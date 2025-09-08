DAX23.719 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.637 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursentwicklung

GoPro Aktie News: GoPro verbilligt sich am Nachmittag

09.09.25 16:10 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 1,64 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,43 EUR -0,01 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 1,64 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 1,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 160.735 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 44,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

