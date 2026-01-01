GNW-News: Zehn Trader erreichen Pro M-Stufe in Axi Select, während globale Trader-Community 49.000 Mitglieder überschreitet

^SYDNEY, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-FX- und CFD-Broker

Axi hat bekannt gegeben, dass weltweit nun zehn Trader die Pro M-Stufe in Höhe

von 1 Million US-Dollar im Rahmen von Axi Select, dem Flaggschiff-

Kapitalallokationsprogramm des Brokers, erreicht haben. Dies stellt einen

bedeutenden Meilenstein dar, da die globale Trader-Community des Programms nun

mehr als 49.000 Mitglieder zählt.

Dieses Wachstum spiegelt die anhaltende Dynamik von Axi Select wider - einem

leistungsbasierten Kapitalallokationsprogramm, das Trader mit einem klaren,

strukturierten Pfad zur Verwaltung substanzieller Kapitalbeträge unterstützt.

Pro M stellt die höchste Stufe des Programms dar und ermöglicht es

qualifizierten Tradern, bis zu 1.000.000 USD an zugewiesenem Kapital zu

verwalten.

Im Gegensatz zu traditionellen Trading-Modellen mit externer

Kapitalbereitstellung basiert der Fortschritt innerhalb von Axi Select auf

Beständigkeit, diszipliniertem Risikomanagement und der Einhaltung

professioneller Trading-Standards unter realen Marktbedingungen. Trader

entwickeln sich innerhalb eines strukturierten Rahmens weiter, der durch die

proprietäre Leistungskennzahl von Axi Select, den sogenannten Edge Score,

gestützt wird und es ihnen ermöglicht, ihre Handelsaktivitäten auf faire und

nachhaltige Weise auszubauen.

?Dieser Meilenstein zeigt, was möglich ist, wenn Trader die richtige Plattform,

Struktur und Unterstützung für ihr Wachstum erhalten", so Greg Rubin, Leiter von

Axi Select.?Axi Select wurde entwickelt, um talentierten Tradern auf der ganzen

Welt Türen zu öffnen, indem ihnen ein Umfeld geboten wird, in dem sie ihr volles

Potenzial entfalten und ihre Stärken bestmöglich nutzen können. Dass innerhalb

von nur zwei Jahren zehn Trader die Pro M-Stufe erreicht haben, unterstreicht

die Qualität unseres Trader-Pools und die Stärke des Programms, das wir

aufgebaut haben."

Die neuen Pro M-Trader

Die neuen Pro M-Trader verfügen über vielfältige berufliche Hintergründe und

Trading-Stile, die die Bandbreite und Diversität der Axi Select-Community

widerspiegeln:

Zhu verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung und kombiniert technische,

fundamentale sowie algorithmische Ansätze. Seine Entwicklung zeigt einen klaren

Fokus auf disziplinierte Ausführung, stringente Risikokontrolle und nachhaltiges

Wachstum.

Ramon ist bekannt für seinen methodischen, datengestützten Trading-Stil, mit dem

er unter unterschiedlichen Marktbedingungen für Beständigkeit und kontrolliertes

Risiko sorgt.

Sergio steht für ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und mentale Disziplin. Er hat

seinen Ansatz in mehreren Phasen des Programms kontinuierlich weiterentwickelt

und so schließlich die höchste Stufe erreicht.

Nachhaltige Karrieren im Trading

Mit Blick auf das kommende Jahr unterstreichen das gestiegene Engagement und die

Fortschritte innerhalb von Axi Select die wachsende Nachfrage nach

professionellen Trading-Karrieren, bei denen langfristige Perspektiven,

Verantwortungsbewusstsein und nachhaltige Performance im Mittelpunkt stehen.

Dieser Meilenstein unterstreicht den Wert von Plattformen, die Trader in jeder

Phase ihrer Entwicklung begleiten und ihnen nicht nur Zugang zu Kapital

ermöglichen, sondern auch die notwendige Struktur und das passende Umfeld

bieten, um sich weiterzuentwickeln, voranzukommen und eine nachhaltige Karriere

im Trading aufzubauen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kundinnen und Kunden von AxiTrader

LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und

Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Er

dient nicht als Anlageberatung. Weitere Informationen finden Sie in unseren

allgemeinen Geschäftsbedingungen.

