GNW-News: "Von Risiko zu Stringenz: Tools, die bessere Trader hervorbringen" - Die zweite Phase der Kampagne von Axi mit Bloomberg geht live

^SYDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker

Axi gab den Start seiner zweiten Phase der Kampagne mit dem renommierten

Wer­bung Wer­bung

Medienverlag Bloomberg unter dem Titel?Von Risiko zu Stringenz: Tools, die

bessere Trader hervorbringen" bekannt.

Greg Rubin, Leiter von Axi Select bei Axi, äußert sich zu dem neuen Beitrag wie

folgt:?Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung des zweiten Teils unserer

vierteiligen Kampagne durch Bloomberg, die das Engagement von Axi Select in den

Vordergrund stellt, Trader beim Erreichen ihres langfristigen Potenzials zu

Wer­bung Wer­bung

unterstützen. Bei Axi Select fallen zwar keine Registrierungs- oder

Mitgliedsgebühren an, doch um langfristiges Wachstum zu erzielen, sind Geduld,

Ausdauer und konsequentes Engagement erforderlich. Der zweite Teil dieser

Kampagne ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie unser Ansatz nachhaltiges Potenzial

über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt."

Im Rahmen der Kooperation von Axi mit Bloomberg wird eine vierteilige Kampagne

Wer­bung Wer­bung

gestartet, in der das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi

Select, vorgestellt wird. Nach der Veröffentlichung des ersten Beitrags ist nun

der zweite Teil erschienen. Ambitionierte Trader haben über das Programm die

Möglichkeit, bis zu 1.000.000 US-Dollar an Kapital zu erhalten und bis zu 80 %

ihrer Gewinne zu erzielen, ohne dass Registrierungs- oder monatliche Gebühren

anfallen. Die wichtigsten Merkmale von Axi Select sind unter anderem die Nutzung

eines Standard- oder Pro-Live-Kontos, uneingeschränkte Handelsbedingungen und

ein exklusiver Handelsraum - allesamt darauf ausgelegt, das Wachstum zu

beschleunigen und das langfristige Potenzial der Trader zu maximieren.

Vor kurzem wurde der Broker von den ADVFN International Financial Awards mit dem

Preis?Best Funded Trader Program" ausgezeichnet und von Finance Feeds als?Most

Innovative Proprietary Trading Firm"* gewürdigt.

Erfahren Sie hier (https://pages.axi.com/axi-select-bloomberg-

campaign/?utm_source=Bloomberg&utm_medium=ALL&utm_campaign=FY25MAYALLALLBNDENSVG

axi.comaxi-Bloomberg-MAY-campaignAxiSelect&utm_content=ENSVGaxi-Bloomberg-

campaignBloombergALL) mehr über Axi Select. Lesen Sie den Beitrag von Bloomberg

hier (https://sponsored.bloomberg.com/article/axi-select/from-risk-to-rigor-

tools-that-build-better-traders).

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es

gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.

*Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.

Â°