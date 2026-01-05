Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
VINCI im Fokus: Unternehmen kündigt Aktienrückkauf an. Nordex sichert sich Großauftrag in Kanada. ASML-Aktie mit Rekord: Bernstein stuft hoch - Chipaktien profitieren. Samsung setzt auf KI. Preisdruck bei der Vertragserneuerungsrunde der Rückversicherer. Novo Nordisk sichert Semaglutid-Patent in China. BASF-Werk in Zhanjiang vor Start.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Werden Sie Ihre Investitionsquote am Kapitalmarkt im Jahr 2026 erhöhen?