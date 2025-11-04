GNW-News: WISeKey und Schweizer Armee treiben quantensichere Satellitensicherheit voran
Werte in diesem Artikel
^WISeKey und Schweizer Armee treiben quantensichere Satellitensicherheit voran
Genf und Bern, Schweiz - 4 November 2025 - WISeKey International Holding Ltd
(?WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein führendes Schweizer Unternehmen im
Bereich Cybersicherheit, KI und IoT, gab heute gemeinsam mit seinen
Tochtergesellschaften WISeSat.Space spezialisiert auf Raumfahrttechnologien für
sichere Satellitenkommunikation und SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) (?SEALSQ" oder
?das Unternehmen"), das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von
Halbleitern, PKI- und Post-Quantum-Technologie-Hardware und -Softwareprodukten
konzentriert, ein Update zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den
Schweizer Streitkräften (Swiss Armed Forces, SAF) bekannt.
Diese 2022 gestartete Partnerschaft trägt weiterhin maßgeblich zur Stärkung der
souveränen Weltraum- und Cybersicherheitsinfrastruktur der Schweiz bei, indem
sie sichere IoT-Satelliten mit vertrauenswürdigen digitalen Identitäten und
post-quantenkryptografischen Technologien kombiniert.
Ein kürzlich erschienener Bericht von WIRED
(https://www.wired.com/story/satellites-are-leaking-the-worlds-secrets-calls-
texts-military-and-corporate-data/) enthüllte eine deutliche Schwachstelle im
globalen Satellitenkommunikations-Ökosystem: Mit nur wenigen Hundert Dollar
handelsüblicher Ausrüstung gelang es Forschern, unverschlüsselte Anrufe, SMS und
sensible militärische und geschäftliche Daten mitzuhören, die über geostationäre
Satelliten übertragen wurden. Der Artikel unterstreicht, dass viele
satellitengestützte?Backhaul"-Verbindungen, insbesondere solche, die abgelegene
oder kritische Infrastrukturen bedienen, ungeschützt bleiben und damit
lebenswichtige Informationen trivial abfangbar machen.
Als direkte Reaktion auf solche Bedrohungen unterstützt die Arbeit von
WISeSat.Space mit den SAF die Entwicklung sicherer, souveräner
satellitengestützter Kommunikations-, Aufklärungs- und Navigationssysteme für
militärische Organisationen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die
Abhängigkeit von ausländischen Anbietern und zwischenstaatlichen Projekten zu
reduzieren und damit die nationale Resilienz, operative Autonomie und
Cybersicherheit zu erhöhen.
Seit Unterzeichnung der ersten Vereinbarung haben WISeSat.Space und die SAF
gemeinsam Forschung, Entwicklung und Missionstests im Bereich Kleinsatelliten
und sichere Kommunikationskapazitäten durchgeführt, darunter Low Earth Orbit IoT
(LEO-IoT) und Internet of Battlefield Things (IoBT). Die Zusammenarbeit hat sich
weiterentwickelt, um die post-quantenfähigen Halbleiter von SEALSQ und die
Schweizer Root-of-Trust-Technologie von WISeKey zu integrieren, die eine
quantenresistente Verschlüsselung und Authentifizierung für Satellit-zu-Boden-
und Inter-Satelliten-Kommunikation gewährleisten. Diese quantengesicherten
WISeSat-Satelliten adressieren direkt die im WIRED-Bericht aufgezeigten
Schwachstellen und schaffen ein Zero-Trust-Orbit-Netzwerk mit durchgehender
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Diese operative Partnerschaft unterstützt auch das Ziel der SAF, sichere
satellitengestützte mobile Kommunikation zu gewährleisten, wie bereits im August
2023 mit der neuen Strategie zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten
öffentlich bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus wurde am 8. Oktober 2025 das
Gesamtkonzept für den Aufbau weltraumgestützter Fähigkeiten der SAF vom
Verteidigungsministerium nach Behandlung durch die Regierung veröffentlicht.
Ludovic Monnerat, designierter Kommandant des neuen Space Command der Schweizer
Armee, erklärte:
?Um ihre Fähigkeitslücken im Weltraum zu schließen, verfolgen die SAF eine
Strategie, die auf Partnerschaften mit nationalen Industrieunternehmen und
Universitäten setzt, um operationelle Fähigkeiten mit Dual-Use-Charakter
aufzubauen und so unsere Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Die Schweizer
Armee benötigt eine regelmäßige bis permanente Abdeckung mit Schmalband- bis
Breitbandverbindungen zur Vernetzung von Personen und Objekten, mit einer
Sicherheit, die ihre Nutzung in jeder Situation ermöglicht. Unsere operative
Partnerschaft mit WISeKey in den letzten drei Jahren hat eine Schlüsselrolle bei
der Vorbereitung der Integration von Post-Quantum-Verschlüsselung in Direct-to-
Device-Konnektivität (D2D) in naher Zukunft gespielt und gleichzeitig unseren
Partnern technischen und taktischen Support für die Entwicklung weltweit
militärgeeigneter Lösungen gegeben. Dieses Sicherheitsniveau kann auch auf
andere weltraumgestützte Fähigkeiten angewendet werden, insbesondere die
Steuerung von Weltraumsystemen. Diese Zusammenarbeit mit WISeKey bietet uns die
Perspektive, das notwendige Niveau an Sicherheit und Souveränität zu erreichen,
das anschließend über unseren Beschaffungsprozess nach den erforderlichen
Regierungs- und Parlamentsentscheidungen umgesetzt werden muss."
Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, ergänzte:
?Unsere Partnerschaft mit den Schweizer Streitkräften hat sich von einer
visionären Initiative zu einer soliden, langfristigen Zusammenarbeit entwickelt,
die die Schweizer Führungsrolle bei sicheren Weltraumtechnologien verankert.
Durch die Verbindung von Cybersicherheit, Kryptographie und Satelliteninnovation
tragen wir dazu bei, die digitale und räumliche Unabhängigkeit der Schweiz zu
sichern."
Über WISeSat.Space
WISeSat.Space ist ein Joint Venture zwischen WISeKey und seiner
Tochtergesellschaft SEALSQ, das sich auf den Aufbau der weltweit ersten wirklich
sicheren IoT-Satellitenkonstellation konzentriert. Durch die Nutzung der
vertrauenswürdigen digitalen Root of Trust von WISeKey und der post-quanten-
sicheren Halbleitertechnologie von SEALSQ schafft WISeSat.Space ein
vertrauenswürdiges, weltraumgestütztes Ökosystem für Regierungen, Unternehmen
und Betreiber kritischer Infrastrukturen.
Über SEALSQ
SEALSQ ist ein führender Innovator im Bereich Hardware- und Softwarelösungen für
Post-Quantum-Technologie. Unsere Technologie integriert nahtlos Halbleiter, PKI
(Public Key Infrastructure) und Bereitstellungsdienste, mit einem strategischen
Schwerpunkt auf der Entwicklung modernster quantenresistenter Kryptographie und
Halbleiter, die den dringenden Sicherheitsherausforderungen durch
Quantencomputer begegnen. Mit dem Fortschritt der Quantencomputer werden
traditionelle kryptografische Verfahren wie RSA und Elliptic Curve Cryptography
(ECC) zunehmend anfällig.
SEALSQ ist ein Pionier in der Entwicklung von Post-Quantum-Halbleitern, die
robusten, zukunftssicheren Schutz für sensible Daten in einer Vielzahl von
Anwendungen bieten - darunter Multi-Faktor-Authentifizierungs-Token,
intelligente Energiesysteme, medizinische und Gesundheitstechnologien,
Verteidigung, IT-Netzwerkinfrastruktur, Automobilindustrie sowie industrielle
Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Durch die Integration von Post-Quantum-
Kryptographie in unsere Halbleiterlösungen stellt SEALSQ sicher, dass
Organisationen gegen zukünftige Quantenbedrohungen geschützt bleiben. Unsere
Produkte sind darauf ausgelegt, kritische Systeme zu sichern und die
Widerstandsfähigkeit sowie Sicherheit in verschiedensten Branchen zu stärken.
Weitere Informationen zu unseren Post-Quantum-Halbleitern und
Sicherheitslösungen finden Sie unter www.sealsq.com.
Über WISeKey
WISeKey International Holding Ltd (?WISeKey", SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) ist ein
weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, digitale Identität
und IoT-Lösungen. Das Unternehmen agiert als in der Schweiz ansässige
Holdinggesellschaft mit mehreren operativen Tochtergesellschaften, die jeweils
auf spezifische Aspekte des Technologieportfolios spezialisiert sind. Zu diesen
Tochtergesellschaften gehören:
(i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), spezialisiert auf Halbleiter, PKI- und Post-
Quantum-Technologien;
(ii) WISeKey SA, spezialisiert auf RoT- und PKI-Lösungen für sichere
Authentifizierung und Identifikation in den Bereichen IoT, Blockchain und KI;
(iii) WISeSat AG, fokussiert auf Raumfahrttechnologien für sichere
Satellitenkommunikation, insbesondere für IoT-Anwendungen;
(iv) WISe.ART Corp, spezialisiert auf vertrauenswürdige Blockchain-NFTs und
Betreiberin des WISe.ART-Marktplatzes für sichere NFT-Transaktionen;
(v) SEALCOIN AG, die sich auf das dezentrale physische Internet (DePIN-
Technologie) konzentriert und die Entwicklung der SEALCOIN-Plattform
vorantreibt.
Jede Tochtergesellschaft trägt zur Mission von WISeKey bei, das Internet zu
sichern, und konzentriert sich dabei auf ihre jeweiligen Forschungs- und
Kompetenzbereiche. Ihre Technologien integrieren sich nahtlos in die umfassende
WISeKey-Plattform.
WISeKey schützt digitale Identitätsökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe
von Blockchain-, KI- und IoT-Technologien. Mit über 1,6 Milliarden eingesetzten
Mikrochips in verschiedenen IoT-Sektoren spielt WISeKey eine entscheidende Rolle
bei der Sicherung des Internets der Dinge. Die Halbleiter des Unternehmens
generieren wertvolle Big Data, die - mit Hilfe von KI analysiert - eine
vorausschauende Wartung und Fehlervermeidung ermöglichen.
Dank der OISTE/WISeKey kryptografischen Root of Trust bietet WISeKey sichere
Authentifizierungs- und Identifikationslösungen für IoT-, Blockchain- und KI-
Anwendungen. Diese Root of Trust gewährleistet die Integrität von Online-
Transaktionen zwischen Objekten und Personen.
Weitere Informationen zur strategischen Ausrichtung von WISeKey und ihren
Tochtergesellschaften finden Sie unter www.wisekey.com
(https://www.wisekey.com?utm_source=chatgpt.com).
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen über WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit.
Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und
andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge von WISeKey International
Holding Ltd wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder
Erfolgen abweichen. WISeKey International Holding Ltd gibt diese Mitteilung zum
heutigen Datum heraus und übernimmt keine Verpflichtung, hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder sonstiger Umstände zu aktualisieren.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist kein Emissionsprospekt im
Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (?FinSA") oder dessen
Vorgängergesetzgebung, noch Werbung im Sinne des FinSA. Investoren müssen sich
auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und dessen Wertpapieren stützen,
einschließlich der damit verbundenen Chancen und Risiken. Nichts in dieser
Mitteilung stellt eine Zusicherung oder Garantie für die zukünftige Performance
von WISeKey dar.
Presse- und Investor Relations Kontakt
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|WISeKey International Holding Ltd |WISeKey Investor Relations (US) |
|Company Contact: Carlos Moreira |The Equity Group Inc. |
|Chairman & CEO |Lena Cati |
|Tel: +41 22 594 3000 |Tel: +1 212 836-9611 |
|info@wisekey.com |lcati@theequitygroup.com |
|(https://www.globenewswire.com/Tracker?|(mailto:lcati@theequitygroup.com) |
|data=b- | |
|SqNuTxvhD9S_PIJ64nkBFgoJwPUAh21DNyJsc6E| |
|yPbEqg1G2r_p3AlfPSrfbD7YnN2UGfUlP9tqfeT| |
|- | |
|BMoyynTPX3DVxLtfDD2JsUUaZTdmnKZ9CvTqO85| |
|DL2k6TqxMa1uqjW4hbIz3GluPxnvWA6ko4tQSP5| |
|ifeUi_iBHCTReAGBWsrZZrROeCdKh0H5uYqjJdm| |
|pA8UlCgFxJGvSoRUiv7iWXyc94- | |
|csp78OZKvaUIM9LnlG6ZpRB0hrG68d9SIbCnek2| |
|DejAJYgiskivE8eJyMrcye9OzbqvfMno4QkQTya| |
|HBmyM0j58UH40_IWMCF7V07iXGNNRlRFEYyVll0| |
|B0drsVGCTymmvwT25Z4hPszP8HJ0w5jH9DXYO6o| |
|dpNH_rNkLvJ4FAPXR78TKgCbYKrTdwAf7tGA25M| |
|JoRwpM_6y05sfoymt66PRvj7CoPTGVwSv- | |
|PJ8Cwqt3Nz2ZZd5pz3BSNs83lKeXmsLTF3xbG4F| |
|oIZ1lLu6XP4MY1ljry_IUoWIjlw16opDzfFSaaS| |
|rkDv8o9krvLbS_N1Dbas7VYh4qf- | |
|0FveGJqASwDD- | |
|okJjMhmjHQtoGg1CQznq3kcQcJ26Ps5cE- | |
|X6WYd_mSBNG1kgNrSW0D5IHGqy4ptDS7USYNdbC| |
|W_vflqlkNlbknBTCGo4PrKWXxr_0g97ChIBvHFy| |
|dHDmOx7TMM5bNBsAYqZ) | |
+---------------------------------------+--------------------------------------+Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf WISeKey International B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WISeKey International B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu WISeKey International Holding AG (B)
Analysen zu WISeKey International Holding AG (B)
Keine Analysen gefunden.