello_pebl/)

Medienkontakt:

press@hellopebl.com (mailto:press@hellopebl.com)

