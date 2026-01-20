GNW-News: VWO und AB Tasty schließen sich zusammen, um die Zukunft der Optimierung digitaler Erlebnisse neu zu definieren

^PARIS, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VWO (http://www.vwo.com/) und AB Tasty

(http://www.abtasty.com/), zwei Pioniere im Bereich der Optimierung, haben eine

Wer­bung Wer­bung

endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen, der den üblichen

Abschlussbedingungen unterliegt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine

branchenführende Plattform zur Optimierung digitaler Erlebnisse, die KI-

gestützte Experimente, adaptive Personalisierung in Echtzeit, Verhaltensanalysen

und Analysen bietet.

Das fusionierte Unternehmen wird eine bedeutende Größe erreichen und einen

Wer­bung Wer­bung

jährlichen Umsatz von über 100 Millionen USD mit mehr als 4.000 Kunden weltweit

erzielen. In den beiden größten Marktregionen - den Vereinigten Staaten und

Europa - wird es eine dominierende Marktpräsenz haben, die rund 90 % des

Umsatzes ausmacht. Mit 11 Niederlassungen und verteilten Teams in Nordamerika,

LATAM, Europa und APAC ermöglicht dieser Zusammenschluss eine globale Reichweite

bei lokaler Umsetzung. Ziel ist es, die Kundenpartnerschaften durch

Wer­bung Wer­bung

Marktkenntnis zu vertiefen und erhebliche Investitionen in eine Full-Stack-Tech-

Plattform mit KI-nativen Funktionen zu tätigen.

?VWO wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass großartige Produkte,

starke Fundamentaldaten und langfristiges Denken beständige Unternehmen

schaffen. In AB Tasty haben wir ein Team gefunden, das diese Philosophie teilt

und uns in Bezug auf Produkt- und Organisationskapazitäten sehr gut ergänzt,

während wir gleichzeitig eine starke Übereinstimmung in Bezug auf Kultur, Vision

und Mission haben. Gemeinsam sehen wir die Chance, ein weltweit führendes

Unternehmen zu schaffen, das den Kunden eine größere Reichweite, Tiefe und

Konsistenz bietet und gleichzeitig dem zentralen Wertversprechen verpflichtet

bleibt, das beide Unternehmen erfolgreich gemacht hat", sagte Sparsh Gupta,

Mitbegründer und CEO von VWO.

Das fusionierte Unternehmen wird von einem gestärkten Führungsteam geleitet

werden, das sich aus Mitgliedern beider Unternehmen zusammensetzt. Sparsh Gupta,

Mitbegründer und CEO von VWO, wird als Chief Executive Officer des neuen

Unternehmens fungieren. Ankit Jain wird die Position des Chief Product and

Technology Officer übernehmen. Rémi Aubert, Mitbegründer und Co-CEO von AB

Tasty, wird Chief Customer and Strategy Officer, während Alix de Sagazan,

ebenfalls Mitbegründerin und Co-CEO von AB Tasty, Chief Revenue Officer wird.

Mit ihren umfangreichen individuellen Beteiligungen an dem fusionierten

Unternehmen demonstrieren diese Führungskräfte ihre feste Überzeugung und ihr

Engagement.

?Unser Ziel war es schon immer, ein weltweit führendes Unternehmen für

experimentelle Anwendungen und Erlebnisoptimierung zu schaffen, das Kunden einen

greifbaren, messbaren Mehrwert liefert. Als wir in den letzten Jahren über das

nächste Kapitel für AB Tasty nachdachten, wurde schnell klar, dass es dabei um

die richtige Ausrichtung geht - über Ambitionen, Kultur, Produkt und Geografie

hinweg. Mit VWO war die Ausrichtung von Anfang an klar: gemeinsame Ambitionen,

gemeinsame Werte, komplementäre Stärken und ein gemeinsames Engagement für die

Kunden. Dieser Zusammenschluss gibt uns die Möglichkeit, denselben Ehrgeiz zu

verfolgen, den wir schon immer hatten, aber in einem viel größeren Maßstab und

mit erheblich erweiterten Ressourcen", sagte Alix de Sagazan, Co-CEO von AB

Tasty.

Die Transaktion wird von Everstone Capital mit Sitz in Singapur geleitet, dem

Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der Everstone Group, die sich

auf kontrollorientierte Beteiligungen im mittleren Marktsegment mit einem

starken Fokus auf den Technologiesektor konzentriert. Everstone Capital ist

Mehrheitsaktionär von VWO und investiert zusätzliches Kapital, um der größte

institutionelle Aktionär des zusammengeschlossenen Unternehmens zu bleiben.

?Diese Investition führt die Strategie von Everstone fort, tiefes Fachwissen mit

einer geografisch übergreifenden Perspektive zu kombinieren, um einen

Marktführer aufzubauen - in diesem Fall eine globale Best-in-Class-Plattform für

die Optimierung digitaler Erfahrungen. Gemeinsam werden VWO und AB Tasty über

eines der umfassendsten Produktangebote in der Kategorie und eine ausgewogene

geografische Präsenz mit einem führenden Marktanteil in mehreren wichtigen

Regionen verfügen. Everstone wird das Unternehmen außerdem durch ein

Beratungsgremium unterstützen, dem einige der führenden Branchenexperten und

Betreiber angehören", sagte Sandeep Singh, Managing Director von Everstone

Capital.

VWO und AB Tasty werden zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung

stellen, sobald die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und die

Transaktion abgeschlossen ist.

Über VWO:

VWO wurde 2010 als ganzheitliche Plattform zur Optimierung von Kundenerfahrungen

gegründet, die von Produkt-, Marketing-, Growth- und Engineering-Teams genutzt

wird, um die Customer Journey zu verbessern und die digitale Performance zu

beschleunigen. Mit einer Suite ineinandergreifender Experimentier-, Analyse-,

Personalisierungs- und Feature-Delivery-Tools ermöglicht VWO Unternehmen,

datengesteuerte Entscheidungen in großem Umfang zu treffen. Mehr als 3.000

Marken wie Forbes, Walt Disney, Amway, Hilton Vacations, TAP Portugal und Cigna

in den Bereichen E-Commerce, SaaS, Reisen und Medien unterstützt VWO dabei,

konsistente, messbare Verbesserungen in Bezug auf Erfahrung, Konversion und

Umsatz zu erzielen. Website: https://vwo.com/

Über AB Tasty:

AB Tasty wurde 2014 in Paris gegründet und ist eine führende Experimentier- und

Personalisierungsplattform, die es globalen Marken ermöglicht, digitale

Erlebnisse durch A/B-Tests, Feature-Management und KI-gesteuerte

Personalisierung zu optimieren. Sie wird von mehr als 1.000 führenden globalen

Marken weltweit genutzt, darunter L'Oreal, Samsonite, USA Today und Ganni, sowie

in verschiedenen Branchen wie Reisen, Einzelhandel, Banken und Versicherungen.

Website: https://abtasty.com/

Über Everstone Capital:

Everstone Capital, der Geschäftsbereich für privates Beteiligungskapital der

Everstone Group, ist eine in Singapur ansässige Investmentgesellschaft mit einem

verwalteten Vermögen von 3,5 Mrd. USD und sieben Niederlassungen weltweit. Unser

Schwerpunkt liegt auf kontrollorientierten Investitionen in mittelständische

Unternehmen in wachstumsstarken Sektoren wie Technologiedienstleistungen,

Gesundheitswesen und Pharma, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und

Industrieunternehmen. Unser plattformbasierter Ansatz verknüpft operative

Expertise mit strategischem Kapital, um nachhaltige Werte zu schaffen und

langfristiges Wachstum zu fördern.

Mit einem Team von etwa 100 erfahrenen Experten bringen wir tiefes Fachwissen,

lokale Einblicke und Vor-Ort-Umsetzungskraft in jede Partnerschaft ein. Dank

unseres aktiven Beteiligungsmodells und einer disziplinierten Umsetzung können

wir Unternehmen skalieren, den Transformationsprozess beschleunigen und für

unsere Investoren kontinuierlich hohe risikobereinigte Renditen

erzielen. Website: https://everstonecapital.com/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an paresh.mandhyan@vwo.com für Wingify und AB Tasty sowie an corpcomm@everstonegroup.com für Everstone Capital.Â°