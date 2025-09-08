GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Minus bei 1,65 USD.
Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 1,65 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 387.741 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 30,59 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 75,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
GoPro ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 186,22 Mio. USD gelegen.
Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
