GoPro Aktie News: GoPro büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,16 USD nach.

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 2,16 USD nach. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 2,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,17 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.186 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Abschläge von 81,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

