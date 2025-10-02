GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 2,20 USD.
Die GoPro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 2,20 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,26 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 398.310 GoPro-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 38,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 451,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 152,64 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.
2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Nachrichten zu GoPro
