GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 2,18 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,8 Prozent auf 2,18 USD. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 2,14 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 308.888 GoPro-Aktien.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 81,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 152,64 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie ausweisen dürften.

