GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 1,07 USD zu.

Um 15:40 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,07 USD. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 1,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,06 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 42.531 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,39 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 216,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 1,04 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.11.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 258,90 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 294,30 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte GoPro am 05.02.2025 präsentieren.

2024 dürfte GoPro einen Verlust von -2,441 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

