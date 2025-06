GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 0,778 USD abwärts.

Die GoPro-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 0,778 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 0,770 USD. Bei 0,807 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 97.742 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 1,760 USD markierte der Titel am 18.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,192 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,398 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 95,355 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

GoPro gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,24 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,030 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

