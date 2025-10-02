DAX24.403 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.318 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.788 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,56 -1,3%Gold3.833 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag auf rotes Terrain

02.10.25 16:10 Uhr
GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 2,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,85 EUR 0,08 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 2,20 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 2,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,26 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 398.310 GoPro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 38,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 451,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 152,64 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen