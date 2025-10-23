GNW-News: Vertex gibt Rücktritt des CEO und Nachfolgeplan bekannt

Werte in diesem Artikel

^Christopher Young wird Nachfolger von David DeStefano als Präsident und Chief

Executive Officer von Vertex

Führungswechsel am 10. November 2025; David DeStefano wird nicht-

geschäftsführender Vorsitzender

Gibt vorläufige Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc

(https://www.vertexinc.com/). (NASDAQ: VERX) (?Vertex" oder das?Unternehmen"),

ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern , gab heute

bekannt, dass David DeStefano mit Wirkung zum 10. November 2025 als Präsident

und Chief Executive Officer zurücktreten wird. Nach einem umfangreichen

Auswahlverfahren, das mit Unterstützung einer führenden unabhängigen

Personalberatung durchgeführt wurde, hat der Verwaltungsrat Christopher Young

zum Nachfolger von DeStefano als Präsident und Chief Executive Officer von

Vertex ernannt. Zu diesem Zeitpunkt wird er auch in den Vorstand von Vertex

berufen. DeStefano wird als nicht-geschäftsführender Vorsitzender des Vertex-

Vorstands fungieren.

Young ist erfahrener Manager, Investor und Vorstandsmitglied mit einer

beeindruckenden Erfolgsbilanz von fast drei Jahrzehnten in Führungspositionen im

Bereich Unternehmenstechnologie. Zuletzt war er als Executive Vice President für

Business Development bei Microsoft tätig, wo er direkt dem Vorsitzenden und CEO

unterstellt war und für die Bewertung von Wachstumschancen sowie die Leitung der

Bereiche Geschäftsentwicklung, Risikokapitalinvestitionen und

Unternehmensstrategie verantwortlich war. Während seiner Beschäftigung war Young

maßgeblich an der Gestaltung der Investitionsagenda von Microsoft im Bereich der

künstlichen Intelligenz und anderer neuer Technologien beteiligt und knüpfte

gleichzeitig strategische Allianzen für den Wandel. Vor seiner Zeit bei

Microsoft war Young CEO des auf Unternehmen spezialisierten

Cybersicherheitsunternehmens McAfee, wo er 2017 die Ausgliederung aus Intel

mitgestaltete und den Übergang zur Cloud vorantrieb. Zuvor war Young als Senior

Vice President für den Bereich Sicherheit bei Cisco Systems tätig, wo er das

strategische Profil des Sicherheitsgeschäfts umgestaltete und das Unternehmen zu

einem anerkannten Marktführer ausbaute.

DeStefano war während seiner 26-jährigen Tätigkeit bei Vertex eine tragende

Säule in Bezug auf Vision, Umsetzung und Engagement, und maßgeblich am Erfolg

des Unternehmens beteiligt. Unter seiner Expertise führte Vertex erfolgreich

seinen Börsengang durch, erweiterte seine Cloud-basierten Lösungen und tätigte

mehrere strategische Akquisitionen, um seine globalen Fähigkeiten zu verbessern.

Während seiner Zeit bei Vertex hat das Unternehmen seine Position als

vertrauenswürdiger Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern weiter ausgebaut,

ein konstant starkes und profitables Umsatzwachstum erzielt, darunter einen

Jahresumsatz von über 600 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, und eine starke

Wertschöpfung für die Aktionäre vorangetrieben.

?Gestützt auf die anhaltende Nachfrage nach unseren Lösungen und klare

Aussichten für langfristiges Wachstum verfügt Vertex über ein außergewöhnlich

starkes Fundament mit einem erfahrenen Führungsteam. Das Unternehmen ist für die

nächste Phase seiner Entwicklung gut aufgestellt, sodass jetzt der richtige

Zeitpunkt ist, unseren Nachfolgeplan umzusetzen und Christopher als unseren

neuen CEO willkommen zu heißen", sagte David DeStefano, Präsident, CEO und

Vorsitzender.?Seit 26 Jahren engagiere ich mich intensiv für das Wachstum und

den Erfolg von Vertex, angefangen bei unserem Börsengang bis hin zum Ausbau

unseres Partner-Ökosystems. Ich bin sehr stolz darauf, wie das Vertex-Team

Tausenden von Kunden weltweit mit unserem führenden Portfolio an Produkten und

Lösungen zu Wachstum verholfen hat. Was dieses Team in den letzten Jahren als

wichtiger Partner für unsere Kunden geleistet hat, ist inspirierend, und ich

könnte nicht optimistischer in die Zukunft unseres Unternehmens blicken.

Christopher ist eine bewährte Führungskraft mit einer beeindruckenden

Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen, und ich bin überzeugt, dass er

die beste Person ist, um die derzeitige Dynamik bei Vertex weiter auszubauen."

?Es ist mir eine Ehre, zum nächsten CEO von Vertex ernannt worden zu sein, und

ich freue mich sehr darauf, diese neue Aufgabe zu übernehmen", kommentierte

Christopher Young.?Vertex verfügt über eine solide Produktbasis, fundierte

Branchenexpertise und einen starken Kundenstamm. Mit dem rasanten Aufstieg der

generativen KI haben wir die außergewöhnliche Chance, die Verwaltung von Steuern

und Compliance zu revolutionieren - indem wir Technologie und menschliches

Fachwissen zusammenbringen, um Kunden weltweit noch mehr Wert und Effizienz zu

bieten. Ich freue mich darauf, eng mit dem Vorstand, dem Managementteam und all

unseren talentierten Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um die Führungsposition

von Vertex auszubauen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum und Shareholder

Value zu erzielen."

?David hat Vertex und unsere Mitarbeiter positiv und nachhaltig geprägt. Er hat

Vertex zu einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken mit einer starken

strategischen und finanziellen Position und bedeutendem Wachstumspotenzial

gemacht. Im Namen des gesamten Vorstands, unserer Mitarbeiter, Kunden und

Aktionäre möchte ich David für seine bemerkenswerten Leistungen und sein

Engagement für einen reibungslosen Übergang danken. Wir freuen uns darauf, auch

weiterhin von seinem Fachwissen und seiner umfassenden Branchenkenntnis im

Vorstand zu profitieren", sagte Ric Andersen, Lead Independent Director des

Vertex-Vorstands.

Andersen fuhr fort:?Als David uns seine Entscheidung mitteilte, sich aus Vertex

zurückzuziehen, hat der Vorstand einen gründlichen und sorgfältigen

Nachfolgeplanungsprozess durchgeführt. Mit Unterstützung von Spencer Stuart

haben wir in Christopher Young einen herausragenden Manager gefunden, und wir

freuen uns, ihn bei Vertex willkommen zu heißen. Mit seiner fundierten Erfahrung

im Bereich Unternehmenssoftware und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz sind wir

überzeugt, dass Christopher der richtige Leiter ist, um uns in die nächste

Wachstumsphase zu führen, während wir weiter expandieren und die

vielversprechenden Marktchancen nutzen, die vor uns liegen."

Mit der Aufnahme von Young wird der Vertex-Vorstand aus neun Direktoren

bestehen, von denen sieben unabhängig sind.

Vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal

Das Unternehmen hat heute außerdem vorläufige Finanzergebnisse für das dritte

Quartal 2025 bekannt gegeben, darunter:

* Der Gesamtumsatz wird voraussichtlich etwa 192 Millionen US-Dollar betragen,

verglichen mit 170,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

* Der bereinigte EBITDA wird voraussichtlich etwa 43 Millionen US-Dollar

betragen, verglichen mit 38,6 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des

Vorjahres.

Über Christopher Young

Christopher Young ist ein versierter Manager im Bereich Unternehmenstechnologie

mit fast drei Jahrzehnten Führungserfahrung in der Technologiebranche. Zuletzt

war er als Executive Vice President für Geschäftsentwicklung bei Microsoft

tätig, wo er die Bereiche Geschäftsentwicklung, Risikokapitalinvestitionen und

Unternehmensstrategie leitete. Vor seiner Zeit bei Microsoft war er nach der

Ausgliederung von Intel als Chief Executive Officer von McAfee tätig. Nach

seiner Tätigkeit bei Intel, wo er als Senior Vice President des

Sicherheitsgeschäfts von Intel, damals McAfee, für die Entwicklung und Umsetzung

der Strategie des Sicherheitsgeschäfts sowie für die Überwachung des bedeutenden

Wachstums dieses Segments verantwortlich war, setzte er seine Arbeit bei McAfee

fort. Er war außerdem als Senior Vice President für den Sicherheitsbereich von

Cisco tätig, wo er das Wachstum dieses Geschäftsbereichs überwachte und dazu

beitrug, das Unternehmen als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren. Zu

Beginn seiner Karriere war Young als Senior Vice President im Bereich End User

Computing bei VMware tätig und hatte zunehmend verantwortungsvollere Positionen

im Sicherheitsbereich von AOL und RSA Security, der Sicherheitsabteilung von

EMC, inne. Derzeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats von Qualcomm und American

Express und war zuvor Mitglied des Verwaltungsrats von Snap und Rapid7.

Young hat einen Bachelor-Abschluss der Woodrow Wilson School of Public and

International Affairs der Princeton University und einen Master-Abschluss der

Harvard Business School.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte

Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste

Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen

durchführen, Vorschriften einhalten und mit Vertrauen wachsen können. Vertex

bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten

Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und

Lohnsteuer. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und

Europa hilft Vertex weltweit führenden Marken, die Komplexität der fortlaufenden

Compliance zu vereinfachen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie uns

auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten

darstellen, einschließlich Aussagen über unsere Überzeugungen und Erwartungen,

sind zukunftsgerichtete Aussagen und sollten als solche bewertet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Informationen zu unseren

vorläufigen Geschäftsergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den

Überzeugungen der Geschäftsführung von Vertex sowie auf Annahmen und

Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Da solche

Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse

basieren und keine Tatsachen darstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen

Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, neue Kunden auf

kosteneffiziente Weise zu gewinnen, und das Ausmaß, in dem bestehende Kunden

ihre Abonnements verlängern und upgraden; unsere Fähigkeit, Umsätze zu sichern

und zu steigern, die Rentabilität aufrechtzuerhalten und unser erwartetes

Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, Akquisitionsziele zu

identifizieren und erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren und zu

betreiben; unsere Fähigkeit, unsere strategischen Beziehungen zu Dritten

aufrechtzuerhalten und auszubauen; die potenziellen Auswirkungen einer globalen

Endemie oder Pandemie auf unser Geschäft; sowie die anderen Faktoren, die unter

der Überschrift?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular

10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der

bei der Securities Exchange Commission (?SEC") eingereicht wurde und später

durch unsere anderen SEC-Einreichungen aktualisiert werden kann. Kopien dieser

Unterlagen sind beim Unternehmen oder bei der SEC erhältlich.

Die oben dargestellten ungeprüften Finanzinformationen für das am 30. September

2025 endende Quartal sind vorläufig, basieren auf unseren nach bestem Wissen und

Gewissen vorgenommenen Schätzungen und unterliegen dem Abschluss unserer

Finanzabschlussverfahren. Diese Zusammenfassung stellt keine vollständige

Darstellung unserer Finanzergebnisse für das Quartal dar. Wir haben für unsere

oben beschriebenen Erwartungen ungefähre Beträge angegeben, da unsere Verfahren

zum Abschluss des Geschäftsquartals noch nicht abgeschlossen sind. Wir gehen

davon aus, dass unsere endgültigen Finanzergebnisse für das am 30. September

2025 endende Quartal nach Abschluss unserer Finanzabschlussverfahren innerhalb

der oben beschriebenen Bandbreiten liegen werden. Unsere tatsächlichen

Ergebnisse können jedoch aufgrund des Abschlusses unserer

Finanzabschlussverfahren sowie aufgrund von endgültigen Anpassungen und anderen

Entwicklungen, die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem Zeitpunkt der

Fertigstellung unserer Finanzergebnisse für dieses Quartal eintreten können,

erheblich von diesen Schätzungen abweichen. Alle oben aufgeführten Daten wurden

von der Geschäftsleitung erstellt und unterliegen deren Verantwortung. Keine

unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat diese vorläufigen Ergebnisse

geprüft, überprüft oder zusammengestellt, untersucht oder sonstige Verfahren in

Bezug auf diese vorläufigen Ergebnisse durchgeführt, noch hat sie eine

Stellungnahme oder eine andere Form der Bestätigung zu diesen vorläufigen

geschätzten Ergebnissen abgegeben.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere Überzeugungen und Annahmen zum

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder

Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht

vorgeschrieben.

Verwendung und Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu unseren gemäß den in den USA allgemein anerkannten

Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP") ermittelten Ergebnissen haben wir den

bereinigten EBITDA berechnet, das eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl ist.

Wir haben tabellarische Überleitungen dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl

zu der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl bereitgestellt.

Das Management verwendet nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um die

Betriebsergebnisse über verschiedene Rechnungsperioden hinweg zu verstehen und

zu vergleichen, für interne Budgetierungs- und Prognosezwecke sowie zur

Bewertung der finanziellen Leistung und Liquidität. Unsere nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen werden als ergänzende Angaben dargestellt, da wir der Ansicht

sind, dass sie Investoren und anderen Personen nützliche Informationen zum

Verständnis und zur Bewertung unserer Ergebnisse, Aussichten und Liquidität im

Zeitvergleich liefern, ohne dass bestimmte Posten berücksichtigt werden, die

nicht direkt mit unserer operativen Leistung korrelieren und die aus Gründen,

die nicht mit unserer operativen Leistung zusammenhängen, von Periode zu Periode

erheblich variieren können, sowie zum Vergleich unserer Finanzergebnisse mit

denen anderer Unternehmen. Unsere Definitionen dieser nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen können sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer

Unternehmen unterscheiden, sodass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann.

Darüber hinaus veröffentlichen andere Unternehmen diese oder ähnliche Kennzahlen

möglicherweise nicht. Daher sollten unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

zusätzlich zu den gemäß GAAP erstellten Finanzinformationen betrachtet werden

und nicht als Ersatz dafür oder isoliert davon.

Der bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem zum GAAP-Nettoergebnis die

Nettozinserträge oder -aufwendungen (einschließlich Anpassungen des

Abwicklungswerts der Verbindlichkeiten aus aufgeschobenen Kaufverpflichtungen),

Ertragsteuern, Abschreibungen auf Sachanlagen, Abschreibungen auf aktivierte

Software und erworbene immaterielle Vermögenswerte, die in den Kosten für

Abonnementumsätze enthalten sind, Abschreibungen auf erworbene immaterielle

Vermögenswerte, die in den Vertriebs- und Marketingkosten enthalten sind,

Abschreibungen auf Cloud-Computing-Implementierungskosten in den allgemeinen und

Verwaltungskosten, Wertminderungen von Vermögenswerten, aktienbasierte

Vergütungsaufwendungen, Abfindungsaufwendungen, bedingte Gegenleistungen für

Akquisitionen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Earn-outs

für Akquisitionen und Transaktionskosten, die im GAAP-Nettoergebnis oder

-verlust für die jeweiligen Zeiträume enthalten sind.

Aufgrund des vorläufigen Charakters der Darstellung des bereinigten EBITDA für

das am 30. September 2025 endende Quartal sind keine spezifischen

Quantifizierungen der Beträge verfügbar, die zur Abstimmung einer Schätzung des

Nettogewinns (Verlusts) erforderlich wären. Das Unternehmen ist der Ansicht,

dass bestimmte GAAP-Kennzahlen und bestimmte Anpassungen, die vorgenommen

wurden, um die entsprechenden Nicht-GAAP-Kennzahlen zu ermitteln, einer gewissen

Volatilität unterliegen, was das Unternehmen daran hindert, eine genaue

vorläufige Schätzung einer Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP vorzunehmen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist das Unternehmen der Ansicht, dass die

Angabe von Schätzungen der Beträge, die zur Überleitung des geschätzten nicht

GAAP-konformen bereinigten EBITDA des Unternehmens erforderlich wären, aus den

oben genannten Gründen ein Maß an Genauigkeit voraussetzen würde, das für

Anleger verwirrend oder irreführend wäre.

Anlegerkontakt:

Joe Crivelli

VP, Investor Relations

investors@vertexinc.com (mailto:investors@vertexinc.com)

Ansprechpartner bei Vertex:

Rachel Litcofsky

Managerin, Public Relations

mediainquiries@vertexinc.com (mailto:mediainquiries@vertexinc.com)

