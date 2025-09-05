GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,46 USD ab.

Das Papier von GoPro befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 1,46 USD ab. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,46 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,49 USD. Zuletzt wechselten 158.249 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,89 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 72,63 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

