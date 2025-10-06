DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.963 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagabend nordwärts

06.10.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagabend nordwärts

Die Aktie von GoPro gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 2,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,87 EUR -0,13 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 2,31 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.168 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen