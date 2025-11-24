GNW-News: "Von Risiko zu Stringenz: Tools, die bessere Trader hervorbringen" - Die zweite Phase der Kampagne von Axi mit Bloomberg geht live
^SYDNEY, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker
Axi gab den Start seiner zweiten Phase der Kampagne mit dem renommierten
Medienverlag Bloomberg unter dem Titel?Von Risiko zu Stringenz: Tools, die
bessere Trader hervorbringen" bekannt.
Greg Rubin, Leiter von Axi Select bei Axi, äußert sich zu dem neuen Beitrag wie
folgt:?Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung des zweiten Teils unserer
vierteiligen Kampagne durch Bloomberg, die das Engagement von Axi Select in den
Vordergrund stellt, Trader beim Erreichen ihres langfristigen Potenzials zu
unterstützen. Bei Axi Select fallen zwar keine Registrierungs- oder
Mitgliedsgebühren an, doch um langfristiges Wachstum zu erzielen, sind Geduld,
Ausdauer und konsequentes Engagement erforderlich. Der zweite Teil dieser
Kampagne ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie unser Ansatz nachhaltiges Potenzial
über einen längeren Zeitraum hinweg unterstützt."
Im Rahmen der Kooperation von Axi mit Bloomberg wird eine vierteilige Kampagne
gestartet, in der das Flaggschiff-Kapitalallokationsprogramm des Brokers, Axi
Select, vorgestellt wird. Nach der Veröffentlichung des ersten Beitrags ist nun
der zweite Teil erschienen. Ambitionierte Trader haben über das Programm die
Möglichkeit, bis zu 1.000.000 US-Dollar an Kapital zu erhalten und bis zu 80 %
ihrer Gewinne zu erzielen, ohne dass Registrierungs- oder monatliche Gebühren
anfallen. Die wichtigsten Merkmale von Axi Select sind unter anderem die Nutzung
eines Standard- oder Pro-Live-Kontos, uneingeschränkte Handelsbedingungen und
ein exklusiver Handelsraum - allesamt darauf ausgelegt, das Wachstum zu
beschleunigen und das langfristige Potenzial der Trader zu maximieren.
Vor kurzem wurde der Broker von den ADVFN International Financial Awards mit dem
Preis?Best Funded Trader Program" ausgezeichnet und von Finance Feeds als?Most
Innovative Proprietary Trading Firm"* gewürdigt.
Erfahren Sie hier (https://pages.axi.com/axi-select-bloomberg-
campaign/?utm_source=Bloomberg&utm_medium=ALL&utm_campaign=FY25MAYALLALLBNDENSVG
axi.comaxi-Bloomberg-MAY-campaignAxiSelect&utm_content=ENSVGaxi-Bloomberg-
campaignBloombergALL) mehr über Axi Select. Lesen Sie den Beitrag von Bloomberg
hier (https://sponsored.bloomberg.com/article/axi-select/from-risk-to-rigor-
tools-that-build-better-traders).
Über Axi
Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden
von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für
verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und
mehr.
Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich
bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)
Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader
LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und
Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es
gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.
*Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.
