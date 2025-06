GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit sattem Kursplus

GoPro im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 13,7 Prozent auf 0,780 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:52 Uhr 13,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die GoPro-Aktie sogar auf 0,796 USD. Mit einem Wert von 0,700 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 113.964 GoPro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,760 USD erreichte der Titel am 18.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 125,670 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,398 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,929 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 12.05.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 31.07.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,037 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

