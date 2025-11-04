GNW-News: WISeKey und Schweizer Armee treiben quantensichere Satellitensicherheit voran

Werte in diesem Artikel

^WISeKey und Schweizer Armee treiben quantensichere Satellitensicherheit voran

Genf und Bern, Schweiz - 4 November 2025 - WISeKey International Holding Ltd

(?WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein führendes Schweizer Unternehmen im

Bereich Cybersicherheit, KI und IoT, gab heute gemeinsam mit seinen

Tochtergesellschaften WISeSat.Space spezialisiert auf Raumfahrttechnologien für

sichere Satellitenkommunikation und SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) (?SEALSQ" oder

?das Unternehmen"), das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von

Halbleitern, PKI- und Post-Quantum-Technologie-Hardware und -Softwareprodukten

konzentriert, ein Update zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den

Schweizer Streitkräften (Swiss Armed Forces, SAF) bekannt.

Diese 2022 gestartete Partnerschaft trägt weiterhin maßgeblich zur Stärkung der

souveränen Weltraum- und Cybersicherheitsinfrastruktur der Schweiz bei, indem

sie sichere IoT-Satelliten mit vertrauenswürdigen digitalen Identitäten und

post-quantenkryptografischen Technologien kombiniert.

Ein kürzlich erschienener Bericht von WIRED

(https://www.wired.com/story/satellites-are-leaking-the-worlds-secrets-calls-

texts-military-and-corporate-data/) enthüllte eine deutliche Schwachstelle im

globalen Satellitenkommunikations-Ökosystem: Mit nur wenigen Hundert Dollar

handelsüblicher Ausrüstung gelang es Forschern, unverschlüsselte Anrufe, SMS und

sensible militärische und geschäftliche Daten mitzuhören, die über geostationäre

Satelliten übertragen wurden. Der Artikel unterstreicht, dass viele

satellitengestützte?Backhaul"-Verbindungen, insbesondere solche, die abgelegene

oder kritische Infrastrukturen bedienen, ungeschützt bleiben und damit

lebenswichtige Informationen trivial abfangbar machen.

Als direkte Reaktion auf solche Bedrohungen unterstützt die Arbeit von

WISeSat.Space mit den SAF die Entwicklung sicherer, souveräner

satellitengestützter Kommunikations-, Aufklärungs- und Navigationssysteme für

militärische Organisationen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die

Abhängigkeit von ausländischen Anbietern und zwischenstaatlichen Projekten zu

reduzieren und damit die nationale Resilienz, operative Autonomie und

Cybersicherheit zu erhöhen.

Seit Unterzeichnung der ersten Vereinbarung haben WISeSat.Space und die SAF

gemeinsam Forschung, Entwicklung und Missionstests im Bereich Kleinsatelliten

und sichere Kommunikationskapazitäten durchgeführt, darunter Low Earth Orbit IoT

(LEO-IoT) und Internet of Battlefield Things (IoBT). Die Zusammenarbeit hat sich

weiterentwickelt, um die post-quantenfähigen Halbleiter von SEALSQ und die

Schweizer Root-of-Trust-Technologie von WISeKey zu integrieren, die eine

quantenresistente Verschlüsselung und Authentifizierung für Satellit-zu-Boden-

und Inter-Satelliten-Kommunikation gewährleisten. Diese quantengesicherten

WISeSat-Satelliten adressieren direkt die im WIRED-Bericht aufgezeigten

Schwachstellen und schaffen ein Zero-Trust-Orbit-Netzwerk mit durchgehender

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Diese operative Partnerschaft unterstützt auch das Ziel der SAF, sichere

satellitengestützte mobile Kommunikation zu gewährleisten, wie bereits im August

2023 mit der neuen Strategie zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten

öffentlich bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus wurde am 8. Oktober 2025 das

Gesamtkonzept für den Aufbau weltraumgestützter Fähigkeiten der SAF vom

Verteidigungsministerium nach Behandlung durch die Regierung veröffentlicht.

Ludovic Monnerat, designierter Kommandant des neuen Space Command der Schweizer

Armee, erklärte:

?Um ihre Fähigkeitslücken im Weltraum zu schließen, verfolgen die SAF eine

Strategie, die auf Partnerschaften mit nationalen Industrieunternehmen und

Universitäten setzt, um operationelle Fähigkeiten mit Dual-Use-Charakter

aufzubauen und so unsere Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Die Schweizer

Armee benötigt eine regelmäßige bis permanente Abdeckung mit Schmalband- bis

Breitbandverbindungen zur Vernetzung von Personen und Objekten, mit einer

Sicherheit, die ihre Nutzung in jeder Situation ermöglicht. Unsere operative

Partnerschaft mit WISeKey in den letzten drei Jahren hat eine Schlüsselrolle bei

der Vorbereitung der Integration von Post-Quantum-Verschlüsselung in Direct-to-

Device-Konnektivität (D2D) in naher Zukunft gespielt und gleichzeitig unseren

Partnern technischen und taktischen Support für die Entwicklung weltweit

militärgeeigneter Lösungen gegeben. Dieses Sicherheitsniveau kann auch auf

andere weltraumgestützte Fähigkeiten angewendet werden, insbesondere die

Steuerung von Weltraumsystemen. Diese Zusammenarbeit mit WISeKey bietet uns die

Perspektive, das notwendige Niveau an Sicherheit und Souveränität zu erreichen,

das anschließend über unseren Beschaffungsprozess nach den erforderlichen

Regierungs- und Parlamentsentscheidungen umgesetzt werden muss."

Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, ergänzte:

?Unsere Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften hat sich von einer

visionären Initiative zu einer soliden, langfristigen Zusammenarbeit entwickelt,

die die Schweizer Führungsrolle bei sicheren Weltraumtechnologien verankert.

Durch die Verbindung von Cybersicherheit, Kryptographie und Satelliteninnovation

tragen wir dazu bei, die digitale und räumliche Unabhängigkeit der Schweiz zu

sichern."

Über WISeSat.Space

WISeSat.Space ist ein Joint Venture zwischen WISeKey und seiner

Tochtergesellschaft SEALSQ, das sich auf den Aufbau der weltweit ersten wirklich

sicheren IoT-Satellitenkonstellation konzentriert. Durch die Nutzung der

vertrauenswürdigen digitalen Root of Trust von WISeKey und der post-quanten-

sicheren Halbleitertechnologie von SEALSQ schafft WISeSat.Space ein

vertrauenswürdiges, weltraumgestütztes Ökosystem für Regierungen, Unternehmen

und Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Über SEALSQ

SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich Hardware- und Softwarelösungen für

Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie integriert nahtlos Halbleiter, PKI

(Public Key Infrastructure) und Bereitstellungsdienste, mit einem strategischen

Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter Kryptographie und

Halbleiter, die den dringenden Sicherheitsherausforderungen durch

Quantencomputer begegnen. Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden

traditionelle kryptografische Verfahren wie RSA und Elliptic Curve Cryptography

(ECC) zunehmend anfällig.

SEALSQ ist ein Pionier in der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern, die

robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl von

Anwendungen bieten - darunter Multi-Faktor-Authentifizierungs-Token,

intelligente Energiesysteme, medizinische und Gesundheitstechnologien,

Verteidigung, IT-Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle

Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-

Kryptographie in unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass

Organisationen gegen zukünftige Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere

Produkte sind darauf ausgelegt, kritische Systeme zu sichern und die

Widerstandsfähigkeit sowie Sicherheit in verschiedensten Branchen zu stärken.

Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und

Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.

Über WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (?WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität

und IoT-Lösungen. Das Unternehmen agiert als in der Schweiz ansässige

Holdinggesellschaft mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die jeweils

auf spezifische Aspekte des Technologieportfolios spezialisiert sind. Zu diesen

Tochtergesellschaften gehören:

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), spezialisiert auf Halbleiter, PKI- und Post-

Quantum-Technologien;

(ii) WISeKey SA, spezialisiert auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere

Authentifizierung und Identifikation in den Bereichen IoT, Blockchain und KI;

(iii) WISeSat AG, fokussiert auf Raumfahrttechnologien für sichere

Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen;

(iv) WISe.ART Corp, spezialisiert auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs und

Betreiberin des WISe.ART-Marktplatzes für sichere NFT-Transaktionen;

(v) SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet (DePIN-

Technologie) konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform

vorantreibt.

Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu

sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und

Kompetenzbereiche. Ihre Technologien integrieren sich nahtlos in die umfassende

WISeKey-Plattform.

WISeKey schützt digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe

von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden eingesetzten

Mikrochips in verschiedenen IoT-Sektoren spielt WISeKey eine entscheidende Rolle

bei der Sicherung des Internets der Dinge. Die Halbleiter des Unternehmens

generieren wertvolle Big Data, die - mit Hilfe von KI analysiert - eine

vorausschauende Wartung und Fehlervermeidung ermöglichen.

Dank der OISTE/WISeKey kryptografischen Root of Trust bietet WISeKey sichere

Authentifizierungs- und Identifikationslösungen für IoT-, Blockchain- und KI-

Anwendungen. Diese Root of Trust gewährleistet die Integrität von Online-

Transaktionen zwischen Objekten und Personen.

Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und ihren

Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com

(https://www.wisekey.com?utm_source=chatgpt.com).

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete

Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit.

Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und

andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die

finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International

Holding Ltd wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder

Erfolgen abweichen. WISeKey International Holding Ltd gibt diese Mitteilung zum

heutigen Datum heraus und übernimmt keine Verpflichtung, hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder sonstiger Umstände zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist kein Emissionsprospekt im

Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (?FinSA") oder dessen

Vorgängergesetzgebung, noch Werbung im Sinne des FinSA. Investoren müssen sich

auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und dessen Wertpapieren stützen,

einschließlich der damit verbundenen Chancen und Risiken. Nichts in dieser

Mitteilung stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Performance

von WISeKey dar.

Presse- und Investor Relations Kontakt

