Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert sich

05.11.25 11:09 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im Oktober stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 52,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Anstieg auf 51,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Der Indikator liegt damit nun komfortabler über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert insofern weiter einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Dienstleister berichteten im Oktober von einer Trendwende bei der Neukundengewinnung und von einer besser als erwarteten Umsatzentwicklungen", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Eine Reihe von Unternehmen stellte eine robuste Kundennachfrage fest, insbesondere auf den heimischen Märkten - trotz erhöhter geschäftlicher Unsicherheit."

In der Industrie hingegen hatte sich der Indikator laut Daten vom Montag zwar etwas mehr als erwartet aufgehellt, liegt aber immer noch unter der Wachstumsschwelle. Der entsprechende Indikator liegt zudem unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg um 2,1 Punkte auf 52,2 Punkte. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,1 Punkten erwartet worden./jsl/la/mis