GNW-News: Zehn Trader erreichen Pro M-Stufe in Axi Select, während globale Trader-Community 49.000 Mitglieder überschreitet
^SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker
Axi hat bekannt gegeben, dass weltweit nun zehn Trader die Pro M-Stufe in Höhe
von 1 Million US-Dollar im Rahmen von Axi Select, dem Flaggschiff-
Kapitalallokationsprogramm des Brokers, erreicht haben. Dies stellt einen
bedeutenden Meilenstein dar, da die globale Trader-Community des Programms nun
mehr als 49.000 Mitglieder zählt.
Dieses Wachstum spiegelt die anhaltende Dynamik von Axi Select wider - einem
leistungsbasierten Kapitalallokationsprogramm, das Trader mit einem klaren,
strukturierten Pfad zur Verwaltung substanzieller Kapitalbeträge unterstützt.
Pro M stellt die höchste Stufe des Programms dar und ermöglicht es
qualifizierten Tradern, bis zu 1.000.000 USD an zugewiesenem Kapital zu
verwalten.
Im Gegensatz zu traditionellen Trading-Modellen mit externer
Kapitalbereitstellung basiert der Fortschritt innerhalb von Axi Select auf
Beständigkeit, diszipliniertem Risikomanagement und der Einhaltung
professioneller Trading-Standards unter realen Marktbedingungen. Trader
entwickeln sich innerhalb eines strukturierten Rahmens weiter, der durch die
proprietäre Leistungskennzahl von Axi Select, den sogenannten Edge Score,
gestützt wird und es ihnen ermöglicht, ihre Handelsaktivitäten auf faire und
nachhaltige Weise auszubauen.
?Dieser Meilenstein zeigt, was möglich ist, wenn Trader die richtige Plattform,
Struktur und Unterstützung für ihr Wachstum erhalten", so Greg Rubin, Leiter von
Axi Select.?Axi Select wurde entwickelt, um talentierten Tradern auf der ganzen
Welt Türen zu öffnen, indem ihnen ein Umfeld geboten wird, in dem sie ihr volles
Potenzial entfalten und ihre Stärken bestmöglich nutzen können. Dass innerhalb
von nur zwei Jahren zehn Trader die Pro M-Stufe erreicht haben, unterstreicht
die Qualität unseres Trader-Pools und die Stärke des Programms, das wir
aufgebaut haben."
Die neuen Pro M-Trader
Die neuen Pro M-Trader verfügen über vielfältige berufliche Hintergründe und
Trading-Stile, die die Bandbreite und Diversität der Axi Select-Community
widerspiegeln:
Zhu verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung und kombiniert technische,
fundamentale sowie algorithmische Ansätze. Seine Entwicklung zeigt einen klaren
Fokus auf disziplinierte Ausführung, stringente Risikokontrolle und nachhaltiges
Wachstum.
Ramon ist bekannt für seinen methodischen, datengestützten Trading-Stil, mit dem
er unter unterschiedlichen Marktbedingungen für Beständigkeit und kontrolliertes
Risiko sorgt.
Sergio steht für ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und mentale Disziplin. Er hat
seinen Ansatz in mehreren Phasen des Programms kontinuierlich weiterentwickelt
und so schließlich die höchste Stufe erreicht.
Nachhaltige Karrieren im Trading
Mit Blick auf das kommende Jahr unterstreichen das gestiegene Engagement und die
Fortschritte innerhalb von Axi Select die wachsende Nachfrage nach
professionellen Trading-Karrieren, bei denen langfristige Perspektiven,
Verantwortungsbewusstsein und nachhaltige Performance im Mittelpunkt stehen.
Dieser Meilenstein unterstreicht den Wert von Plattformen, die Trader in jeder
Phase ihrer Entwicklung begleiten und ihnen nicht nur Zugang zu Kapital
ermöglichen, sondern auch die notwendige Struktur und das passende Umfeld
bieten, um sich weiterzuentwickeln, voranzukommen und eine nachhaltige Karriere
im Trading aufzubauen.
