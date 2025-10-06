GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagabend nordwärts
Die Aktie von GoPro gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 2,31 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 2,31 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.168 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.
GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 USD je GoPro-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie
Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|16.03.2017
|GoPro Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.09.2016
|GoPro Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.01.2016
|GoPro Buy
|Dougherty & Company LLC
|29.10.2015
|GoPro Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|09.11.2016
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.12.2015
|GoPro Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|26.03.2015
|GoPro Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Underperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|09.11.2016
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen