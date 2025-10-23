GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt
^Christopher Young wird Nachfolger von David DeStefano als Präsident und Chief
Executive Officer von Vertex
Führungswechsel am 10. November 2025; David DeStefano wird nicht-
geschäftsführender Vorsitzender
Gibt vorläufige Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt
KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc
(https://www.vertexinc.com/). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das?Unternehmen"),
ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern, gab heute
bekannt, dass David DeStefano mit Wirkung zum 10. November 2025 als Präsident
und Chief Executive Officer zurücktreten wird. Nach einem umfangreichen
Auswahlverfahren, das mit Unterstützung einer führenden unabhängigen
Personalberatung durchgeführt wurde, hat der Verwaltungsrat Christopher Young
zum Nachfolger von DeStefano als Präsident und Chief Executive Officer von
Vertex ernannt. Zu diesem Zeitpunkt wird er auch in den Vorstand von Vertex
berufen. DeStefano wird als nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Vertex-
Vorstands fungieren.
Young ist erfahrener Manager, Investor und Vorstandsmitglied mit einer
beeindruckenden Erfolgsbilanz von fast drei Jahrzehnten in Führungspositionen im
Bereich Unternehmenstechnologie. Zuletzt war er als Executive Vice President für
Business Development bei Microsoft tätig, wo er direkt dem Vorsitzenden und CEO
unterstellt war und für die Bewertung von Wachstumschancen sowie die Leitung der
Bereiche Geschäftsentwicklung, Risikokapitalinvestitionen und
Unternehmensstrategie verantwortlich war. Während seiner Beschäftigung war Young
maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsagenda von Microsoft im Bereich der
künstlichen Intelligenz und anderer neuer Technologien beteiligt und knüpfte
gleichzeitig strategische Allianzen für den Wandel. Vor seiner Zeit bei
Microsoft war Young CEO des auf Unternehmen spezialisierten
Cybersicherheitsunternehmens McAfee, wo er 2017 die Ausgliederung aus Intel
mitgestaltete und den Übergang zur Cloud vorantrieb. Zuvor war Young als Senior
Vice President für den Bereich Sicherheit bei Cisco Systems tätig, wo er das
strategische Profil des Sicherheitsgeschäfts umgestaltete und das Unternehmen zu
einem anerkannten Marktführer ausbaute.
DeStefano war während seiner 26-jährigen Tätigkeit bei Vertex eine tragende
Säule in Bezug auf Vision, Umsetzung und Engagement, und maßgeblich am Erfolg
des Unternehmens beteiligt. Unter seiner Expertise führte Vertex erfolgreich
seinen Börsengang durch, erweiterte seine Cloud-basierten Lösungen und tätigte
mehrere strategische Akquisitionen, um seine globalen Fähigkeiten zu verbessern.
Während seiner Zeit bei Vertex hat das Unternehmen seine Position als
vertrauenswürdiger Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern weiter ausgebaut,
ein konstant starkes und profitables Umsatzwachstum erzielt, darunter einen
Jahresumsatz von über 600 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, und eine starke
Wertschöpfung für die Aktionäre vorangetrieben.
?Gestützt auf die anhaltende Nachfrage nach unseren Lösungen und klare
Aussichten für langfristiges Wachstum verfügt Vertex über ein außergewöhnlich
starkes Fundament mit einem erfahrenen Führungsteam. Das Unternehmen ist für die
nächste Phase seiner Entwicklung gut aufgestellt, sodass jetzt der richtige
Zeitpunkt ist, unseren Nachfolgeplan umzusetzen und Christopher als unseren
neuen CEO willkommen zu heißen", sagte David DeStefano, Präsident, CEO und
Vorsitzender.?Seit 26 Jahren engagiere ich mich intensiv für das Wachstum und
den Erfolg von Vertex, angefangen bei unserem Börsengang bis hin zum Ausbau
unseres Partner-Ökosystems. Ich bin sehr stolz darauf, wie das Vertex-Team
Tausenden von Kunden weltweit mit unserem führenden Portfolio an Produkten und
Lösungen zu Wachstum verholfen hat. Was dieses Team in den letzten Jahren als
wichtiger Partner für unsere Kunden geleistet hat, ist inspirierend, und ich
könnte nicht optimistischer in die Zukunft unseres Unternehmens blicken.
Christopher ist eine bewährte Führungskraft mit einer beeindruckenden
Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen, und ich bin überzeugt, dass er
die beste Person ist, um die derzeitige Dynamik bei Vertex weiter auszubauen."
?Es ist mir eine Ehre, zum nächsten CEO von Vertex ernannt worden zu sein, und
ich freue mich sehr darauf, diese neue Aufgabe zu übernehmen", kommentierte
Christopher Young.?Vertex verfügt über eine solide Produktbasis, fundierte
Branchenexpertise und einen starken Kundenstamm. Mit dem rasanten Aufstieg der
generativen KI haben wir die außergewöhnliche Chance, die Verwaltung von Steuern
und Compliance zu revolutionieren - indem wir Technologie und menschliches
Fachwissen zusammenbringen, um Kunden weltweit noch mehr Wert und Effizienz zu
bieten. Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand, dem Managementteam und all
unseren talentierten Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um die Führungsposition
von Vertex auszubauen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum und Shareholder
Value zu erzielen."
?David hat Vertex und unsere Mitarbeiter positiv und nachhaltig geprägt. Er hat
Vertex zu einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken mit einer starken
strategischen und finanziellen Position und bedeutendem Wachstumspotenzial
gemacht. Im Namen des gesamten Vorstands, unserer Mitarbeiter, Kunden und
Aktionäre möchte ich David für seine bemerkenswerten Leistungen und sein
Engagement für einen reibungslosen Übergang danken. Wir freuen uns darauf, auch
weiterhin von seinem Fachwissen und seiner umfassenden Branchenkenntnis im
Vorstand zu profitieren", sagte Ric Andersen, Lead Independent Director des
Vertex-Vorstands.
Andersen fuhr fort:?Als David uns seine Entscheidung mitteilte, sich aus Vertex
zurückzuziehen, hat der Vorstand einen gründlichen und sorgfältigen
Nachfolgeplanungsprozess durchgeführt. Mit Unterstützung von Spencer Stuart
haben wir in Christopher Young einen herausragenden Manager gefunden, und wir
freuen uns, ihn bei Vertex willkommen zu heißen. Mit seiner fundierten Erfahrung
im Bereich Unternehmenssoftware und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz sind wir
überzeugt, dass Christopher der richtige Leiter ist, um uns in die nächste
Wachstumsphase zu führen, während wir weiter expandieren und die
vielversprechenden Marktchancen nutzen, die vor uns liegen."
Mit der Aufnahme von Young wird der Vertex-Vorstand aus neun Direktoren
bestehen, von denen sieben unabhängig sind.
Vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal
Das Unternehmen hat heute außerdem vorläufige Finanzergebnisse für das dritte
Quartal 2025 bekannt gegeben, darunter:
* Der Gesamtumsatz wird voraussichtlich etwa 192 Millionen US-Dollar betragen,
verglichen mit 170,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
* Der bereinigte EBITDA wird voraussichtlich etwa 43 Millionen US-Dollar
betragen, verglichen mit 38,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des
Vorjahres.
Über Christopher Young
Christopher Young ist ein versierter Manager im Bereich Unternehmenstechnologie
mit fast drei Jahrzehnten Führungserfahrung in der Technologiebranche. Zuletzt
war er als Executive Vice President für Geschäftsentwicklung bei Microsoft
tätig, wo er die Bereiche Geschäftsentwicklung, Risikokapitalinvestitionen und
Unternehmensstrategie leitete. Vor seiner Zeit bei Microsoft war er nach der
Ausgliederung von Intel als Chief Executive Officer von McAfee tätig. Nach
seiner Tätigkeit bei Intel, wo er als Senior Vice President des
Sicherheitsgeschäfts von Intel, damals McAfee, für die Entwicklung und Umsetzung
der Strategie des Sicherheitsgeschäfts sowie für die Überwachung des bedeutenden
Wachstums dieses Segments verantwortlich war, setzte er seine Arbeit bei McAfee
fort. Er war außerdem als Senior Vice President für den Sicherheitsbereich von
Cisco tätig, wo er das Wachstum dieses Geschäftsbereichs überwachte und dazu
beitrug, das Unternehmen als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren. Zu
Beginn seiner Karriere war Young als Senior Vice President im Bereich End User
Computing bei VMware tätig und hatte zunehmend verantwortungsvollere Positionen
im Sicherheitsbereich von AOL und RSA Security, der Sicherheitsabteilung von
EMC, inne. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Qualcomm und American
Express und war zuvor Mitglied des Verwaltungsrats von Snap und Rapid7.
Young hat einen Bachelor-Abschluss der Woodrow Wilson School of Public and
International Affairs der Princeton University und einen Master-Abschluss der
Harvard Business School.
Über Vertex
Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte
Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste
Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen
durchführen, Vorschriften einhalten und mit Vertrauen wachsen können. Vertex
bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten
Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und
Lohnsteuer. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und
Europa hilft Vertex weltweit führenden Marken, die Komplexität der fortlaufenden
Compliance zu vereinfachen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie uns
auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten
darstellen, einschließlich Aussagen über unsere Überzeugungen und Erwartungen,
sind zukunftsgerichtete Aussagen und sollten als solche bewertet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Informationen zu unseren
vorläufigen Geschäftsergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den
Überzeugungen der Geschäftsführung von Vertex sowie auf Annahmen und
Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Da solche
Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse
basieren und keine Tatsachen darstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen
Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, neue Kunden auf
kosteneffiziente Weise zu gewinnen, und das Ausmaß, in dem bestehende Kunden
ihre Abonnements verlängern und upgraden; unsere Fähigkeit, Umsätze zu sichern
und zu steigern, die Rentabilität aufrechtzuerhalten und unser erwartetes
Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, Akquisitionsziele zu
identifizieren und erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren und zu
betreiben; unsere Fähigkeit, unsere strategischen Beziehungen zu Dritten
aufrechtzuerhalten und auszubauen; die potenziellen Auswirkungen einer globalen
Endemie oder Pandemie auf unser Geschäft; sowie die anderen Faktoren, die unter
der Überschrift?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular
10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der
bei der Securities Exchange Commission (?SEC") eingereicht wurde und später
durch unsere anderen SEC-Einreichungen aktualisiert werden kann. Kopien dieser
Unterlagen sind beim Unternehmen oder bei der SEC erhältlich.
Die oben dargestellten ungeprüften Finanzinformationen für das am 30. September
2025 endende Quartal sind vorläufig, basieren auf unseren nach bestem Wissen und
Gewissen vorgenommenen Schätzungen und unterliegen dem Abschluss unserer
Finanzabschlussverfahren. Diese Zusammenfassung stellt keine vollständige
Darstellung unserer Finanzergebnisse für das Quartal dar. Wir haben für unsere
oben beschriebenen Erwartungen ungefähre Beträge angegeben, da unsere Verfahren
zum Abschluss des Geschäftsquartals noch nicht abgeschlossen sind. Wir gehen
davon aus, dass unsere endgültigen Finanzergebnisse für das am 30. September
2025 endende Quartal nach Abschluss unserer Finanzabschlussverfahren innerhalb
der oben beschriebenen Bandbreiten liegen werden. Unsere tatsächlichen
Ergebnisse können jedoch aufgrund des Abschlusses unserer
Finanzabschlussverfahren sowie aufgrund von endgültigen Anpassungen und anderen
Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem Zeitpunkt der
Fertigstellung unserer Finanzergebnisse für dieses Quartal eintreten können,
erheblich von diesen Schätzungen abweichen. Alle oben aufgeführten Daten wurden
von der Geschäftsleitung erstellt und unterliegen deren Verantwortung. Keine
unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat diese vorläufigen Ergebnisse
geprüft, überprüft oder zusammengestellt, untersucht oder sonstige Verfahren in
Bezug auf diese vorläufigen Ergebnisse durchgeführt, noch hat sie eine
Stellungnahme oder eine andere Form der Bestätigung zu diesen vorläufigen
geschätzten Ergebnissen abgegeben.
Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Überzeugungen und Annahmen zum
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder
Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht
vorgeschrieben.
Verwendung und Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen
Zusätzlich zu unseren gemäß den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP") ermittelten Ergebnissen haben wir den
bereinigten EBITDA berechnet, das eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl ist.
Wir haben tabellarische Überleitungen dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl
zu der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl bereitgestellt.
Das Management verwendet nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um die
Betriebsergebnisse über verschiedene Rechnungsperioden hinweg zu verstehen und
zu vergleichen, für interne Budgetierungs- und Prognosezwecke sowie zur
Bewertung der finanziellen Leistung und Liquidität. Unsere nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen werden als ergänzende Angaben dargestellt, da wir der Ansicht
sind, dass sie Investoren und anderen Personen nützliche Informationen zum
Verständnis und zur Bewertung unserer Ergebnisse, Aussichten und Liquidität im
Zeitvergleich liefern, ohne dass bestimmte Posten berücksichtigt werden, die
nicht direkt mit unserer operativen Leistung korrelieren und die aus Gründen,
die nicht mit unserer operativen Leistung zusammenhängen, von Periode zu Periode
erheblich variieren können, sowie zum Vergleich unserer Finanzergebnisse mit
denen anderer Unternehmen. Unsere Definitionen dieser nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen können sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer
Unternehmen unterscheiden, sodass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann.
Darüber hinaus veröffentlichen andere Unternehmen diese oder ähnliche Kennzahlen
möglicherweise nicht. Daher sollten unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
zusätzlich zu den gemäß GAAP erstellten Finanzinformationen betrachtet werden
und nicht als Ersatz dafür oder isoliert davon.
Der bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem zum GAAP-Nettoergebnis die
Nettozinserträge oder -aufwendungen (einschließlich Anpassungen des
Abwicklungswerts der Verbindlichkeiten aus aufgeschobenen Kaufverpflichtungen),
Ertragsteuern, Abschreibungen auf Sachanlagen, Abschreibungen auf aktivierte
Software und erworbene immaterielle Vermögenswerte, die in den Kosten für
Abonnementumsätze enthalten sind, Abschreibungen auf erworbene immaterielle
Vermögenswerte, die in den Vertriebs- und Marketingkosten enthalten sind,
Abschreibungen auf Cloud-Computing-Implementierungskosten in den allgemeinen und
Verwaltungskosten, Wertminderungen von Vermögenswerten, aktienbasierte
Vergütungsaufwendungen, Abfindungsaufwendungen, bedingte Gegenleistungen für
Akquisitionen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Earn-outs
für Akquisitionen und Transaktionskosten, die im GAAP-Nettoergebnis oder
-verlust für die jeweiligen Zeiträume enthalten sind.
Aufgrund des vorläufigen Charakters der Darstellung des bereinigten EBITDA für
das am 30. September 2025 endende Quartal sind keine spezifischen
Quantifizierungen der Beträge verfügbar, die zur Abstimmung einer Schätzung des
Nettogewinns (Verlusts) erforderlich wären. Das Unternehmen ist der Ansicht,
dass bestimmte GAAP-Kennzahlen und bestimmte Anpassungen, die vorgenommen
wurden, um die entsprechenden Nicht-GAAP-Kennzahlen zu ermitteln, einer gewissen
Volatilität unterliegen, was das Unternehmen daran hindert, eine genaue
vorläufige Schätzung einer Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP vorzunehmen.
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist das Unternehmen der Ansicht, dass die
Angabe von Schätzungen der Beträge, die zur Überleitung des geschätzten nicht
GAAP-konformen bereinigten EBITDA des Unternehmens erforderlich wären, aus den
oben genannten Gründen ein Maß an Genauigkeit voraussetzen würde, das für
Anleger verwirrend oder irreführend wäre.
Anlegerkontakt:
Joe Crivelli
VP, Investor Relations
investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)
Ansprechpartner bei Vertex:
Rachel Litcofsky
Managerin, Public Relations
mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)
Â°
