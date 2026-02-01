GNW-News: Wohin es Geschäftsreisende 2026 wirklich zieht - laut Holafly

^DUBLIN, Irland, Feb. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem starken Aufschwung im

Jahr 2025 beginnt für Unternehmen nun eine besonnenere Phase der Mobilität.

Inzwischen ist klar: Beim Reisen geht es nicht mehr darum, Kilometer zu sammeln

oder Terminkalender zu füllen. Es geht darum, zur richtigen Zeit am richtigen

Ort zu sein - aus dem richtigen Grund, damit Geschäfte auf natürliche Weise

zustande kommen.

Die jüngsten globalen Erkenntnisse von Holafly zeigten bereits vor einigen

Monaten, dass acht von zehn Fachkräften für 2026 internationale Reisen erwarten,

während nur eine kleine Minderheit plant, ausschließlich im Inland zu bleiben.

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Das Geschäft kennt keine Grenzen mehr.

Im Jahr 2026 konzentriert sich die Unternehmensmobilität jedoch auf eine Reihe

vertrauter, aber leistungsfähiger Städte - Orte, an denen Verträge

unterzeichnet, Partnerschaften geschlossen und Entscheidungen schneller

getroffen werden, schlicht weil das Ökosystem bereits vorhanden ist. Holafly hat

mehr als 10.000 Teilnehmende in seinem?Global eSIM & Travel Report 2025-2026"

befragt, und die Business-Hubs für 2026 haben sich klar herauskristallisiert.

+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+

| |Top-Ziele |Top-Ziele für |Top-Ziele für |Top-Ziele |Top-Ziele |Top-Ziele |

| |für |Nordamerikaner:|Südamerikaner:|für |für |für |

| |Europäer: | | |Asiaten: |Afrikaner:|Ozeanier: |

+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+

|1|Vereinigte |Kanada |Vereinigte |Vereinigte|VAE |Vereinigte |

| |Staaten | |Staaten |Staaten | |Staaten |

+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+

|2|Vereinigtes|Vereinigtes |Spanien |Japan |Frankreich|Singapur |

| |Königreich |Königreich | | | | |

+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+

|3|Frankreich |Deutschland |Argentinien |Singapur |Vereinigte|Vereinigtes|

| | | | | |Staaten |Königreich |

+-+-----------+---------------+--------------+----------+----------+-----------+

Geschäftsreisende sind nicht auf der Jagd nach Neuem, sondern setzen auf bereits

funktionierende Routen und Drehkreuze, die sich in der Vergangenheit bewährt

haben, wo Vertrauen besteht, die Infrastruktur ausgereift ist und die vor Ort

verbrachte Zeit messbare Ergebnisse liefert.

?Letztendlich deuten alle Signale in dieselbe Richtung", sagt Alex Bryszkowski,

VP von Holafly for Business.?Im Jahr 2026 geht es bei Geschäftsreisen nicht

darum, wie oft Teams fliegen, sondern darum, was passiert, wenn sie landen. Die

stärksten Standorte sind jene, die es Menschen ermöglichen, sich auf den

Beziehungsaufbau zu konzentrieren, Projekte voranzutreiben und Entscheidungen zu

treffen, die wirklich zählen - und wo Erreichbarkeit, Sicherheit und Komfort

selbstverständlich sind."

Da Geschäftsreisen immer gezielter stattfinden, ist die Verlässlichkeit

digitaler Werkzeuge an jedem Einsatzort unverzichtbar geworden. Für globale

Unternehmen spielen Lösungen wie Holafly for Business eine Schlüsselrolle, um

sicherzustellen, dass Fachkräfte vom ersten Tag an voll einsatzbereit sind - mit

der nötigen Sorgenfreiheit, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies Reisen

weltweit.

