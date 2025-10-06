GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagabend nordwärts

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 2,31 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 2,31 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.168 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 USD je GoPro-Aktie belaufen.

