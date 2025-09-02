GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Mittwochabend nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 1,51 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,0 Prozent auf 1,51 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,57 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,51 USD. Zuletzt wechselten 396.174 GoPro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,37 USD) erklomm das Papier am 24.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 36,50 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor