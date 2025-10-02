GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Donnerstagabend positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 2,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 2,22 USD. Bei 2,32 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 853.057 GoPro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,47 Prozent. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 82,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

