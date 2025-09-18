^Zusammenfassung: AdFinanz schließt strategische Evolution ab, die konservative

Portfolio-Elemente, strategische Unabhängigkeit und menschenzentrierte digitale

Integration betont. Das Genfer Unternehmen meldet 18% höhere Kundenbindung und

die höchsten Zufriedenheitswerte seit fünf Jahren, seit der Implementierung in

Q2 2025 über alle Kundenportfolios hinweg.

GENF und ZÜRICH, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AdFinanz

(http://adfinanz.com) gab den Abschluss einer firmenweiten Evolution seiner

Beratungs- und Vermögensverwaltungsstrategie in diesem Quartal bekannt. Seit dem

Start Anfang 2025 hat AdFinanz konservative Portfolio-Elemente, strategische

Unabhängigkeit und menschenzentrierte digitale Fähigkeiten über alle

Kundenportfolios hinweg integriert, als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach

Stabilität und Transparenz inmitten von Marktvolatilität und sich verändernden

wirtschaftlichen Bedingungen. Der Integrationsprozess erreichte alle Plattformen

seit Q2 2025 und führt derzeit zu höherer Kundenbindung.

Das umfassende strategische Rahmenwerk adressiert drei Kernpfeiler, die

AdFinanz' Ansatz im heutigen unsicheren Investitionsklima auszeichnen. Das

Unternehmen hat konservative Portfolio-Bausteine priorisiert, wobei mehr als

70% der aktuellen Portfolios nun Investment-Grade-Anleihen, dividendenstabile

Aktien und inflationsgebundene Wertpapiere umfassen, die darauf ausgelegt sind,

Kapitalerhaltung über aggressive Wachstumsstrategien zu betonen.

AdFinanz' strategische Unabhängigkeit als partnergeführtes Unternehmen ohne

externe Aktionäre ermöglicht schnelle Entscheidungsfindung, die strikt auf

Kundeninteressen ausgerichtet ist, frei von Unternehmenseinflüssen oder

kurzfristigem Leistungsdruck. Diese Unabhängigkeit hat sich als zunehmend

wertvoll erwiesen, da Marktbedingungen agile Reaktionen auf Volatilität,

Inflation, Unsicherheit und sich verändernde Zinspolitiken erfordern.

Die menschenzentrierte digitale Integrationskomponente verbessert

Kundenbeziehungen durch transparente Berichterstattung und direkten

Beratungszugang zu den Partnern und Portfolio-Managern des Unternehmens, wobei

technologische Effizienz mit personalisierter Servicelieferung kombiniert wird.

Seit der Implementierung des verfeinerten Rahmenwerks ist die Kundenbindung bei

AdFinanz um 18% Jahr-über-Jahr (2024-2025) gestiegen, wobei die

Kundenzufriedenheitswerte ein Fünf-Jahres-Hoch erreichten. Diese Ergebnisse

spiegeln den Erfolg des Unternehmens beim Adressieren sich entwickelnder

Kundenprioritäten in einem zunehmend komplexen Marktumfeld wider.

Markttrends unterstützen AdFinanz' strategische Ausrichtung. Die Schweiz bleibt

Europas drittgrößter Vermögensverwaltungsmarkt, wobei Schweizer

Vermögensverwalter (https://www.zugerkb.ch/docs/default-source/anlegen-und-

boerse/amas-swiss-asset-management-study-2025.pdf?sfvrsn=d2ed8b8c_1) bis Ende

2024 CHF 3,4 Billionen an Vermögenswerten betreuten und damit anhaltendes

Wachstum und Stabilität im Sektor demonstrierten. Die Schweizer Bankenkultur

(https://www.wealthconsulting.com/blog/where-to-bank-switzerland-vs-singapore-

for-global-investors) hat lange konservatives Risikomanagement und

Kapitalerhaltung über risikoreiche Wachstumsstrategien betont, wobei der Ruf der

Branche auf Stabilität und langfristigem Vermögensschutz aufgebaut ist.

Die Anzahl der Privatbanken in der Schweiz

(https://www.unisg.ch/en/newsdetail/news/swiss-private-banks-assets-under-

management-at-record-high/) konsolidiert sich weiterhin und fiel von 85 auf 83

Unternehmen, während sich die Branche auf nachhaltige, kundenzentrierte

Geschäftsmodelle konzentriert. Jüngste Marktvolatilität

(https://www.imd.org/ibyimd/finance/swiss-banking-in-search-of-a-secure-future/)

und wirtschaftliche Unsicherheit haben die Investorennachfrage nach defensiven

Anlagestrategien und stabilen, transparenten Beratungsbeziehungen verstärkt.

Die strategische Evolution wurde von AdFinanz' partnerbasiertem Team erfahrener

Investmentprofessionals geleitet und firmenweit mit direkter Beteiligung von

Führungskräften und Portfolio-Managern ausgeführt. Die Implementierung erfolgte

progressiv über das vergangene Jahr und kulminierte in vollständiger Integration

über alle Kundenportfolios bis Q2 2025.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats sagt:?Wir sehen unsere Arbeit nicht als

Versuch, die Märkte zu überlisten, sondern als Verantwortung, Vermögen über

Generationen zu erhalten und es intelligent zu entwickeln."

Kundenzugang und Engagement

Potenzielle Kunden können von AdFinanz' verbessertem strategischem Rahmenwerk

durch personalisierte Portfolio-Konsultationen profitieren, die umfassende

Risiko- und Bedarfsbewertungen, maßgeschneiderte Portfolio-Modellierung, die

konservative und Wachstumselemente ausbalanciert, und transparente

Berichterstattung mit direktem Partnerzugang umfassen.

Services stehen qualifizierten Investoren, vermögenden Privatpersonen und

Institutionen zur Verfügung, wobei Mindestanlageschwellen je nach Portfolio-

Strategie variieren. AdFinanz operiert unter Schweizer Regulierungsrichtlinien

und erfordert vollständige KYC/AML-Dokumentation vor dem Onboarding.

Über AdFinanz

AdFinanz ist ein partnergeführtes Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Genf,

Schweiz. Es bedient private und institutionelle Kunden in der Schweiz und

ausgewählten internationalen Märkten. Die entwickelte Strategie des Unternehmens

betont konservative Portfolio-Konstruktion, strategische Unabhängigkeit und

menschenzentrierte digitale Integration, um disziplinierte, transparente und

kundenorientierte Ergebnisse zu liefern.

Kontaktinformationen:

Kontaktperson: Nico Sommer

Organisation/Unternehmen: AdFinanz

Unternehmenswebsite: adfinanz.com

Kontakt-E-Mail-Adresse: info@adfinanz.com

