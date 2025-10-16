GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 2,11 USD nach.

Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,8 Prozent auf 2,11 USD nach. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,04 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389.953 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 30,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

